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TIKEHAU CAPITAL

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Tikehau Capital : Document AMF CP. 2022DD855901

03/08/2022 | 18:19
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2022DD855901

02 août 2022

FR0013230612 - DD152684

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

MAKEMO CAPITAL SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE personne morale liée à Antoine FLAMARION, Président de AF&Co Management, elle-même Gérant de Tikehau Capital

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : TIKEHAU CAPITAL

LEI : 969500BY8TEU16U3SJ94

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 02 août 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0013230612

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 23.9266 Euro

VOLUME : 1 250.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 23.9266 Euro

VOLUME : 1 250.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 02 août 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Tikehau Capital SC published this content on 03 August 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 03 August 2022 16:18:01 UTC.


© Publicnow 2022
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Résultat net 2022 340 M 347 M -
Dette nette 2022 273 M 278 M -
PER 2022 11,9x
Rendement 2022 2,87%
Capitalisation 4 119 M 4 200 M -
VE / CA 2022 6,57x
VE / CA 2023 6,87x
Nbr Employés 683
Flottant 35,5%
Graphique TIKEHAU CAPITAL
Durée : Période :
Tikehau Capital : Graphique analyse technique Tikehau Capital | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique TIKEHAU CAPITAL
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreNeutreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 8
Dernier Cours de Clôture 23,95 €
Objectif de cours Moyen 28,45 €
Ecart / Objectif Moyen 18,8%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Cécile Cabanis Chief Executive Officer
Laure Perréard Chief Financial Officer
Christian de Labriffe Chairman-Supervisory Board
Bertrand Honoré Chief Technology Officer
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Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
TIKEHAU CAPITAL3.01%4 200
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LEGAL & GENERAL PLC-11.73%19 026
FRANKLIN RESOURCES, INC.-18.24%13 645
THE CARLYLE GROUP INC.-31.28%13 633