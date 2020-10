Tiffany : légère baisse des ventes en août-septembre

15/10/2020 | 13:23

Le joaillier Tiffany annonce, à titre préliminaire, que ses ventes ont légèrement baissé sur ses mois d'août et de septembre en comparaison avec la même période en 2019, mais que ses résultats opérationnels ont augmenté d'environ 25%.



'Si nous attendons encore des résultats annuels substantiellement impactés par la Covid-19, l'activité continue de rebondir au troisième trimestre, en particulier en Chine continentale, et de se redresser aux Etats-Unis', indique le CEO Alessandro Bogliolo.



Pour le quatrième trimestre, Tiffany anticipe actuellement un recul 'dans le milieu de la plage à un chiffre' pour ses ventes, et des hausses dans le milieu de cette plage pour ses résultats opérationnels, et dans le milieu ou le haut de cette plage pour le BPA.



