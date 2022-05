L'application de rencontres gay Grindr va entrer en bourse via une société à fonds perdus 10/05/2022 | 06:02 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires La populaire application de rencontre gay Grindr LLC a accepté de s'introduire en bourse par l'intermédiaire d'une entreprise à chèque en blanc dont le fondateur faisait partie d'un consortium qui a acheté la société en 2020, selon un dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis lundi. L'accord avec Tiga Acquisition Corp permettra de lever 384 millions de dollars, dont 284 millions de dollars de liquidités en fiducie de la société d'acquisition à vocation spéciale, plus jusqu'à 100 millions de dollars dans un accord d'achat à terme, valorisant la société à 2,1 milliards de dollars, y compris la dette, selon le dépôt. L'application de rencontres était évaluée à 620 millions de dollars lorsqu'elle a été vendue en 2020 par son propriétaire chinois. Tiga Acquisition Corp est entrée en bourse en novembre 2020 pour lever 240 millions de dollars, quelques mois après la vente de Grindr. La SPAC devrait être liquidée plus tard ce mois-ci si elle ne parvient pas à conclure un accord avec une cible de fusion potentielle, après plusieurs prolongations de la date limite de liquidation. G. Raymond Zage III, le fondateur et PDG de la SPAC, était membre de San Vicente, un consortium d'investisseurs qui a acheté Grindr à Kunlun Tech Co de Pékin en 2020.

© Zonebourse avec Reuters 2022 Toute l'actualité sur TIGA ACQUISITION CORP. 22/03 Tiga Acquisition Corp. annonce ses résultats pour l'année complète se terminant le 31 d.. CI 22/03 Tiga Acquisition Corp. L'auditeur remet en question la continuité de l'exploitation. CI