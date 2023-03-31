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    TKO   FR0013230612

TIKEHAU CAPITAL

(TKO)
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19:03Tikehau Capital : Document AMF CP. 2023DD892276
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Tikehau Capital : Document AMF CP. 2023DD892276

31/03/2023 | 19:03
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2023DD892276

31 mars 2023

FR0013230612 - DD155969

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

MAKEMO CAPITAL SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE personne morale liée à Antoine FLAMARION, Président de AF&Co Management, elle-même Gérant de Tikehau Capital

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : TIKEHAU CAPITAL

LEI : 969500BY8TEU16U3SJ94

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 30 mars 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0013230612

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 24.4379 Euro

VOLUME : 6 190.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 24.4379 Euro

VOLUME : 6 190.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 31 mars 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Tikehau Capital SC published this content on 31 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 31 March 2023 17:02:24 UTC.


© Publicnow 2023
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Données financières
CA 2023 695 M 758 M -
Résultat net 2023 333 M 363 M -
Dette nette 2023 790 M 861 M -
PER 2023 13,3x
Rendement 2023 3,07%
Capitalisation 4 195 M 4 575 M -
VE / CA 2023 7,17x
VE / CA 2024 6,23x
Nbr Employés 742
Flottant 35,4%
Graphique TIKEHAU CAPITAL
Durée : Période :
Tikehau Capital : Graphique analyse technique Tikehau Capital | Zonebourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique TIKEHAU CAPITAL
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesBaissièreBaissièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 10
Dernier Cours de Clôture 24,40 €
Objectif de cours Moyen 30,60 €
Ecart / Objectif Moyen 25,4%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Cécile Cabanis Chief Executive Officer
Laure Perréard Chief Financial Officer
Christian de Labriffe Chairman-Supervisory Board
Bertrand Honoré Chief Technology Officer
Ephraïm Marquer Head-Compliance
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
TIKEHAU CAPITAL0.62%4 575
BLACKSTONE INC.15.58%60 571
KKR & CO. INC.10.62%44 218
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC.-3.67%35 067
LEGAL & GENERAL PLC-3.09%17 687
ARES MANAGEMENT CORPORATION18.82%14 598
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