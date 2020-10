TIFFANY & CO : affiche sa confiance

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Tiffany & Co a dévoilé ses perspectives pour le quatrième trimestre, une période phare pour la joaillerie. Le groupe new yorkais s'attend à un repli d'environ 5% de ses ventes, mais à une hausse d'environ 5% de son résultat opérationnel. Il table également sur une progression du bénéfice net par action comprise entre 5% et 10%. Le consensus table sur une hausse de 3,6% à 1,73 dollar par action. Le groupe affiche sa satisfaction compte tenu de la crise sanitaire. Il a souligné le rebond des ventes au troisième trimestre, notamment en Chine.