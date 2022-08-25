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    TKO   FR0013230612

TIKEHAU CAPITAL

(TKO)
  Rapport
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25.00 EUR   +0.40%
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Tikehau Capital : Document AMF CP. 2022DD858182

25/08/2022 | 23:01
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2022DD858182

25 août 2022

FR0013230612 - DD152961

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

MAKEMO CAPITAL SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE personne morale liée à Antoine FLAMARION, Président de AF&Co Management, elle-même Gérant de Tikehau Capital

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : TIKEHAU CAPITAL

LEI : 969500BY8TEU16U3SJ94

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 24 août 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0013230612

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 24.9352 Euro

VOLUME : 1 820.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 24.9352 Euro

VOLUME : 1 820.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 25 août 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Tikehau Capital SC published this content on 25 August 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 25 August 2022 21:00:19 UTC.


© Publicnow 2022
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Données financières
CA 2022 677 M 675 M -
Résultat net 2022 350 M 349 M -
Dette nette 2022 432 M 431 M -
PER 2022 12,4x
Rendement 2022 2,50%
Capitalisation 4 301 M 4 287 M -
VE / CA 2022 6,99x
VE / CA 2023 7,05x
Nbr Employés 683
Flottant 35,5%
Graphique TIKEHAU CAPITAL
Durée : Période :
Tikehau Capital : Graphique analyse technique Tikehau Capital | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique TIKEHAU CAPITAL
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreNeutre
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 8
Dernier Cours de Clôture 25,00 €
Objectif de cours Moyen 28,95 €
Ecart / Objectif Moyen 15,8%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Cécile Cabanis Chief Executive Officer
Laure Perréard Chief Financial Officer
Christian de Labriffe Chairman-Supervisory Board
Bertrand Honoré Chief Technology Officer
Ephraïm Marquer Head-Compliance
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
TIKEHAU CAPITAL7.10%4 274
BLACKSTONE INC.-20.58%72 104
KKR & CO. INC.-28.64%45 709
LEGAL & GENERAL PLC-12.81%18 151
FRANKLIN RESOURCES, INC.-19.17%13 491
ARES MANAGEMENT CORPORATION-6.80%13 290