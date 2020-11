TIKEHAU CAPITAL : devient un actionnaire clé d'Amarenco

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Amarenco Group, producteur mondial d'énergie solaire, a annoncé la clôture d'une nouvelle augmentation de capital de 150 millions d'euros, six mois après avoir ouvert son capital à IDIA Capital Investissement. L'opération a été souscrite par les co-fondateurs eux-mêmes, ainsi que par IDIA Capital Investissement et Tikehau Capital par le biais de son fonds dédié à la transition énergétique.Ce dernier a apporté une contribution significative à cette nouvelle opération, devenant ainsi un actionnaire clé d'Amarenco.Grâce à cette opération, Amarenco confirme son assise financière et son positionnement solides, qui lui permettront de convertir son important pipeline de projets (organiques ou à travers des opérations de M&A.La société prévoit plus de 1 GW de projets en construction en 2021 grâce à son activité de M&A dans la péninsule ibérique et en Asie-Pacifique et à l'arrivée à maturité de ses projets de développement en Oman. Le groupe a également l'intention d'accélérer sa stratégie de croissance en adoptant une approche exceptionnellement flexible de partenariat avec des promoteurs locaux et régionaux, des propriétaires d'actifs et des producteurs d'électricité indépendants afin de se distinguer dans ses marchés de prédilection.