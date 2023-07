Communiqué de presse

Paris, le 25 juillet 2023

Bpifrance, Tikehau Capital, Peugeot Invest et NextWorld annoncent

la cession de leur participation dans Total Eren

Bpifrance, Tikehau Capital, Peugeot Invest et NextWorld annoncent aujourd'hui la finalisation de la cession à TotalEnergies (EPA : FP) de leur participation minoritaire dans Total Eren, l'un des leaders mondiaux des énergies renouvelables.

Fondée par Pâris Mouratoglou et David Corchia en 2012, Total Eren développe, finance, construit et exploite des centrales d'énergie renouvelable dans les pays où ils représentent une réponse économiquement viable à une demande énergétique croissante. Elle a atteint une capacité de production de plus de 3,5 GW dans le monde et travaille à de futurs projets solaires, éoliens, hydroélectriques et de stockage de plus de 10 GW dont près de 1,2 GW sont en construction ou à un stade de développement avancé.

Bpifrance, Tikehau Capital, Peugeot Invest et NextWorld ont investi dans Total Eren pour la première fois en 2015 afin d'aider la société à accélérer son rythme de développement. D'autres investissements ont suivi en 2017 et 2019 pour répondre au développement rapide de l'entreprise dans le monde entier, et ils ont été rejoints par TotalEnergies en 2017.

Depuis 2015, la capacité totale installée a été multipliée par 10, passant de 350 MW à 3,5 GW, et le chiffre d'affaires a crû de c.52 M€ à c.540 M€. La société a également diversifié son empreinte géographique avec plus de 60 % de sa capacité installée située en dehors d'Europe, y compris en Asie et en Amérique latine. Total Eren compte désormais près de 500 employés dans 20 pays. Cette croissance continue a permis aux investisseurs financiers de réaliser un multiple supérieur à 2x sur leur investissement.

Outre ses activités de producteur d'énergie renouvelable à destination des secteurs privé et public, et avec le soutien de ses actionnaires, Total Eren a lancé ces dernières années des projets pionniers de grande envergure dans le domaine de l'hydrogène vert, qui seront situés dans plusieurs zones géographiques telles que l'Afrique du Nord, l'Amérique latine et l'Australie.

1