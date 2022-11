Tidehold Development Co., Ltd. annonce ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf mois terminés le 30 septembre 2022

Tidehold Development Co., Ltd. a publié ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 septembre 2022. Pour le troisième trimestre, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 21,2 millions de TWD, contre 45,17 millions de TWD un an plus tôt. La perte nette s'est élevée à 6,32 millions de TWD, contre un bénéfice net de 8,28 millions de TWD un an plus tôt. La perte de base par action des activités poursuivies a été de 0,06 TWD, contre un bénéfice de base par action des activités poursuivies de 0,08 TWD l'année précédente. La perte diluée par action des activités poursuivies s'est élevée à 0,06 TWD, contre un bénéfice dilué par action des activités poursuivies de 0,08 TWD l'année précédente.

Pour les neuf mois, le chiffre d'affaires s'est élevé à 70,52 millions de TWD, contre 252,34 millions de TWD l'année précédente. La perte nette s'est élevée à 49,79 millions de TWD, contre un bénéfice net de 105,36 millions de TWD l'année précédente. La perte de base par action des activités poursuivies a été de 0,51 TWD, contre un bénéfice de base par action des activités poursuivies de 1,07 TWD l'année précédente. La perte diluée par action des activités poursuivies a été de 0,51 TWD, contre un bénéfice dilué par action des activités poursuivies de 1,07 TWD l'année précédente.