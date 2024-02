Récemment installé en Italie par Ferri Quinto, le GO EV Charger sera présenté au salon KEY à Rimini pour offrir aux installateurs solaires une opportunité supplémentaire pour une solution optimale d'énergie pour la maison.

Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO), un chef de file des solutions logicielles solaires et énergétiques intelligentes, annonce aujourd'hui le lancement du GO EV Charger sur le marché italien. En tant que station de recharge résidentielle pour les véhicules électriques (VE), le GO EV Charger offre aux installateurs solaires un moyen d'ajouter une mobilité électrique qui s'intègre parfaitement à la solution solaire résidentielle Tigo EI (Energy Intelligence), qui comprend un onduleur, un système de batterie, les dispositifs TS4 MLPE, et tous les autres éléments nécessaires pour des installations solaires rapides, flexibles et fiables. La solution solaire résidentielle Tigo EI sera présentée du 28 février au 1er mars à la KEY - The Energy Transition Expo à Rimini, en Italie.

Déjà lancé sur le marché allemand, le GO EV Charger bénéficie d’une intégration optimale avec la solution résidentielle solaire+stockage Tigo EI. Le GO EV Charger est disponible en versions monophasée ou triphasée, jusqu’à 22 kW, et offre une grande flexibilité avec de multiples modes de charge, limites de courant et options de planification. En plus de la RFID intégrée pour l’identification des utilisateurs autorisés, les utilisateurs finaux peuvent gérer le GO EV Charger à distance via l’appli Tigo Energy Intelligence (EI). La plateforme Tigo Energy Intelligence fournit également des fonctions éprouvées de mise en service, de surveillance et de gestion de flotte pour les installateurs. Le Tigo GO EV Charger dispose d’un boîtier de protection pour une installation en intérieur comme en extérieur, et d’une garantie de 60 mois.

« Nous sommes fiers de fournir aux clients un système non seulement synonyme de performance élevée, de facilité d’utilisation et de fiabilité, mais qui permet également à nous, installateurs, d’offrir une assistance exceptionnelle à distance », déclare Quinto Ferri, propriétaire de Ferri Quinto & C. s.n.c. « Nous faisons confiance à la solution résidentielle Tigo EI car elle est conçue pour assurer une installation et une mise en service plus rapides, permettant ainsi à nos clients de bénéficier encore plus vide de l’énergie solaire. Nous savons également que chaque client a des besoins énergétiques spécifiques, c’est pour cela que la flexibilité offerte par la solution solaire+stockage de Tigo nous permet de fournir des solutions sur mesure répondant aux attentes de chaque particulier pour qu’il atteigne ses objectifs énergétiques. »

« Les installateurs solaires comme Quinto ouvrent la voie en matière d’énergie domestique durable en Italie, et avec de multiples systèmes résidentiels Tigo EI déjà déployés, Ferri Quinto & C. s.n.c. a démontré à plusieurs reprises sa capacité à concevoir des solutions uniques qui répondent aux besoins des clients », déclare Mirko Bindi, VP principal, Sales EMEA & MD Europe, Tigo Energy. « Une prochaine phase passionnante s'annonce alors que nous dévoilons une gamme de solutions innovantes, enrichissant encore la gamme de produits et services que nos partenaires d’installations peuvent offrir à leurs clients. À mesure que l'éventail de produits résidentiels Tigo EI s’étoffe avec des options telles que la recharge des véhicules électriques, les particuliers bénéficient d’un système énergétique domestique qui optimise la production et la consommation, permettant le meilleur retour sur investissement possible. »

Sur le marché européen, la solution solaire résidentielle Tigo EI comprend désormais le Tigo GO EV Charger ainsi que les produits Tigo TS4 Flex MLPE, les onduleurs Tigo monophasés et triphasés, les composants modulaires de stockage d’énergie Tigo couplés en courant continu et le dispositif Tigo EI Link. La plateforme Tigo TS4 est un élément fondamental pour les systèmes solaires de toutes tailles et augmente considérablement la production d’énergie en atténuant l’impact de l’ombrage et de l’inadéquation des modules, en fournissant une sécurité d'urgence avec arrêt rapide et en offrant des informations sur les performances du système grâce à une surveillance au niveau des modules. Grâce à cette dernière, le logiciel Tigo EI traite les données énergétiques du système résidentiel EI, ce qui permet aux propriétaires de systèmes de gérer et de surveiller l’énergie et aux installateurs de surveiller et de gérer efficacement leurs parcs de systèmes clients. Depuis 2007, Tigo a déployé 3,5 GW de dispositifs Tigo MLPE dans plus de 100 pays sur les sept continents, dont Tigo Energy Intelligence surveille au quotidien plus de 1 GWh de production solaire.

Pour en savoir plus sur les solutions Tigo, nous vous donnons rendez-vous au salon KEY – The Energy Transition Expo (Quartiere Fieristico di Rimini, Italie, Pav. D1, stand 001) du 28 février au 1er mars. Veuillez utiliser ce lien pour programmer une réunion avec un représentant Tigo ou pour consulter la liste des partenaires Tigo exposant à l'événement.

À propos de Tigo Energy

Fondée en 2007, la société Tigo est un leader mondial du développement et de la fabrication de solutions matérielles et logicielles intelligentes qui améliorent la sécurité, augmentent le rendement énergétique et réduisent les coûts d’exploitation des systèmes solaires résidentiels, commerciaux et publics. Tigo combine sa technologie Flex MLPE (Module Level Power Electronics) et sa technologie d’optimiseur solaire avec des capacités logicielles intelligentes basées sur le cloud pour exercer une surveillance et un contrôle avancés de l’énergie. Les produits Tigo MLPE maximisent les performances, surveillent l’énergie en temps réel et permettent un arrêt rapide commandé par code au niveau du module. La Société développe et fabrique également des produits tels que des onduleurs et des systèmes de batterie de stockage pour le marché résidentiel solaire-plus-stockage. Pour plus d’informations, visiter le site Web www.tigoenergy.com .

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240221721387/fr/