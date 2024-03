Laibach Solar, partenaire d'installation de Tigo Energy, optimise le système d'énergie solaire du siège social de Tigo aux États-Unis pour résoudre les problèmes d'ombre et maximiser le gain énergétique avec Reclaimed Energy.

Tigo Energy, Inc. (NASDAQ : TYGO), l'un des principaux fournisseurs de solutions logicielles intelligentes en matière d'énergie et d'énergie solaire, a annoncé aujourd'hui l'installation et la mise en service d'un système d'énergie solaire sur le toit de son siège social en Californie. Le système a été conçu et déployé par lepartenaire d'installation de Tigo, Laibach Solar, et a obtenu une moyenne de 5 % d'énergie récupérée depuis sa mise en service. Laibach Solar est un installateur solaire du nord de la Californie, détenu par ses employés, qui s'emploie à associer composants de haute qualité et prix imbattables. C'est un partenaire d'installation de choix de Tigo depuis 2018. Cette installation contribue désormais à la croissance de l'adoption de l'énergie solaire par les entreprises américaines, qui représentait 14 % du marché de l'énergie solaire américain en 2022, selon la Solar Energy Industries Association.

The system was designed and deployed by Tigo installer partner Laibach Solar and has averaged 5% Reclaimed Energy since it was commissioned. (Graphic: Business Wire)

L'installation est équipée de 180 appareils MLPE Tigo TS4-A-O, du Tigo Access Point (TAP), et de l'appareil d'enregistrement des données Cloud Connect Advanced (CCA). La conception du système de 90 kW, qui comprend 180 modules solaires de 500 W et un onduleur Solectria, a dû résoudre d'importants problèmes d'ombre liés aux caractéristiques de la toiture existante. En déployant sa propre technologie, la performance du système au siège de Tigo ne sera que très peu affectée par l'ombre pendant la journée et sera encore améliorée par la technologie Reclaimed Energy (énergie récupérée) de Tigo. Tigo bénéficiera également d'une surveillance des modules et de mesures de sécurité avancées d'arrêt rapide pour protéger les techniciens de l'énergie solaire, le personnel d'entretien des bâtiments et les premiers intervenants.

« Nous avons utilisé les produits Tigo sur de nombreux projets au fil des ans en raison de la qualité et de la flexibilité de conception qu'ils offrent, et c'était formidable de concevoir un système pour le siège social de Tigo où nous avons pu surmonter les contraintes d'ombre des structures-barrières grâce à leur propre technologie », a déclaré Dejan Obradovic, propriétaire de Laibach Solar. « Bien que ce système soit de toute évidence un joyau pour nous en tant qu'entreprise d'installation solaire, il ne fait aucun doute que la pression est également forte, et c'est pourquoi nous utilisons la plateforme de surveillance Energy Intelligence et Tigo EI Professional pour surveiller ce qui se passe. Tigo est un excellent partenaire dans notre mission solaire, et nous nous réjouissons à l'idée de passer encore de nombreuses années à renforcer l'énergie solaire grâce à un excellent logiciel et à un engagement commun en faveur de la qualité ».

Dotés de la plateforme de surveillance Tigo Energy Intelligence , Laibach Solar et Tigo Energy disposent d'un contrôle et d'une visibilité totale sur l'installation. Cette plateforme permet non seulement à Tigo de contrôler l'énergie récupérée et l'ombre, mais aussi de fournir des informations sur l'optimisation, garantissant ainsi un fonctionnement du système à une efficacité maximale. Le portail Tigo Energy Intelligence permet de connaître l'énergie récupérée, c'est-à-dire la quantité d'énergie qui aurait été perdue en raison de l'ombre et de l'écart entre les modules. Lors de journées pleinement ensoleillées, le système de toiture du siège de Tigo devrait récupérer une moyenne d'environ 14 kWh par jour.

« Je tiens à remercier l'équipe de Laibach Solar pour l'excellente conception du système et la très grande qualité de l'installation, en particulier lorsqu'il s'agit de surmonter une combinaison délicate de contraintes liées à l'ombre et aux autorisations », a déclaré Jing Tian, chief growth officer de Tigo Energy. « Grâce notre configuration actuelle, la production solaire se trouve optimisée pour nous procurer les meilleurs avantages possibles sous la forme d'énergie récupérée, ce qui nous permettra de réduire régulièrement la demande d'électricité que nous aurions pour le réseau. Ce système représente parfaitement le type de résultat qu'un engagement en faveur de la qualité totale de l'énergie solaire peut générer ».

Fidèle à l'esprit des principes de fabrication intemporels de la gestion de la qualité totale, la qualité totale solaire (TQS) est un principe qui guide un processus continu de détection et de réduction des erreurs en matière de conception, d'installation et d'équipement dans l'ensemble de l'écosystème de l'énergie solaire.

À propos de Tigo Energy

Fondée en 2007, la société Tigo est un leader mondial du développement et de la fabrication de solutions matérielles et logicielles intelligentes qui améliorent la sécurité, augmentent le rendement énergétique et réduisent les coûts d’exploitation des systèmes solaires résidentiels, commerciaux et publics. Tigo combine sa technologie Flex MLPE (Module Level Power Electronics) et sa technologie d’optimiseur solaire avec des capacités logicielles intelligentes basées sur le cloud pour exercer une surveillance et un contrôle avancés de l’énergie. Les produits Tigo MLPE maximisent les performances, surveillent l’énergie en temps réel et permettent un arrêt rapide commandé par code au niveau du module. La Société développe et fabrique également des produits tels que des onduleurs et des systèmes de batterie de stockage pour le marché résidentiel solaire-plus-stockage. Pour plus d’informations, visiter le site Web www.tigoenergy.com.

