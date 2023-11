Tietto Minerals Ltd est une société d'exploration et de développement aurifère basée en Australie. Les principales activités de la société sont l'exploration aurifère en Afrique de l'Ouest, en particulier en Côte d'Ivoire et au Libéria. La société se concentre sur le développement de son projet aurifère d'Abujar en Côte d'Ivoire. Le projet aurifère d'Abujar est situé à environ 30 kilomètres de la ville régionale de Daloa, dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Le projet aurifère d'Abujar est composé de trois concessions contiguës, Middle, South et North, d'une superficie totale d'environ 1 114 kilomètres carrés (km2). Il présente un corridor aurifère orienté NNE de plus de 70 kilomètres (km) de long dans les trois concessions. Abujar se trouve à environ 30 km de la ville régionale de Daloa et est proche des infrastructures régionales et locales, y compris le réseau électrique. La société se concentre sur l'avancement du projet aurifère d'Abujar vers la mine d'or d'Afrique de l'Ouest.

Secteur Or