Tijaria Polypipes Limited est une société basée en Inde qui s'occupe de plastique et de matériaux connexes. La société opère principalement dans deux segments : les tuyaux et les textiles. Le segment des tuyaux comprend des tuyaux en polyéthylène haute densité (PEHD), en chlorure de polyvinyle (PVC) et des systèmes d'irrigation. Le segment Textiles comprend les couvertures et les masques en vison. La société est engagée dans la fabrication dans deux segments, qui comprennent le plastique et le textile. Dans la division plastique, les principaux produits de la société sont les tuyaux HDPE, les systèmes d'irrigation par aspersion, les systèmes d'irrigation par goutte à goutte, les mini-systèmes d'aspersion, les serres, la micro-irrigation, les tuyaux en polychlorure de vinyle (PVC), les tuyaux et les raccords pour le sol, les eaux usées et les eaux de pluie (SWR), les tuyaux et les raccords pour les conduits électriques en PVC, les conduits PLB, les tuyaux DWC et les tuyaux d'enveloppe en PVC. La division plastique opère sous les marques Tijaria et Vikas. Dans la division Textile, le produit principal est la couverture en vison. L'usine de la société est située à Jaipur, au Rajasthan.

Secteur Fournitures de construction et installation