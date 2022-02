Tikehau Capital : Berenberg reste à l'Achat

Berenberg a confirmé sa recommandation d’Achat et son objectif de cours de 33 euros sur Tikehau Capital, qui a dévoilé sa collecte 2021. Le bureau d’études prévoit un bénéfice net de 226 millions d’euros en 2021 après une perte de 207 millions d’euros en 2020.



" Les activités de gestion d'actifs devraient poursuivre leur tendance à la croissance régulière du chiffre d'affaires et à l'expansion des marges. Sur la base d'une croissance de 28,5 % du total des commissions et d'une amélioration d'environ 220 points de base de la marge FRE (Fee-Related Earnings), nous estimons que le bénéfice net d'exploitation de la gestion d'actifs augmentera de 31,2 % pour atteindre 100 millions d'euros " , ajoute le broker.



Les activités d'investissement devraient contribuer au bénéfice d'exploitation à hauteur de 204 millions d'euros.