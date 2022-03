Jefferies a confirmé sa recommandation d'Achat et son objectif de cours de 21 euros sur Tikehau Capital, qui a publié ses résultats 2021. Le bureau d'études souligne que les Fee-related earnings ont dépassé les attentes et qu'ils ne se trouvent plus qu'à 2% de l'objectif 2022 de 100 millions d'euros. Le borker souligne que Tikehau Capital est valorisé comme un gestionnaire d'actifs traditionnel malgré une croissance annuelle moyenne de l'ordre de 15 % des Fee-related earnings.