Tidewater Renewables Ltd. a annoncé la nomination d'Andrea Decore au poste de vice-présidente exécutive, stratégie et développement de l'entreprise. Avant de se joindre à Tidewater Renewables, Mme Decore a passé plus de 19 ans à Suncor Energy Inc. où elle occupait dernièrement le poste de vice-présidente des carburants à faible teneur en carbone et des compensations des émissions de gaz à effet de serre. En outre, elle a été membre du conseil d'administration de plusieurs sociétés de développement de technologies de carburants à faible teneur en carbone en Amérique du Nord.

Mme Decore est titulaire d'une licence en droit de l'université de Calgary. La société a également nommé Simon Bregazzi à son conseil d'administration. M. Bregazzi apporte à Tidewater Renewables 30 ans d'expérience dans les domaines de la finance et de l'industrie.

Il a passé la première moitié de sa carrière dans la finance, et a fini par créer et diriger le bureau de banque d'investissement de Goldman Sachs à Calgary. Il a passé la seconde moitié de sa carrière dans le domaine de l'énergie et de la transition énergétique, en tant que cofondateur et PDG de Jupiter Resources, qui est devenu le neuvième producteur de gaz naturel du Canada, et plus récemment en tant que cofondateur et PDG de Carbon Alpha, un fournisseur de premier plan de solutions de capture et de stockage du carbone. M. Bregazzi est titulaire d'une licence en sciences actuarielles de l'université Western et a commencé sa carrière en tant qu'expert-comptable.