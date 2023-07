Tibet Cheezheng Tibetan Medicine Co., Ltd est une société basée en Chine, principalement engagée dans la recherche, le développement, la fabrication et la distribution de médicaments tibétains. La société propose principalement des médicaments sous forme d'emplastres, de pommades, de granules, de médicaments bruts et autres. Les produits de la société comprennent des séries d'analgésiques externes, notamment l'emplastrum Cheezheng Xiaotong, la pommade Qingpeng et la pommade Baimai, ainsi que des séries de médicaments oraux. La société distribue ses produits sur le marché national et sur les marchés étrangers.

Secteur Produits pharmaceutiques