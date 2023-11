Tiansheng Pharmaceutical Group Co LTD est une société basée en Chine qui se consacre principalement à la recherche et au développement, à la fabrication et à la vente de produits pharmaceutiques. Les principaux produits de l'entreprise comprennent des particules de toux pulmonaire pédiatrique, des gélules d'érythromycine à enrobage entérique, des gélules de ginseng argenté Tongluo, des granules de Salvia, des granules de rate Shugan Yi, des granules de Ganoderma lucidum composé, des comprimés de Xiangdan en injection, de Qi et de diabète, une capsule de foie, une capsule de Ling Jing, des poumons de pâte nucléaire, une pilule pulmonaire Shen Qi Yi, entre autres. La société distribue principalement ses produits sur le marché intérieur.

Secteur Produits pharmaceutiques