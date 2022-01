Épopée Gestion : OFI et Tikehau entrent au capital

Épopée Gestion a annoncé l’entrée à son capital de OFI et Tikehau Capital en qualité d’actionnaires minoritaires pour accompagner une nouvelle phase de son développement. Les nouveaux actionnaires détiendront, à eux deux, 25% du capital, le reste du capital étant détenu par les fondateurs et l’équipe de management.



Lancé en septembre 2020, Épopée Gestion est un fonds d'entrepreneurs pour entrepreneurs qui a pour vocation d'investir dans les entreprises de l'Arc Atlantique et faire émerger des champions régionaux au service de la vitalité des territoires.



La singularité d'Épopée Gestion repose sur sa stratégie d'investissement multi-sectorielle qui a permis de lever près de 270 millions d'euros en moins d'un an, portant l'encours global d'actifs sous gestion à plus de 300 millions d'euros pour investir dans les secteurs de l'innovation et du digital, du développement des PME et ETI, de l'immobilier durable et des nouvelles mobilités.



Épopée Gestion entend désormais déployer de nouvelles stratégies d'investissement et envisage de dupliquer son modèle innovant d'investisseur multi-local au- delà de l'Arc Atlantique en s'appuyant sur des acteurs régionaux ayant une forte intimité avec leur territoire et en capacité d'identifier des entreprises à fort potentiel.



Cette nouvelle phase de développement pourra prendre la forme d'opérations de croissance externe.