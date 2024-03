Le président du conseil d'administration de la société minière chilienne SQM a contesté ce qu'il a appelé les motivations douteuses de l'actionnaire principal de la société, la société chinoise Tianqi Lithium Corp, ce qui constitue le dernier accroc dans une querelle de plus en plus publique au sujet du partenariat prévu entre SQM et le producteur de cuivre d'État Codelco.

La semaine dernière, Tianqi, un concurrent mondial du secteur du lithium qui détient environ 20 % des actions de SQM, a exprimé des inquiétudes quant à la transparence des négociations avec Codelco, qui devrait prendre une participation de 50 % plus une action dans la nouvelle coentreprise à partir de 2025, dans le cadre d'une politique gouvernementale visant à renforcer le contrôle de l'État sur l'industrie chilienne du lithium.

SQM, deuxième producteur mondial de lithium, et Codelco ont conclu un accord initial en décembre et visent à finaliser les détails d'ici au 31 mai.

Le directeur général de Tianqi, Frank Ha, a souligné les inquiétudes de l'entreprise concernant l'accord avec Codelco dans des commentaires publiés samedi dans le journal chilien La Tercera.

À la question de savoir si Tianqi serait intéressée par un appel d'offres pour son propre contrat d'exploitation du lithium de la plaine salée d'Atacama, au Chili, au cas où l'accord de SQM avec Codelco dans la région échouerait, M. Ha a répondu que Tianqi serait ouverte à "toutes les opportunités qui s'alignent sur la vision stratégique de l'entreprise".

Le président du conseil d'administration de SQM, Gonzalo Guerrero, a relevé cette remarque dans un communiqué distribué par SQM, estimant qu'elle "soulève des questions sur les véritables objectifs de Tianqi", alors que les négociations avec Codelco sont sur le point d'aboutir.

"Ces déclarations sont-elles dans l'intérêt de SQM ou de Tianqi ?

Tianqi n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

M. Guerrero a également rejeté la demande de Tianqi de soumettre l'accord avec Codelco au vote des actionnaires, ce qui, selon lui, pourrait donner à Tianqi un droit de veto.

"Il vaut la peine de se demander, une fois que la transaction aura fait l'objet d'un veto, si Tianqi essaierait de poursuivre cette opportunité commerciale pour elle-même", a-t-il déclaré.

Tianqi a acquis une part de SQM proche du quart en 2018 pour 4,1 milliards de dollars, alors que les régulateurs, les concurrents et les groupes de consommateurs craignaient que l'opération ne donne à Tianqi un quasi-monopole sur le marché mondial du lithium. (Reportage de Daina Beth Solomon ; Reportage complémentaire de Natalia Ramos et Alexander Villegas ; Rédaction de David Gregorio)