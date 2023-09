Basé sur les principes d’une vaste initiative visant à améliorer la qualité tout au long de la chaîne de valeur solaire, le programme Green Glove de Tigo fait passer le service client et la formation à un niveau supérieur.

Tigo Energy, Inc. (Nasdaq: TYGO), l’un des principaux fournisseurs de solutions intelligentes d’énergie solaire et de stockage d’énergie, a annoncé aujourd’hui le lancement du programme de service Green Glove pour offrir une expérience d’assistance haut de gamme aux nouveaux installateurs de systèmes Tigo. Green Glove va renforcer l’engagement de Tigo à garantir la qualité tout au long de la chaîne de valeur solaire et améliorer l’expérience de l’installateur grâce aux interactions avec l’assistance client lorsque le premier installateur déploie les produits Tigo.

Green Glove inclut un processus qui comprend trois engagements d’assistance formalisés à l’égard des nouveaux installateurs résidentiels Tigo, offrant ainsi aux installateurs qui découvrent les produits Tigo un niveau de service exceptionnel avant, pendant et après la première installation. Pour ce faire, le personnel d’assistance de Green Glove fournit aux nouveaux clients Tigo une revue de la conception avant l’installation, reste disponible sur les sites régionaux de Tigo pendant l’installation et effectue des examens post-installation et organise des discussions de suivi pour répondre aux questions en suspens et recueillir des commentaires sur l’expérience d’installation.

« Il appartient à chacun, tout au long de la chaîne de valeur solaire, de construire et protéger la réputation de l’énergie solaire en tant que marque. L’investissement réalisé par Tigo dans l’assistance et la formation des installateurs améliore la qualité dans l’ensemble du secteur en vertu de cette responsabilité, a déclaré James JD Dillon, directeur du marketing, Tigo Energy. Lorsque les produits de technologie solaire et de stockage de haute qualité produits par Tigo sont associés à des pratiques d’installation exceptionnelles sur le terrain, nous renforçons la confiance dans notre industrie. Dans le domaine de l’énergie solaire, la qualité est un effort d’équipe et la qualité est essentielle à la croissance continue de ce secteur dont nos partenaires installateurs et nous-mêmes dépendons. »

Pour compléter le programme Green Glove, Tigo lance également la Tigo Academy, une nouvelle plateforme moderne de formation initiale et continue destinée à développer et renforcer l’ensemble des compétences des installateurs. La Tigo Academy propose un programme de formation à l’installation des produits solaires et de stockage de haute qualité de Tigo selon les meilleures pratiques. Le contenu proposé par la plateforme est attrayant et interactif de manière à favoriser la rétention des cours. Son interface conviviale, qui comprend des fonctionnalités hors ligne complètes accessibles sur n’importe quel appareil, sera, à terme, disponible en tchèque, allemand, italien, espagnol et polonais. Les modules d’apprentissage acquis via la Tigo Academy sont éligibles aux crédits de formation continue du North American Board of Certified Energy Practitioners (NABCEP®).

Les installateurs qui découvrent les produits Tigo peuvent s’informer sur le programme de service Green Glove, découvrir les formations de la Tigo Academy et s’y inscrire en visitant le site Web de Green Glove. Les visiteurs du salon RE+ 2023 qui se tient à Las Vegas, Nevada, du 11 au 14 septembre, sont cordialement invités à venir nous voir à notre stand n° 2664.

À propos de Tigo Energy

Fondée en 2007, la société Tigo Energy est un leader mondial du développement et de la fabrication de solutions matérielles et logicielles intelligentes qui améliorent la sécurité, augmentent le rendement énergétique et réduisent les coûts d’exploitation des systèmes solaires résidentiels, commerciaux et publics. Tigo combine sa technologie Flex MLPE (Module Level Power Electronics) et sa technologie d’optimiseur solaire avec des capacités logicielles intelligentes basées sur le cloud pour exercer une surveillance et un contrôle avancés de l’énergie. Les produits Tigo MLPE maximisent les performances, permettent une surveillance de l’énergie en temps réel, ainsi qu’un arrêt rapide requis par code au niveau du module. La Société développe et fabrique également des produits tels que des onduleurs et des systèmes de batterie de stockage pour le marché résidentiel solaire-plus-stockage. Pour plus d’informations, visiter le site Web www.tigoenergy.com.

