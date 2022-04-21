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TIKEHAU CAPITAL

(TKO)
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Tikehau Capital-Actifs sous gestion en hausse de 21% au T1, à 35,5 mds d'euros

21/04/2022 | 19:29
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21 avril (Reuters) - TIKEHAU CAPITAL :

* LE GROUPE A ATTEINT 35,5 MDS D'EUROS DACTIFS SOUS GESTION POUR LE GROUPE AU 31 MARS 2021, SOIT UNE HAUSSE DE 21% SUR UN AN

* AU 31 MARS 2022, LES ENCOURS DE LACTIVITÉ DE GESTION DACTIFS DE TIKEHAU CAPITAL ONT ATTEINT 34,1 MDS D'EUROS, SOIT UNE CROISSANCE DE 23,2% SUR 12 MOIS

* LE PORTEFEUILLE DINVESTISSEMENTS DE TIKEHAU CAPITAL SÉLEVAIT À 3,2 MDS D'EUROS AU 31 MARS 2022, CONTRE 2,7 MDS D'EUROS AU 31 DÉCEMBRE 2021

* LA DEMANDE DES CLIENTS-INVESTISSEURS A ÉTÉ SOUTENUE AU T1 2022, LA COLLECTE NETTE ATTEIGNANT 1,5 MD D'EUROS, CONTRE 0,5 MD AU T1 2021

* PERSPECTIVES: LA DEMANDE DES CLIENTS-INVESTISSEURS RESTE FORTE SUR LENSEMBLE DES CLASSES DACTIFS SUR LESQUELS TIKEHAU CAPITAL EST POSITIONNÉ

* LES DIFFÉRENTES LIGNES MÉTIER DU GROUPE NONT PAS EN PORTEFEUILLE DE SOCIÉTÉS DOMICILIÉES EN UKRAINE OU EN RUSSIE

* LA PART DES REVENUS DES SOCIÉTÉS EN PORTEFEUILLE QUI EST EXPOSÉE À L'UKRAINE ET EN RUSSIE EST LIMITÉE

* PERSPECTIVES: CONFIRME SES PERSPECTIVES ANNONCÉES LE 22 MARS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction Gdansk)


© Reuters 2022
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Rendement 2022 2,67%
Capitalisation 3 989 M 4 331 M -
VE / CA 2022 7,87x
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Nbr Employés 683
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Tikehau Capital : Graphique analyse technique Tikehau Capital | Zone bourse
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TendancesNeutreNeutreNeutre
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Objectif de cours Moyen 30,31 €
Ecart / Objectif Moyen 31,2%
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Laure Perréard Chief Financial Officer
Christian de Labriffe Chairman-Supervisory Board
Bertrand Honoré Chief Technology Officer
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