Tiffany : les conclusions de LVMH jugées 'sans fondement'

29/09/2020 | 14:15

Tiffany & Co. a qualifié mardi de 'trompeuses' et de 'dénuées de fondement' les conclusions déposées hier par LVMH auprès d'une cour de justice du Delaware dans le cadre du contentieux opposant les deux groupes.



Pour le joaillier américain, la situation 'significativement défavorable' (material adverse effect) invoquée par le géant français du luxe pour remettre en question le projet de rapprochement est 'sans fondement' et ne s'appuie sur 'aucune base légale, contractuelle ou factuelle'.



S'agissant des allégations de LVMH selon lesquelles Tiffany aurait secrètement négocié certains amendements afin d'éviter de contrevenir à ses clauses restrictives de financement, le groupe new-yorkais évoque là encore des informations 'trompeuses'.



'Les arguments fallacieux de LVMH constituent une nouvelle tentative flagrante afin de se soustraire à son obligation contractuelle de payer le prix convenu pour Tiffany', estime le président de son conseil d'administration, Roger Farah, dans un communiqué.



