Les installateurs de systèmes solaires commerciaux et industriels du monde entier peuvent désormais s’appuyer sur Green Glove, un programme de services de conception et d’installation qui garantit sécurité et valeur ajoutée grâce à un arrêt de sécurité rapide et des produits de haute qualité.

Tigo Energy, Inc. (Nasdaq : TYGO), l’un des principaux fournisseurs de solutions solaires et de stockage d’énergie intelligentes, a annoncé aujourd’hui le lancement du programme de services Green Glove, qui propose une expérience d’assistance haut de gamme aux installateurs de systèmes solaires commerciaux et industriels (C&I). Cette nouvelle offre améliore l’expérience des installateurs ainsi que la qualité tout au long de la chaîne de valeur solaire grâce à un ensemble d’engagements de soutien formalisés qui aident les installateurs Tigo C&I avant, pendant et après l’installation.

Une fois l’inscription en ligne effectuée, le personnel d’assistance de Green Glove convient avec l’installateur du champ d’application de l’engagement, qui peut inclure la planification des services, les conditions préalables à la formation technique et les exigences potentielles de visite sur site. Les clients de Tigo ont droit à une révision gratuite de la conception avant l’installation, à un soutien sur appel depuis les sites Tigo régionaux pendant l’installation, ainsi qu’à une révision post-installation et à une discussion de suivi pour répondre aux questions en suspens et recueillir des commentaires sur l’expérience d’installation. Les systèmes solaires C&I basés sur Tigo et mis en service avant mars 2024 sont éligibles au programme Green Glove. Les systèmes basés sur des appareils MLPE non Tigo peuvent également être éligibles à un service payant dans le cadre du programme Green Glove. Cette extension du programme Green Glove de Tigo s’inscrit dans le cadre de la mission de la Société : fournir une énergie solaire de qualité avec arrêt de sécurité rapide tout en améliorant les ressources dont disposent les installateurs solaires.

« Bien qu’il n’existe pas deux systèmes solaires commerciaux identiques, certaines bonnes pratiques de conception et d’installation sont quasiment universelles, et le programme Green Glove fait bénéficier nos clients installateurs de notre ingénierie et de notre expérience sur le terrain, a déclaré James JD Dillon, directeur du marketing, Tigo Energy. La philosophie qui inspire ce programme, c’est notre volonté de renforcer le maillage au sein de la chaîne de valeur solaire en reliant la force de Tigo en matière de conception de matériel solaire avec la force de nos partenaires installateurs en matière de déploiement de l’énergie solaire. Même si nous sommes des sociétés distinctes, nos clients finaux doivent avoir l’assurance que les différentes entités qui connectent le tout collaborent et les servent en travaillant ensemble. »

À l’appui du programme Green Glove, une formation initiale et une formation continue conçues pour améliorer et renforcer les compétences des installateurs solaires commerciaux sont dispensées via la plateforme Tigo Academy. La plateforme propose aux installateurs un programme d’installation montrant comment associer des produits solaires et de stockage de haute qualité aux meilleures pratiques pendant les phases de conception et d’installation. Les modules d’apprentissage de la Tigo Academy achevés avec succès sont éligibles aux crédits de formation continue (CEC) du North American Board of Certified Energy Practitioners (NABCEP®).

Les installateurs de systèmes solaires commerciaux et industriels désireux d’en savoir plus sur le programme de services Green Glove sont invités à visiter le site Web de Green Glove.

À propos de Tigo Energy

Fondée en 2007, la société Tigo est un leader mondial du développement et de la fabrication de solutions matérielles et logicielles intelligentes qui améliorent la sécurité, augmentent le rendement énergétique et réduisent les coûts d’exploitation des systèmes solaires résidentiels, commerciaux et publics. Tigo combine sa technologie Flex MLPE (Module Level Power Electronics) et sa technologie d’optimiseur solaire avec des capacités logicielles intelligentes basées sur le cloud pour exercer une surveillance et un contrôle avancés de l’énergie. Les produits Tigo MLPE maximisent les performances, surveillent l’énergie en temps réel et permettent un arrêt rapide tel que requis par code au niveau du module. La Société développe et fabrique également des produits tels que des onduleurs et des systèmes de batterie de stockage pour le marché résidentiel solaire-plus-stockage. Pour plus d’informations, visiter le site Web www.tigoenergy.com.

