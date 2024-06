Tidewater Renewables Ltd est une entreprise de transition énergétique à multiples facettes. La société se concentre sur la production de carburants à faible teneur en carbone, notamment le diesel renouvelable, l'hydrogène renouvelable et le gaz naturel renouvelable, ainsi que sur la capture du carbone. Ses actifs et projets d'exploitation sont situés en Alberta et en Colombie-Britannique. Les projets de la société comprennent le complexe de diesel renouvelable et d'hydrogène renouvelable (complexe HDRD) au PGR et une installation de digestion de gaz naturel renouvelable (GNR) dans le comté de Foothills, en Alberta. Grâce à ces actifs et à ces projets, la société fournit des carburants à faible teneur en carbone à des acheteurs de premier ordre, à des clients existants, à des entités gouvernementales, à des groupes autochtones et à d'autres acteurs des secteurs des transports, des services publics, du raffinage, de la commercialisation et de l'électricité. Ses actifs d'exploitation des énergies renouvelables comprennent des infrastructures de co-traitement et un reformeur de méthane à vapeur, utilisé pour la production d'hydrogène, ainsi que des participations directes dans un réacteur unificateur, certains services publics, des réservoirs de stockage et des racks pour trains et camions.

Secteur Carburants renouvelables