Tiger Logistics (India) Limited est une entreprise de logistique et un fournisseur de solutions basé en Inde. Les activités de la société couvrent le transport international de marchandises, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, la logistique de projet, la logistique de défense et la logistique de la chaîne du froid. La société est également un agent en douane. Les secteurs d'activité de la société comprennent la logistique et d'autres secteurs. La société fournit des solutions de bout en bout pour une série d'industries et de secteurs de marché, y compris les automobiles, les composants automobiles, les biens de consommation durables, l'artisanat et les cadeaux, les textiles, les matériaux de construction, les équipements médicaux et de santé, les produits pharmaceutiques et chimiques, et les denrées alimentaires brutes et périssables. Elle propose des solutions d'expédition personnalisées pour répondre aux besoins spécifiques des différents secteurs. Elle propose des solutions de fret aérien, telles que des solutions porte-à-porte et des services directs au destinataire (DTC). Elle propose des services de fret maritime par conteneur complet (FCL) et par moins d'un conteneur (LCL) vers toutes les destinations en provenance et à destination de l'Inde.

Secteur Frêt aérien et logistique