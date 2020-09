Résultats du premier semestre 2020 : Tikehau Capital confirme la pertinence de son modèle de croissance rentable dans la gestion d'actifs alternative 0 17/09/2020 | 07:01 Envoyer par e-mail :

Une bonne dynamique commerciale au premier semestre 2020 dans l’activité de gestion d’actifs, forte d’une collecte nette solide de +1,1 md€ sur la période ;

Une croissance des revenus de +16,3% pour l’activité de gestion d’actifs sur le premier semestre, avec un taux de commissionnement moyen en forte et constante croissance de 0,94% contre 0,84% un an plus tôt ;

Un résultat opérationnel de l’activité de gestion d’actifs de 28,6 m€ en croissance de +39,5% sur un an, et un taux de marge opérationnelle de 32,4% pour cette activité, en progression de +5,4 points ;

Un résultat opérationnel des activités d’investissement impacté par des effets de marché négatifs, dans un contexte particulièrement perturbé au premier semestre ;

De nombreux succès enregistrés en juillet 2020, permettant de comptabiliser 1,6 md€ d’encours supplémentaires ;

Une démarche ESG reconnue avec l’attribution d’une note inaugurale par Vigeo Eiris, l’une des principales agences mondiales de notation extra-financière ;

Objectif d’actifs sous gestion à fin 2020 de plus de 27,5 mds€1, et confirmation des objectifs organiques à horizon 2022. Regulatory News: Tikehau Capital (Paris:TKO): Antoine Flamarion, co-fondateur de Tikehau Capital, a déclaré : « Le premier semestre de l’exercice 2020 a apporté de nouvelles preuves de la pertinence de la stratégie de développement de Tikehau Capital dans le domaine de la gestion d’actifs, dont la contribution aux revenus et aux résultats du Groupe est en croissance. Nos performances dans ce domaine sont restées solides et affichent une progression notable, dans un contexte pourtant particulièrement difficile et instable marqué par la pandémie de Covid-19. Nous restons donc mobilisés pour garantir la sécurité de tous nos collaborateurs et pour que le retour à la normale puisse s’effectuer dans les meilleures conditions sanitaires et opérationnelles, dans une activité où préserver le lien entre les équipes et nouer des relations durables et de confiance avec nos clients sont des facteurs clés de succès. » Mathieu Chabran, co-fondateur de Tikehau Capital, a ajouté : « Le résultat opérationnel de notre activité de gestion d’actifs progresse fortement avec, d’une part, des revenus en nette augmentation sur un an, tant en valeur absolue que rapportés aux encours sous gestion et, d’autre part, une profitabilité opérationnelle qui enregistre une progression significative. L’activité d’investissement a, quant à elle, été impactée par le contexte de marché volatile du premier semestre. Tikehau Capital a cependant maintenu une politique de rotation active de son portefeuille, tout en accroissant son exposition aux fonds gérés par le Groupe, conformément à sa stratégie d’alignement d’intérêts. Pour y parvenir, Tikehau Capital s’appuie sur une structure financière solide, en soutien de sa stratégie de croissance, qui lui permet d’envisager avec confiance la poursuite de son développement. » Résultats consolidés du premier semestre 2020 Le Conseil de surveillance de Tikehau Capital s’est réuni le 16 septembre 2020 et a examiné les comptes consolidés résumés2 au 30 juin 2020. Les actifs sous gestion de Tikehau Capital au 30 juin 2020 s’élèvent à 25,7 mds€, en progression de +9,8% sur un an, soit +2,3 mds€. Sur le deuxième trimestre 2020, l’évolution des encours atteint +1,2% (soit +0,3 md€). Les actifs sous gestion du Groupe à fin juin 2020 se répartissent entre 24,0 mds€ pour l’activité de gestion d’actifs et 1,7 md€ pour l’activité d’investissement. Le résultat opérationnel des activités de gestion d’actifs progresse de +39,5% sur un an pour atteindre 28,6 m€ à fin juin 2020, porté par une forte croissance des commissions de gestion ainsi que par une évolution maîtrisée des coûts. La profitabilité de cette activité progresse ainsi nettement sur le semestre avec une marge opérationnelle qui atteint 32,4%, contre 27,0% un an plus tôt. Le résultat opérationnel de l’activité d’investissement est de -290,3 m€ reflétant d’une part les évolutions négatives de juste valeur de certains actifs cotés sur le premier semestre, dans un contexte de marché particulièrement difficile et, d’autre part, les coûts liés à des instruments dérivés mis en place par le Groupe dans le cadre de sa politique de gestion des risques. Après prise en compte du résultat financier, de la charge non récurrente d’attribution d’actions gratuites et de l’impôt, le résultat net part du Groupe à fin juin 2020 s’élève à -240,9 m€. Le résultat opérationnel de l’activité de gestion d’actifs est en croissance de +39,5% Au 30 juin 2020, les encours de l’activité de gestion d’actifs de Tikehau Capital s’élèvent à 24,0 mds€, en croissance de +2,8 mds€ sur douze mois (+13,2%). Sur le premier semestre, la progression s’élève à +1,7% (+400 m€), grâce à une collecte nette solide à hauteur de +1 100 m€ en dépit d’un contexte économique et sanitaire particulièrement dégradé. La performance commerciale réalisée sur les six premiers mois de l’année est notamment due au dynamisme des activités immobilières et de private equity, qui représentent environ 80% de la collecte nette du semestre, améliorant ainsi le business mix du Groupe et sa génération de revenus. Les distributions sont d’environ -500 m€ sur le premier semestre, principalement dans les activités de dette privée, et les effets de marché, pour la plupart enregistrés au sein des activités capital markets strategies, sont de -200 m€, dans un contexte de forte dégradation macroéconomique liée à la pandémie de Covid-19. L’internationalisation de la base de clients de Tikehau Capital s’est poursuivie au cours du premier semestre 2020, et la contribution des investisseurs étrangers dans le total des actifs sous gestion du Groupe continue de progresser pour atteindre 32% à fin juin 2020, contre 30% il y a un an, dans un contexte de forte croissance des encours sous gestion. Parmi les 24,0 mds€ d’encours du périmètre gestion d’actifs à fin juin 2020, les actifs sous gestion générateurs de revenus atteignent 20,3 mds€, en croissance de +17% sur 12 mois et de +2% sur le premier semestre. Ils représentent 85% des actifs sous gestion du périmètre gestion d’actifs, contre 82% un an plus tôt. Ces encours générateurs de revenus sont majoritairement issus de fonds fermés et s’inscrivent dans des durées longues, permettant au Groupe de disposer d’une bonne visibilité sur ses revenus futurs. Dans le contexte lié à la pandémie de Covid-19, Tikehau Capital est resté mobilisé pour déployer les fonds gérés au sein de ses différentes stratégies au cours du premier semestre. Les investissements réalisés au cours du semestre à travers les fonds fermés atteignent 0,8 md€, contre 1,5 md€ un an plus tôt, résultant d’une approche particulièrement sélective et disciplinée. Ces investissements ont en majorité été réalisés au sein des activités de dette privée. À fin juin 2020, Tikehau Capital dispose d’un niveau de dry powder de 4,7 mds€ au sein des fonds qu’il gère, lui donnant les moyens de saisir des opportunités d’investissements. Les revenus de l’activité de gestion d’actifs sont en forte croissance sur le semestre et s’élèvent à 88,3 m€ à fin juin 2020, soit une croissance de +16,3% sur un an. Les commissions de gestion et de souscription représentent plus de 98% des revenus de l’activité de gestion d’actifs sur le premier semestre 2020, comme cela était le cas au premier semestre 2019. Le taux de commissionnement moyen appliqué par les fonds du Groupe continue à progresser, reflétant le rééquilibrage du mix d’activité du Groupe vers des stratégies au profil plus rémunérateur. Le taux de commissionnement moyen ressort ainsi à 0,94% à fin juin 2020, contre 0,92% à fin décembre 2019 (soit +2 points de base) et 0,84% à fin juin 2019, soit une progression de +10 points de base sur 12 mois, grâce notamment à la contribution croissante des activités d’immobilier et de private equity, dont les taux de commissionnement sont supérieurs à la moyenne du Groupe. Dans le contexte de forte instabilité qui a caractérisé le premier semestre de l’année 2020, le Groupe a fait preuve d’une grande discipline dans l’évolution des coûts opérationnels de l’activité de gestion d’actifs, limitant leur progression à +7,7% au premier semestre 2020. Parallèlement, le Groupe a continué à investir dans sa plateforme, et compte environ 570 employés à fin juin 2020, contre 530 à fin décembre 2019. La forte croissance des revenus et la maîtrise des coûts opérationnels contribuent à la progression de +39,5% du résultat opérationnel de l’activité de gestion d’actifs sur le premier semestre, qui atteint 28,6 m€ à fin juin 2020. Le taux de marge opérationnelle de cette activité s’élève à 32,4% à fin juin 2020 contre 27,0% un an plus tôt, soit une progression significative de +5,4 points. Le Groupe démontre ainsi la pertinence de son modèle de croissance rentable dans le domaine de la gestion d’actifs, qui s’inscrit au cœur de sa stratégie. Les activités d’investissement sont impactées par des effets de marché sur le premier semestre Les revenus des activités d’investissement sur le premier semestre 2020 sont négatifs à hauteur de -77,2 m€. Ils se décomposent de la manière suivante : Les revenus liés aux dividendes, coupons et distributions s’élèvent à 42,3 m€, (contre 49,0 m€ au 30 juin 2019), dont 31,2 m€ sont issus des investissements réalisés par le Groupe au sein de ses fonds (+31% sur un an). Les dividendes, coupons et distributions issus des investissements directs sont en recul sur le semestre, les sociétés Eurazeo et DWS n’ayant pas procédé au paiement de dividende sur la période.

s’élèvent à 42,3 m€, (contre 49,0 m€ au 30 juin 2019), dont 31,2 m€ sont issus des investissements réalisés par le Groupe au sein de ses fonds (+31% sur un an). Les dividendes, coupons et distributions issus des investissements directs sont en recul sur le semestre, les sociétés Eurazeo et DWS n’ayant pas procédé au paiement de dividende sur la période. Les revenus provenant des variations de juste valeur sont négatifs à hauteur de -119,6 m€ sur le semestre. Ce montant se répartit entre : -143,3 m€ provenant de variations de juste valeur non-réalisées de certains actifs en portefeuille, principalement cotés, et +23,8 m€ de revenus provenant de cessions d’actifs réalisées sur le semestre.

sont négatifs à hauteur de -119,6 m€ sur le semestre. Ce montant se répartit entre : Il est important de rappeler que le Groupe investit dans ses propres stratégies afin d’aligner ses intérêts avec ceux de ses clients, avec une perspective de long-terme, en lien avec les maturités des différents véhicules d’investissement qu’il développe et qu’il gère. Une évolution semestrielle atypique, comme celle constatée début 2020, ne remet pas en question le potentiel de création de valeur à moyen et à long-terme des investissements réalisés par Tikehau Capital dans ses stratégies. Le Groupe confirme ainsi son objectif de rentabilité pour les investissements réalisés dans ses propres fonds, situé entre 10% et 15% en normatif. Après prise en compte des coûts opérationnels à hauteur de -47,3 m€, le portefeuille d’investissements de Tikehau Capital a généré un résultat opérationnel de -124,5 m€ au 30 juin 2020. Enfin, Tikehau Capital a comptabilisé, au 30 juin 2020, -165 m€ de coûts non-courants liés à des instruments financiers mis en place par le Groupe à la fin du 1er trimestre, dans le cadre de sa politique de gestion des risques, alors que l’économie mondiale faisait face à un risque systémique majeur. Ces instruments ont vocation à amortir une correction de marché pouvant affecter le portefeuille d’investissements du Groupe, en particulier pour sa composante cotée, face à un niveau d’incertitude élevé quant à l’évolution de la crise sanitaire et des marchés au cours des prochains trimestres. Ainsi, après prise en compte de cet impact et de la quote-part de résultat net des sociétés mises en équivalence, le résultat opérationnel de l’activité d’investissement s’élève à -290,3 m€ à fin juin 2020. Le bilan solide de Tikehau Capital est un atout différenciant Tikehau Capital dispose d’un bilan robuste qui lui permet de poursuivre les investissements dans ses propres fonds ainsi que de saisir des opportunités de croissance externe dans le domaine de la gestion d’actifs alternatifs, conformément à sa stratégie. Au 30 juin 2020, les capitaux propres du Groupe s’élèvent à 2,8 mds€ contre 3,1 mds€ au 31 décembre 2019. Cette évolution sur les six premiers mois de l’année est à mettre au regard du niveau de résultat net part du Groupe généré sur la période. Le portefeuille d’investissements du Groupe au 30 juin 2020 s’élève à 2,4 mds€ (contre 2,3 mds€ au 31 décembre 2019). Au sein de ce portefeuille, les investissements du Groupe dans ses propres stratégies atteignent 1,5 md€ au 30 juin 2020, à comparer à 1,2 md€ au 30 juin 2019 et à 1,4 md€ à fin décembre 2019, représentant ainsi 65% du portefeuille à fin juin 2020, contre 49% un an plus tôt et 61% à fin décembre 2019. Cette part des investissements dans les lignes de métier du Groupe a vocation à continuer à augmenter dans les prochaines années en lien avec la stratégie de Tikehau Capital et au rythme des lancements de fonds à venir. Le Groupe est particulièrement bien positionné pour réaliser son objectif consistant à porter la part de ses propres stratégies au sein de son portefeuille d’investissements entre 65% et 75% à l’horizon 2022. Depuis le 1er janvier, Tikehau Capital a également poursuivi activement la rotation de son portefeuille d’investissements directs. Ainsi, le Groupe a profité des conditions de marché pour procéder à la cession de 54% de sa participation dans la société de gestion allemande DWS, générant un produit de cession total de 110 m€. Tikehau Capital et DWS poursuivent par ailleurs le déploiement de leur partenariat stratégique, dont l’esprit et la nature restent inchangés à la suite de cette opération, avec plusieurs initiatives et projets communs actuellement en cours de développement. Le Groupe a également obtenu au cours du mois d’août 2020 le remboursement du prêt de 115 m€ consenti début 2018 à Conforama (acteur majeur de l'équipement de la maison en Europe), porté en partie par le bilan de Tikehau Capital et en partie par plusieurs fonds gérés par le Groupe. Au 30 juin 2020, le Groupe affiche une position de trésorerie consolidée de 878 m€3 contre 1,3 md€ au 31 décembre 2019. Cette évolution reflète notamment les investissements réalisés par Tikehau Capital dans ses propres fonds au cours du semestre ainsi que les désinvestissements réalisés sur son portefeuille d’investissements directs, la distribution de dividendes, et les décaissements liés aux instruments dérivés précédemment évoqués. L’endettement financier est stable à 1 md€, avec un niveau de gearing de 36%. Tikehau Capital reste engagé dans une gestion dynamique de son bilan, tant via la rotation de son portefeuille que par une attention portée au niveau et à la structure de son endettement. Tikehau Capital se distingue par des notations ESG de qualité reconnaissant la pertinence de sa démarche Depuis la création de Tikehau Capital en 2004, la conduite de projets durables est cruciale pour la croissance et la profitabilité du Groupe à long terme. Les référentiels ESG et d’impact influencent l’entreprise dans sa globalité et ne se limitent pas à ses décisions d'investissement ou à la gestion de ses portefeuilles. Au cours de l’année 2020 cette démarche volontariste a été reconnue à l’occasion d’évaluations indépendantes qui placent le Groupe parmi les meilleurs de son secteur. Ainsi, le 14 septembre 2020, Tikehau Capital a annoncé avoir obtenu la note inaugurale 66/100 de la part de l’agence de notation extra-financière Vigeo Eiris. Cette note élevée, attribuée par l’une des plus grandes agences de notation ESG au monde, place Tikehau Capital parmi les meilleurs acteurs de son secteur et reconnaît la solide gestion des questions ESG par le Groupe. Tikehau Capital a également obtenu au cours de l’été le score le plus élevé par l'UN PRI (Principes des Nations Unies pour l'investissement responsable). En effet, pour la deuxième année consécutive, Tikehau Capital a reçu la note A+ dans le module Stratégie et Gouvernance couvrant l’investissement responsable global et l’approche ESG de l’entreprise. Ces succès s’ajoutent au classement réalisé par l’agence de notation extra-financière Sustainalytics en mai 2020, qui place Tikehau Capital en deuxième position sur 246 gestionnaires et dépositaires d'actifs mondiaux dans sa capacité à appréhender les risques ESG. Programme de rachat d’actions Tikehau Capital proroge jusqu’au 31 décembre 2020 le mandat confié à un prestataire de services d’investissement portant sur le rachat d’actions dans le cadre de son programme de rachat autorisé par l’Assemblée générale annuelle du 19 mai 2020. Les actions ainsi rachetées sont destinées à être remises dans le cadre d’opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport, dans la limite de 5% du capital social conformément à la loi. Les termes du programme de rachat d’actions demeurent inchangés. Le descriptif du programme de rachat d’actions (figurant au paragraphe 8.3.4 du Document d’enregistrement de Tikehau Capital déposé par l’Autorité des marchés financiers le 14 avril 2020 sous le numéro D. 20-0290) est disponible sur le site internet de la société à la rubrique Informations réglementées. (https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information). Perspectives Après un premier semestre au cours duquel la contribution de l’activité de gestion d’actifs aux revenus et aux résultats a fortement progressé, le Groupe reste mobilisé sur la suite de l’année 2020 afin de : Poursuivre la croissance de ses fonds amiraux, en cours de levée ;

Élargir son offre en lançant de nouvelles stratégies ;

Renforcer sa plateforme de gestion d’actifs, notamment grâce aux acquisitions réalisées ces dernières années. Au cours des prochains mois, Tikehau Capital poursuivra en effet la commercialisation des fonds en cours de levée dans les domaines du private equity (transition énergétique, capital croissance, aéronautique et medtech), de la dette privée (direct lending, impact lending) ou encore des situations spéciales. Dans le domaine des capital markets strategies, le Groupe poursuivra la commercialisation de ses fonds flexibles et obligataires, avec notamment le fonds obligataire daté Tikehau 2027, lancé début juin 2020. De nombreux succès ont d’ores et déjà été enregistrés au cours du mois de juillet 2020 : L’obtention par Ace Management de la gestion exclusive d’un fonds de private equity destiné à soutenir la filière aéronautique, dans le cadre d’un appel d’offres organisé par les grands donneurs d’ordres de la filière aéronautique (Airbus, Safran, Thales, Dassault Aviation) avec le soutien de l’État français. Un premier closing pour un montant de 630 m€ est déjà intervenu. Tikehau Capital a participé à ce premier closing en investissant 230 m€ à travers son bilan, en ligne avec sa politique d’alignement d’intérêts. La commercialisation du fonds est lancée et se poursuit activement.

destiné à soutenir la filière aéronautique, dans le cadre d’un appel d’offres organisé par les grands donneurs d’ordres de la filière aéronautique (Airbus, Safran, Thales, Dassault Aviation) avec le soutien de l’État français. Un premier pour un montant de 630 m€ est déjà intervenu. Tikehau Capital a participé à ce premier en investissant 230 m€ à travers son bilan, en ligne avec sa politique d’alignement d’intérêts. La commercialisation du fonds est lancée et se poursuit activement. Dans le domaine de la dette privée : La réalisation du premier closing de la cinquième génération de son fonds de direct lending pour un montant de 220 m€, dont 60 m€ engagés par le bilan de Tikehau Capital. Cette cinquième génération de fonds permettra à Tikehau Capital et ses clients-investisseurs de disposer de moyens renouvelés pour accompagner les PME européennes en leur proposant une large palette de solutions de financement sur-mesure, particulièrement pertinentes dans le contexte de crise actuel. Un deuxième closing pour ce fonds est attendu au cours du second semestre 2020, avec des investisseurs majoritairement internationaux. L’obtention auprès d’un investisseur institutionnel français d’un mandat de gestion « evergreen », c’est-à-dire à durée de vie illimitée pour un montant de 150 m€ à investir dans plusieurs stratégies développées par le Groupe, principalement en dette privée. La collecte de 55 m€ supplémentaires dans le cadre du fonds de place Novo 2020, dont le Groupe avait obtenu la gestion au cours du premier semestre.

: Tikehau Capital reste également mobilisé pour lancer plusieurs stratégies sur la seconde partie de l’année avec notamment, dans le domaine de la dette privée, une stratégie d’impact lending ainsi qu’un premier fonds de dette privée secondaire et, dans l’activité de capital markets strategies, un fonds actions à liquidité non-quotidienne et avec un horizon d’investissement de long-terme. Enfin, le Groupe continuera à faire croître sa plateforme de gestion d’actifs à travers l’intégration et le développement des différentes acquisitions qu’il a réalisées ces dernières années : Tout d’abord, Tikehau Capital a finalisé le 29 juillet 2020 l’acquisition de 100% du capital de Star America Infrastructure Partners , société de gestion indépendante américaine active dans le secteur du développement et de la gestion de projets d’infrastructures de taille moyenne en Amérique du Nord, qui dispose de plus de 600 m$ (535 m€ 4 ) d’encours. Cette acquisition permet à Tikehau Capital de diversifier ses encours vers une nouvelle classe d’actifs porteuse et de renforcer sa stratégie de développement en Amérique du Nord. L’intégration de Star America Infrastructure Partners à la plateforme de Tikehau Capital avance rapidement, et le bilan du Groupe s’est d’ores et déjà engagé à hauteur de 50 m€ dans leur deuxième génération de fonds, conformément à la stratégie d’alignement d’intérêt déployée par le Groupe. Les encours de Star America Infrastructure Partners sont dorénavant comptabilisés aux côtés des encours de l’activité Immobilier au sein d’une ligne de métier dénommée « Actifs Réels ».

, société de gestion indépendante américaine active dans le secteur du développement et de la gestion de projets d’infrastructures de taille moyenne en Amérique du Nord, qui dispose de plus de 600 m$ (535 m€ ) d’encours. Cette acquisition permet à Tikehau Capital de diversifier ses encours vers une nouvelle classe d’actifs porteuse et de renforcer sa stratégie de développement en Amérique du Nord. L’intégration de Star America Infrastructure Partners à la plateforme de Tikehau Capital avance rapidement, et le bilan du Groupe s’est d’ores et déjà engagé à hauteur de 50 m€ dans leur deuxième génération de fonds, conformément à la stratégie d’alignement d’intérêt déployée par le Groupe. Les encours de Star America Infrastructure Partners sont dorénavant comptabilisés aux côtés des encours de l’activité Immobilier au sein d’une ligne de métier dénommée « Actifs Réels ». L’année 2020 est également une année importante pour IREIT Global, foncière cotée à Singapour n’investissant qu’en Europe et dont le patrimoine s’élevait à 630 m€ à fin juin 2020. Depuis son entrée au capital en 2016, Tikehau Capital a été très actif afin de soutenir le développement d’IREIT Global, recomposer son actionnariat mais aussi financer et internationaliser sa croissance future. À ce titre, fin 2019, IREIT Global avait annoncé la réalisation de son premier investissement en Espagne, à travers l’acquisition de 40% d’un portefeuille immobilier constitué de quatre immeubles de bureaux situés à Madrid et à Barcelone, Tikehau Capital détenant la participation restante de 60%. Le 7 août 2020, IREIT Global a annoncé son intention d’exercer une option d’achat portant sur la participation jusqu’à présent détenue par Tikehau Capital, et de lancer d’ici à la fin de l’année 2020, une augmentation de capital à hauteur 90 m€, lui permettant de financer cette opération et de procéder au remboursement d’un prêt d’actionnaires accordé par City Developments Limited (CDL). Les trois plus gros actionnaires d’IREIT Global (Tikehau Capital, CDL et AT Capital) ont annoncé leur intention de participer à cette augmentation de capital. Pour mémoire, depuis le 6 avril 2020, Tikehau Capital et CDL détenaient respectivement 29,2% et 20,9% du capital d’IREIT Global. Les tendances structurellement porteuses dont bénéficient les segments de marché sur lesquels le Groupe est positionné demeurent inchangées, confirmant l’appétit et l’intérêt des clients-investisseurs pour les stratégies développées par Tikehau Capital. À plus court-terme, l’environnement reste incertain, en particulier s’agissant de l’évolution de la crise sanitaire et économique, et pourrait induire des effets conjoncturels sur le rythme des levées de fonds engagées. Tikehau Capital se fixe ainsi pour objectif d’atteindre plus de 27,5 mds€ d’actifs sous gestion à fin 20205, et confirme ses objectifs structurants à horizon 2022, visant à atteindre plus de 35 mds€ d’actifs sous gestion et à générer plus de 100 m€ de résultat opérationnel dans la gestion d’actifs. La réunion de présentation des résultats semestriels sera retransmise le 17 septembre 2020 à partir de 8h30 (CEST) sur le site www.tikehaucapital.com. Agenda 5 novembre 2020 – Actifs sous gestion à fin septembre 2020

11 février 2021 – Actifs sous gestion à fin décembre 2020

18 mars 2021 – Résultats annuels 2020 Chiffres-clés du premier semestre 2020 Actifs sous gestion Montant au

30/06/2020

(en mds€) Evolution par

rapport au

30/06/2019 Evolution par

rapport au

31/12/2019 Dette privée 8,3 -1,0% -3,5% Actifs réels 9,6 +18,8% +4,2% Capital markets strategies 3,8 +15,2% +0,7% Private equity 2,3 +57,6% +14,0% Actifs sous gestion de l’activité de gestion d’actifs 24,0 +13,1% +1,6% Dont actifs sous gestion générant des commissions 20,3 +16,7% +1,9% Dont actifs sous gestion qui généreront à l’avenir des commissions 2,7 -1,8% +5,0% Dont actifs sous gestion ne générant pas de commissions 1,0 -7,0% -10,1% Actifs sous gestion de l’activité d’investissement 1,7 -20,1% -22,5% Total des actifs sous gestion 25,7 +10,1% -0,4% Compte de résultat simplifié En millions d’euros Eléments du compte de résultat 30 juin 2020 30 juin 2019 Activités de gestion d’actifs Revenus des sociétés de gestion 88,3 75,9 Taux de commissionnement moyen pondéré 99 pb 85 pb Charges opérationnelles (59,7) (55,4) Résultat des activités de gestion d’actifs 28,6 20,5 Activités d’investissement Revenus du portefeuille (77,2) 157,7 Charges opérationnelles (47,3) (37,5) Résultat du portefeuille (124,5) 120,2 Autres éléments6 (165,8) (0,8) Résultat des activités d’investissement (290,3) 119,4 Groupe Résultat financier (19,2) (22,0) Charge non-récurrente d’attribution d’actions gratuites 7 (1,3) (3,1) Impôts 41,4 (17,6) Intérêts minoritaires - (0,1) Résultat net, part du Groupe (240,9) 97,2 Bilan simplifié En millions d’euros Eléments du bilan 30 juin 2020 31 déc. 2019 Portefeuille d’investissement 2 371 2 335 Trésorerie et actifs financiers de gestion de trésorerie8 878 1 307 Autres actifs courants et non courants 711 699 Total Actifs 3 960 4 341 Capitaux propres, part du groupe 2 784 3 139 Intérêts minoritaires 7 7 Dettes financières 1 007 977 Autres passifs courants et non-courants 162 198 Total Passifs 3 960 4 341 Gearing 9 36% 32% Lignes de crédit non tirées 500 500 A propos de Tikehau Capital Tikehau Capital est un groupe de gestion d’actifs et d’investissement qui gère 25,7 milliards d’euros et dispose de 2,8 milliards d’euros de fonds propres (au 30 juin 2020). Le Groupe investit dans différentes classes d'actifs (dette privée, actifs réels, private equity, capital markets strategies), notamment au travers de ses filiales de gestion d’actifs qui opèrent pour le compte d’acteurs institutionnels et privés. Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital compte plus de 570 collaborateurs (au 30 juin 2020) au sein de ses bureaux actuellement situés à Paris, Londres, Amsterdam, Bruxelles, Luxembourg, Madrid, Milan, New York, Séoul, Singapour et Tokyo. Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612; Ticker: TKO.FP) AVERTISSEMENT : Ce document ne constitue pas une offre de vente de titres ni des services de conseil en investissement. Ce document contient uniquement des informations générales et n'est pas destiné à représenter des conseils en investissement généraux ou spécifiques. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs et les objectifs ne sont pas garantis. Certaines déclarations et données prévisionnelles sont basées sur les prévisions actuelles, les conditions actuelles de marché et la situation économique actuelle, les estimations, projections, et les opinions de Tikehau Capital et / ou de ses sociétés affiliées. En raison de divers risques et incertitudes, les résultats réels peuvent différer considérablement de ceux reflétés ou envisagés dans ces déclarations prospectives ou dans n’importe laquelle des études de cas ou prévisions. Toutes les références aux activités de conseil de Tikehau Capital aux États-Unis ou à l’égard de ressortissants américains concernent Tikehau Capital North America. __________________

1 À encours constants pour l’activité capital markets strategies.

2 Les procédures d’audit menées par les Commissaires aux comptes sur les états financiers sont en cours.

3 La trésorerie brute se compose de la somme des postes de trésorerie, d’équivalents de trésorerie (constitués principalement de valeurs mobilières de placement) et d’actifs financiers de gestion de trésorerie pour 767,3 millions d’euros et du dépôt de garantie et des appels de marge relatifs au portefeuille d’instruments dérivés (110,2 millions d’euros).

4 Sur base d’une parité $/€ de 0,89 en date du 30 juin 2020.

5 À encours constants pour l’activité capital markets strategies.

6 Inclut les impacts liés aux instruments dérivés et la quote-part de résultat net des sociétés mises en équivalence.

7 Les paiements non-récurrents fondés sur des actions gratuites se réfèrent principalement aux coûts du plan d’attribution d’actions gratuites (IFRS 2) du 1 décembre 2017, incluant les charges sociales, mis en place suite au processus d’introduction en bourse.

8 La trésorerie brute se compose de la somme des postes de trésorerie, d’équivalents de trésorerie (constitués principalement de valeurs mobilières de placement) et d’actifs financiers de gestion de trésorerie pour 767,3 millions d’euros et du dépôt de garantie et des appels de marge relatifs au portefeuille d’instruments dérivés (110,2 millions d’euros).

9 Gearing = Total des dettes financières / Capitaux propres, part du groupe. Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200916005954/fr/

