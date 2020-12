Tikehau Capital : Réduction de capital par annulation d'actions auto-détenues

Regulatory News:

Tikehau Capital (Paris:TKO) a décidé, ce jour, de procéder à l’annulation de 934 720 actions auto-détenues, représentant 0,68 % du capital social, conformément à l’autorisation donnée par l’Assemblée générale du 19 mai 2020 aux termes de sa 25ème résolution.

Le capital social s’élève désormais à 1 634 316 528 euros divisé en 136 193 044 actions et le nombre de droits de vote exerçables s’élève à 133 588 894. À la suite de cette annulation, Tikehau Capital détient directement 2 604 150 de ses propres actions (1,91% du capital social).

Sur les 934 720 actions annulées, 812 896 actions étaient affectées à l’annulation et 121 824 actions initialement affectées à la couverture de plans d’actions gratuites et d’actions de performance ont été réaffectées à l’annulation.

Toutes les actions annulées avaient été rachetées dans le cadre du programme de rachat d’actions de Tikehau Capital conformément à l’autorisation donnée par l’Assemblée générale du 22 mai 2019, dans sa 7ème résolution, puis par l’Assemblée générale du 19 mai 2020, dans sa 14ème résolution.

Le descriptif du programme de rachat d’actions (figurant au paragraphe 8.3.4 du Document d’enregistrement universel de Tikehau Capital déposé par l’Autorité des marchés financiers le 14 avril 2020 sous le numéro D. 20-0290) est disponible sur le site internet de la société à la rubrique Informations réglementées. (https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information).

À propos de Tikehau Capital :

Tikehau Capital est un groupe de gestion d’actifs et d’investissement qui gère 27,2 milliards d’euros (au 30 septembre 2020) et dispose de 2,8 milliards d’euros de fonds propres (au 30 juin 2020). Le Groupe investit dans différentes classes d'actifs (dette privée, actifs réels, private equity, capital markets strategies), notamment au travers de ses filiales de gestion d’actifs qui opèrent pour le compte d’acteurs institutionnels et privés. Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital compte plus de 570 collaborateurs (au 30 juin 2020) au sein de ses bureaux actuellement situés à Paris, Londres, Amsterdam, Bruxelles, Luxembourg, Madrid, Milan, New York, Séoul, Singapour et Tokyo.

Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612; Ticker: TKO.FP)

www.tikehaucapital.com

AVERTISSEMENT :

Ce document ne constitue pas une offre de vente de titres ni des services de conseil en investissement. Ce document contient uniquement des informations générales et n'est pas destiné à représenter des conseils en investissement généraux ou spécifiques. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs et les objectifs ne sont pas garantis.

Certaines déclarations et données prévisionnelles sont basées sur les prévisions actuelles, les conditions actuelles de marché et la situation économique actuelle, les estimations, projections, et les opinions de Tikehau Capital et / ou de ses sociétés affiliées. En raison de divers risques et incertitudes, les résultats réels peuvent différer considérablement de ceux reflétés ou envisagés dans ces déclarations prospectives ou dans n’importe laquelle des études de cas ou prévisions. Toutes les références aux activités de conseil de Tikehau Capital aux États-Unis ou à l’égard de ressortissants américains concernent Tikehau Capital North America.

