Tikehau Capital est un groupe de gestion d'actifs et d'investissement qui gère environ 38,8 MdsEUR d'actifs et dispose de 3,1 MdsEUR de fonds propres au 31/12/2022. Le groupe investit dans différentes classes d'actifs (dette privée, immobilier, investissement en capital et stratégies liquides), notamment au travers de Tikehau IM (filiale de gestion d'actifs qui opère pour le compte d'acteurs institutionnels et privés). Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital compte 742 collaborateurs au sein de ses bureaux actuellement situés à Paris, à Londres, à Bruxelles, à Madrid, à Milan, à Séoul, à Singapour, à New York, à Tokyo, au Luxembourg, à Amsterdam, à Francfort, à Tel-Aviv et à Zurich.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds