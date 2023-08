La technologie Tigo Predict+ fournit un système d'approvisionnement doté de capacités de prévision financière de pointe

Tigo Energy, Inc. (Nasdaq : TYGO), fournisseur de premier plan de solutions solaires et de stockage d'énergie intelligentes, a annoncé aujourd'hui l'élargissement de sa collaboration avec EDF Renewables Israel, qui appartient à EDF Group l'un des principaux développeurs et opérateurs d'énergie renouvelable, afin de maximiser les performances des fermes solaires en Israël grâce à la technologie Tigo Predict+. Dans le cadre de la plateforme de Tigo Energy Intelligence (EI), la technologie Tigo Predict+ permet à EDF Renewables d'intégrer de nombreux ensembles de données afin de produire des modèles de prévision très précis et personnalisables.

La technologie Predict+ permet d'appliquer des fonctions financières essentielles à EDF Renewables, telles que :

prévoir et modéliser avec précision les données des compteurs d'énergie afin de permettre la prise de décisions en matière de transactions énergétiques, notamment la prévision précise un jour à l'avance et à long terme de la consommation des clients d'EDF Renewables Israel,

gérer les informations du marché concernant la demande, l'offre renouvelable et la tarification des services publics sur le marché israélien de l'énergie,

effectuer des analyses de rentabilité haute résolution en comparant les bénéfices prévus et réels des clients finaux, ainsi qu'une intégration au niveau de l'API avec les systèmes de facturation pour les données de consommation des clients finaux et la facturation, et

produire des données précises, uniformes et conformes à la réglementation pour l'opérateur de réseau israélien Noga.

« Nous sommes très heureux de développer nos activités dans le domaine des énergies renouvelables et du stockage en fournissant de l'électricité directement aux consommateurs finaux. Predict+ jouit d'une excellente réputation dans le secteur et de la confiance des producteurs d'électricité indépendants et des fournisseurs virtuels », déclare Ayalon Vaniche, CEO d'EDF Renewables Israel.

Tigo Predict+ offre une visibilité haute fidélité sur les performances des systèmes d'énergie solaire et éolienne grâce à des prédictions précises, une connaissance du marché, une analyse des bénéfices et des fonctions de régulation. Predict+ fait partie de la plateforme Tigo Energy Intelligence (EI), une plateforme numérique complète conçue pour optimiser les phases de planification, d'installation, de mise en service, de contrôle et de maintenance des installations solaires, qu'il s'agisse de systèmes résidentiels individuels ou de parcs solaires commerciaux, industriels ou à plus grande échelle. Tigo EI fournit les outils nécessaires pour réduire les coûts d'exploitation et de maintenance, augmenter les performances et les bénéfices du système, et améliorer l'expérience utilisateur pour les installateurs et les détenteurs d'actifs. Tigo Predict+ est le premier produit de Foresight Energy, Ltd. publié sous la marque Tigo depuis l'acquisition de la société au début de cette année.

« Avec Predict+, EDF Renewables dispose désormais d'une puissance octroyée par des prévisions fiables et auto-adaptables et un modèle logiciel personnalisable permettant de maximiser la valeur des actifs solaires », a déclaré Zvi Alon, CEO de Tigo Energy, Inc. « Nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration avec EDF Renewables afin d'optimiser les activités de fournisseur virtuel de l'entreprise et de renforcer sa position de leader dans le domaine des services énergétiques ».

Pour en savoir plus sur la plateforme Tigo EI et la technologie Predict+, veuillez consulter notre site Web.

Fondée en 2007, Tigo est une entreprise leader mondial du développement et de la fabrication de solutions matérielles et logicielles intelligentes qui renforcent la sécurité, augmentent le rendement énergétique et réduisent les coûts d'exploitation des systèmes solaires résidentiels, commerciaux et à grande échelle. Tigo associe sa technologie Flex MLPE (Module Level Power Electronics) et son optimiseur solaire à des capacités logicielles intelligentes dans le cloud pour assurer une surveillance et un contrôle avancés de l'énergie. Les produits MLPE de Tigo maximisent les performances, permettent un contrôle de l'énergie en temps réel et assurent un arrêt rapide moyennant un code au niveau du module. La société développe et fabrique également des produits tels que des onduleurs et des systèmes de stockage de batteries pour le marché résidentiel solaire plus stockage. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Web www.tigoenergy.com.

