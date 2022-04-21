Tikehau Capital-Actifs sous gestion en hausse de 21% au T1, à 35,5 mds d'euros

21 avril (Reuters) - TIKEHAU CAPITAL :
* LE GROUPE A ATTEINT 35,5 MDS D'EUROS DACTIFS SOUS GESTION
POUR
LE GROUPE AU 31 MARS 2021, SOIT UNE HAUSSE DE 21% SUR UN AN
* AU 31 MARS 2022, LES ENCOURS DE LACTIVITÉ DE GESTION
DACTIFS
DE TIKEHAU CAPITAL ONT ATTEINT 34,1 MDS D'EUROS, SOIT UNE
CROISSANCE DE 23,2% SUR 12 MOIS
* LE PORTEFEUILLE DINVESTISSEMENTS DE TIKEHAU CAPITAL
SÉLEVAIT À
3,2 MDS D'EUROS AU 31 MARS 2022, CONTRE 2,7 MDS D'EUROS AU 31
DÉCEMBRE 2021
* LA DEMANDE DES CLIENTS-INVESTISSEURS A ÉTÉ SOUTENUE AU T1
2022,
LA COLLECTE NETTE ATTEIGNANT 1,5 MD D'EUROS, CONTRE 0,5 MD AU T1
2021
* PERSPECTIVES: LA DEMANDE DES CLIENTS-INVESTISSEURS RESTE
FORTE
SUR LENSEMBLE DES CLASSES DACTIFS SUR LESQUELS TIKEHAU CAPITAL
EST POSITIONNÉ
* LES DIFFÉRENTES LIGNES MÉTIER DU GROUPE NONT PAS EN
PORTEFEUILLE DE SOCIÉTÉS DOMICILIÉES EN UKRAINE OU EN RUSSIE
* LA PART DES REVENUS DES SOCIÉTÉS EN PORTEFEUILLE QUI EST
EXPOSÉE
À L'UKRAINE ET EN RUSSIE EST LIMITÉE
* PERSPECTIVES: CONFIRME SES PERSPECTIVES ANNONCÉES LE 22
MARS
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(Rédaction Gdansk)