TIGO ENERGY, INC. : Northland Securities maintient sa recommandation à l'achat

Tigo Energy, Inc. se consacre au développement et à la fabrication de solutions matérielles et logicielles intelligentes. L'entreprise conçoit des produits de conversion et de stockage de l'énergie solaire. Elle développe et fabrique également des produits tels que des onduleurs et des systèmes de stockage de batteries pour le marché résidentiel de l'énergie solaire et du stockage. La société associe sa technologie Flex MLPE (Module Level Power Electronics) et son optimiseur solaire à des capacités logicielles intelligentes basées sur l'informatique dématérialisée pour une surveillance et un contrôle avancés de l'énergie. Ses produits MLPE permettent de surveiller l'énergie en temps réel et de fournir un arrêt rapide exigé par le code au niveau du module. Elle fournit des produits supplémentaires, tels que RSS Transmitter, Tigo Access Point (TAP), et Cloud Connect Advanced (CCA). La société propose également une solution résidentielle d'intelligence énergétique (EI) et une démo de surveillance Tigo EI. Elle sert divers clients, tels que les fabricants d'équipement, les professionnels de l'installation, les entreprises commerciales et les propriétaires.