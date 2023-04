Inland Homes réalise une levée de fonds de 2,5 millions de livres sterling

(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées jeudi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

----------

Tiger Royalties and Investments PLC - Investisseur minier basé à Londres - La valeur du portefeuille au 31 mars était de 0,10 pence par action, en baisse par rapport à 0,12 pence au 31 décembre.

----------

TP ICAP Finance PLC - Société de services financiers basée à Londres - Accepte des offres d'une valeur de 210,3 millions de livres sterling dans le cadre de son offre publique d'achat en numéraire de 500 millions de livres sterling annoncée le 3 avril. La date de règlement des notes pour l'offre est le 17 avril.

----------

Devro PLC - Fabricant de boyaux de saucisses basé à Glasgow, en Écosse - Annonce que le tribunal a sanctionné le plan d'arrangement entre Devro et les actionnaires du plan concernant l'acquisition en espèces recommandée selon laquelle Saria achètera Devro. Les actions devraient être annulées à partir du 14 avril.

----------

Gulf Investment Fund PLC - fonds d'investissement axé sur l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, Bahreïn, le Koweït et Oman - publie son rapport trimestriel. Il indique que la valeur nette d'inventaire a augmenté de 2,8 % au cours du trimestre, surpassant l'indice de référence S&P GCC qui a baissé de 0,4 %. La surperformance est due à l'augmentation de la pondération du fonds en Arabie Saoudite, à la sous-pondération des EAU et du Koweït, ainsi qu'à la sélection des titres.

----------

Inland Homes PLC - promoteur de sites industriels, constructeur de logements et spécialiste de la régénération basé dans le Buckinghamshire (Angleterre) - Lève 2,5 millions de livres sterling par le biais d'une offre de souscription directe annoncée le 12 avril et désormais clôturée. Le produit net de la souscription sera utilisé pour financer les besoins en fonds de roulement de la société.

----------

Circle Property PLC - Acheteur, développeur et gestionnaire d'actifs de bureaux régionaux au Royaume-Uni, basé à Londres - Annonce l'attribution et l'émission aux détenteurs d'actions ordinaires de 29,2 millions d'actions B non cotées, dans le cadre de l'émission d'actions B, sur la base d'une action B pour chaque action ordinaire détenue le 17 avril. Il est prévu que les actions B soient rachetées le 18 avril, au prix de 55 pence par action B, ce qui représente un second remboursement de capital aux actionnaires d'environ 16,1 millions de livres sterling.

----------

