Tiffany : léger recul des ventes, forte hausse des bénéfices

Tiffany & Co. a publié aujourd'hui ses résultats financiers correspondant au 3e trimestre, achevé le 31 octobre 2020.



Lors de ces trois mois, les ventes nettes mondiales s'établissent à un milliard de dollars, soit un recul de 1% par rapport à l'année précédente, ou de 2% à taux de change constant.



Le bénéfice net a augmenté de 52%, passant de 78 à 119 millions de dollars, soit un BPA de 0,98 dollar, supérieur au consensus.



'Nous pensons que les résultats que nous avons publiés aujourd'hui démontrent que notre solide exécution continue par rapport aux priorités stratégiques que nous nous sommes fixées il y a trois ans nous permet d'atteindre une croissance durable des ventes, des marges et des bénéfices pour cette marque légendaire' a déclaré Alessandro Bogliolo, le directeur général.



Le responsable s'est également dit 'impatient de surprendre et ravir nos consommateurs pendant la période des fêtes et la réussite de l'opération de fusion avec LVMH début 2021.'





