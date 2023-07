Tianrun Crankshaft Co., Ltd. est une société basée en Chine, principalement engagée dans la fabrication et la distribution de pièces détachées automobiles. Le portefeuille de produits principaux de la société comprend des vilebrequins de moteurs lourds, des vilebrequins de moteurs légers, des vilebrequins de moteurs moyens, des vilebrequins de moteurs automobiles et autres. En outre, elle est engagée dans la production de vilebrequins de navires, de bielles, de pièces moulées et d'ébauches de vilebrequins, entre autres. Ses produits sont principalement utilisés dans la fabrication de véhicules lourds et de camions légers. La société distribue ses produits sur le marché national et sur les marchés étrangers.