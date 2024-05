Tide Water Oil Co. (India) Ltd. est un fabricant indien qui commercialise des lubrifiants dans plus de 65 pays à travers le monde. La société est également engagée dans le secteur de l'énergie éolienne. Les catégories de produits de la société comprennent les lubrifiants automobiles, les lubrifiants industriels et les spécialités. Ses produits de lubrification automobile comprennent les huiles pour deux roues, les huiles pour moteurs de voitures particulières, les huiles pour véhicules commerciaux, les huiles pour véhicules commerciaux lourds, les huiles pour petits véhicules commerciaux, les huiles pour tracteurs, les huiles pour véhicules hors route et les fluides pour véhicules électriques (EV). Les produits lubrifiants industriels de la société comprennent les huiles pour machines, les fluides thermiques, les huiles pour broches, les huiles pour turbines, les huiles hydrauliques et de circulation, les huiles hydrauliques pour charges lourdes, les huiles pour compresseurs, les huiles pour compresseurs frigorifiques, les graisses au savon de lithium, les graisses complexes au lithium, les graisses spéciales, les graisses au graphite, les graisses au savon de calcium et les gammes de produits industriels spécialisés. Ses produits spécialisés comprennent la désinfection et l'entretien des véhicules. La société est propriétaire de la marque Veedol.