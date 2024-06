En plus de parler avec les experts de Tigo sur les derniers produits et logiciels solaires, les installateurs de Tigo pourront en savoir davantage sur la façon de tirer parti des nouvelles ressources Tigo pour se développer.

Tigo Energy, Inc. (NASDAQ : TYGO), l'un des principaux fournisseurs de solutions logicielles solaires et énergétiques intelligentes, annonce aujourd'hui qu'il dévoilera son nouveau programme de fidélisation des installateurs, baptisé Tigo Installer Loyalty Program et destiné aux installateurs photovoltaïques résidentiels dans la région EMEA, dans le cadre de l'Intersolar Europe 2024. Étant donné que les sources d’énergie durables représentaient 30 % de toute l’énergie produite à l'échelle mondiale en 2023, l’énergie solaire devenant un contributeur de plus en plus important à cette production, Tigo Energy s’engage à soutenir et à dynamiser l’industrie solaire au moyen d’initiatives telles que ce programme de fidélisation. Par le biais de solutions et avantages exclusifs, le Tigo Installer Loyalty Program récompensera le dévouement et le professionnalisme des installateurs qui choisissent les solutions Tigo, soutenant ainsi leur succès continu et soulignant la vitalité de tous les membres de la chaîne de valeur solaire pour assurer la santé de l'industrie solaire.

Les participants à l'Intersolar Europe 2024 sont invités à en savoir plus sur les exigences de formation et les autres qualifications du programme de fidélité des installateurs Tigo en assistant à l'une des présentations du programme. Un calendrier complet de ces sessions introductives est disponible sur cette page. Tigo proposera également la possibilité de s'inscrire au programme lors de l'événement.

« Nous travaillons avec Tigo depuis des années et nous sommes ravis de voir cette initiative arriver aux installateurs ici dans la région EMEA », déclare Michael Schmittinger, directeur général, MMS Communication GmbH & Co. KG. « Nos techniciens et concepteurs de systèmes ont beaucoup appris grâce aux ressources de formation de la Tigo Academy. Je suis donc heureux de constater que cette plateforme continue d’être au cœur du programme de fidélisation. Nous nous réjouissons à la perspective de participer, d’apprendre, de contribuer et de continuer à développer notre activité solaire. »

« Alors que les acteurs du secteur solaire s'apprêtent à se retrouver pour l'Intersolar Europe à Munich, nous sommes ravis d'accueillir des professionnels du photovoltaïque dans notre nouveau programme de fidélisation des installateurs, de présenter nos derniers produits MLPE et de présenter la puissance du logiciel Tigo pour améliorer les performances système », déclare Mirko Bindi, vice-président principal des ventes, EMEA & MD Europe, Tigo Energy. « Chez Tigo, nous construisons la technologie et une culture axée sur les services pour permettre à tous les installateurs solaires d’adopter l’amélioration continue et le dévouement à la qualité tout au long de la chaîne de valeur solaire. Ces initiatives s’appuient sur un ensemble de capacités logicielles en constante évolution qui deviennent rapidement le catalyseur de la réalisation de ces objectifs, et nous sommes très heureux de présenter tout cela à l'Intersolar Europe de cette année. »

Avec trois niveaux de participation, le programme de fidélisation des installateurs Tigo offre de plus en plus d'avantages aux participants, notamment le comarquage, les prospections de vente pour les propriétaires, les garanties personnalisées et la promotion via le bulletin d'information Tigo. Les participants au programme seront également en mesure d'accéder rapidement aux nouveaux développements de produits, y compris la participation aux sessions du conseil d'installation de Tigo pour fournir des avis à la société. En plus du nouveau programme de fidélisation, Tigo présentera la solution résidentielle Tigo EI, désormais étendue à la mobilité électrique avec le GO EV Charger. La société présentera également le TS4-X, récemment publié, une nouvelle famille de solutions Flex MLPE pour les modules solaires haute puissance, offrant sécurité, surveillance, optimisation et une nouvelle capacité d'arrêt rapide multifacteur (MFRS) pour les applications critiques dans le domaine de l'énergie. Fidèles à l’engagement de la société en faveur d’architectures ouvertes et d’une large compatibilité, les produits de la famille TS4-X fonctionnent avec le plus grand choix possible d’onduleurs tiers, prenant en charge les derniers modules solaires bifaciaux et à haute puissance, jusqu’à 800 W.

« Nous comptons des produits Tigo dans notre portefeuille depuis plus de dix ans, et les nouveaux optimiseurs TS4-X haute puissance constituent un ajout exceptionnel à notre gamme de produits », déclare Justin Gann, directeur marketing pour les produits et les fournisseurs, Krannich Group GmbH. « Nous présenterons toute la gamme de solutions Tigo à Intersolar cette année, car ces produits se sont révélés très fiables et de haute qualité, et ils sont de plus en plus populaires auprès de nos clients. Nous sommes ravis de compter dans notre portefeuille un prestataire professionnel de premier plan comme Tigo. »

Tigo organisera également deux pauses-café techniques, au cours desquelles les professionnels de l'énergie solaire pourront découvrir les spécifications de la nouvelle famille de produits TS4-X et de la solution EI Residential avec des membres de l'équipe produit Tigo. La participation aux Technical Coffee Breaks est gratuite, et les séances auront lieu les 19 et 20 juin à 16h00 au stand Tigo (B4.239).

Veuillez consulter le calendrier ici pour la liste complète des partenaires utilisant les solutions Tigo, vous inscrire à une présentation du programme de fidélisation des installateurs ou planifier une réunion avec un membre de l'équipe Tigo. Pour en savoir plus sur l'Installer Loyalty Program, rendez-vous ici.

À propos de Tigo Energy

Fondée en 2007, Tigo est une entreprise leader mondial du développement et de la fabrication de solutions matérielles et logicielles intelligentes qui renforcent la sécurité, augmentent le rendement énergétique et réduisent les coûts d’exploitation des systèmes solaires résidentiels, commerciaux et à grande échelle. Tigo associe sa technologie Flex MLPE (Module Level Power Electronics) et son optimiseur solaire à des capacités logicielles intelligentes dans le cloud pour assurer une surveillance et un contrôle avancés de l’énergie. Les produits MLPE de Tigo maximisent les performances, permettent un contrôle de l’énergie en temps réel et assurent un arrêt rapide moyennant un code au niveau du module. La société développe et fabrique également des produits tels que des onduleurs et des systèmes de stockage de batteries pour le marché résidentiel solaire plus stockage. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.tigoenergy.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20240610566045/fr/