Shanghai Tianyang Hot Melt Adhesives Co.,Ltd est principalement engagée dans la recherche et le développement, la fabrication et la vente de matériaux adhésifs thermoplastiques de protection de l'environnement. Les principaux produits de la société sont les poudres et les granulés d'adhésifs thermofusibles, les films fusibles, les films EVA utilisés pour l'emballage des cellules solaires et les films adhésifs thermofusibles. Ses produits sont principalement appliqués dans les domaines des chaussures et des vêtements, des garnitures automobiles, de l'emballage des cellules solaires, des textiles ménagers, de l'électronique, de la filtration industrielle, des produits adhésifs thermofusibles, de l'impression et de l'emballage, de l'ameublement et du revêtement, entre autres.

Secteur Chimie de spécialité