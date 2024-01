Communiqué officiel de TIGO ENERGY, INC.

Le GO EV Charger est une station de recharge de véhicules électriques qui fonctionne de manière optimale avec la solution Tigo EI Residential, fournissant ainsi aux particuliers une infrastructure VE intégrée.

Tigo Energy, Inc. (NASDAQ : TYGO), un chef de file des solutions solaires et de stockage d’énergie intelligentes, annonce aujourd’hui le lancement du Tigo GO EV Charger sur le marché allemand. Borne de recharge intelligente pour véhicules électriques, le GO EV Charger offre une intégration optimale avec la solution solaire+stockage Tigo EI Residential. Disponible en tant que chargeur monophasé et triphasé jusqu’à 22 kW, le GO EV Charger peut être installé sur un mur à l’intérieur ou à l’extérieur et prend en charge la technologie RFID pour une authentification facile de l’utilisateur. Avec des modes de charge flexibles adaptés aux cas d’utilisation des particuliers, le GO EV Charger peut être installé et connecté au Tigo EI Inverter en quelques minutes et géré de manière centralisée à partir de la plateforme de surveillance Tigo EI.

Available to the German market as a single and three-phase charger, the GO EV Charger offers flexible charging and easy management, tailored to accommodate each homeowner’s unique use case. (Photo: Business Wire)

« La synergie obtenue par l’intégration du chargeur avec la solution solaire+stockage marque une avancée importante vers un avenir de systèmes énergétiques résidentiels holistiques », déclare Klaus Besier, directeur général de la société allemande Elektrobau Meffert GmbH, l’un des premiers clients GO EV Charger. « En tant qu’installateur de systèmes PV, je pense qu’il est essentiel d’avoir une solution complète dans laquelle les composants sont conçus pour fonctionner parfaitement ensemble afin de bénéficier d'un processus d’installation rapide. Lorsque vous ajoutez la talentueuse équipe de support de Tigo, qui parle le langage de l’installateur, ainsi que la plateforme de surveillance Tigo EI qui permet aux propriétaires de systèmes d'adapter la production d’énergie solaire à leurs besoins spécifiques de manière proactive, vous obtenez une combinaison gagnante. Tigo rationalise notre capacité à fournir des systèmes plus efficaces et pertinents à davantage de clients. »

Avec le GO EV Charger, la solution Tigo EI Residential fournit un écosystème efficient d’énergie renouvelable capable de générer, de convertir, de stocker et de gérer l’énergie solaire depuis le toit jusqu’aux besoins quotidiens des utilisateurs. Sur le web ou via l’application Tigo EI, Tigo fournit aux particuliers des outils de gestion sophistiqués, et la plateforme Tigo Energy Intelligence sert de tableau de bord central permettant aux installateurs pour surveiller et gérer leurs systèmes.

« L'histoire de Tigo a commencé avec des innovations technologiques pour rendre l’énergie solaire plus sûre et plus efficiente, suivies par des technologies qui accroissent la production solaire, réduisent les coûts d’exploitation et optimisent la conversion d’énergie et le stockage d’énergie, et le GO EV Charger est le prochain chaînon naturel de cette évolution », déclare Massimo Migliorini, directeur du développement commercial, EMEA – EI, Tigo Energy. « Les propriétaires ont non seulement la capacité de produire de l’énergie propre et durable, mais aussi de la gérer, stocker et utiliser intelligemment avec une approche révolutionnaire. Cette nouvelle étape illustre l’engagement inébranlable de Tigo en faveur des énergies renouvelables et donne aux particuliers le pouvoir de contribuer activement à un avenir plus propre et plus vert. »

Le lancement du GO EV Charger fait suite à un webinaire de présentation prévu pour le 5 février. Le webinaire sera suivi d’événements de formation numérique et en direct pour les professionnels allemands de l'énergie PV, organisés avec les partenaires de distribution de Tigo en Allemagne en février et en mars. En outre, la formation offerte par Tigo Academy, également disponible en allemand, sera accompagnée d'une série de contenus techniques dédiés à la nouvelle solution Tigo pour la mobilité électrique.

Pour obtenir des informations sur la commande du GO EV Charger et pour contacter un membre expérimenté de l’équipe Tigo, rendez-vous sur tigoenergy.com/contacts.

À propos de Tigo Energy

Fondée en 2007, la société Tigo est un leader mondial du développement et de la fabrication de solutions matérielles et logicielles intelligentes qui améliorent la sécurité, augmentent le rendement énergétique et réduisent les coûts d’exploitation des systèmes solaires résidentiels, commerciaux et publics. Tigo combine sa technologie Flex MLPE (Module Level Power Electronics) et sa technologie d’optimiseur solaire avec des capacités logicielles intelligentes basées sur le cloud pour exercer une surveillance et un contrôle avancés de l’énergie. Les produits Tigo MLPE maximisent les performances, surveillent l’énergie en temps réel et permettent un arrêt rapide commandé par code au niveau du module. La Société développe et fabrique également des produits tels que des onduleurs et des systèmes de batterie de stockage pour le marché résidentiel solaire-plus-stockage. Pour plus d’informations, visiter le site Web www.tigoenergy.com .

