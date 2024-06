Tiger Royalties and Investments Plc est une société d'investissement basée au Royaume-Uni. L'objectif de la société est d'investir dans le secteur des ressources naturelles. L'objectif de la société est d'investir dans un large éventail de sociétés de ressources naturelles, de l'exploration à la production, en passant par les premières phases de développement. Les investissements sont réalisés dans des sociétés publiques et privées. La société a l'intention d'offrir aux investisseurs la possibilité d'investir dans plusieurs opportunités bien gérées et bien étudiées, principalement dans les secteurs des métaux, de l'exploitation minière, du pétrole et du gaz. La société possède un portefeuille d'investissements dans diverses entreprises, dont African Pioneer Plc, Bezant Resources Plc, Critical Mineral Resources Plc, Jubilee Metals Group Plc, Goldquest Mining Corporation, Kendrick Resources Plc et Galileo Resources Plc.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds