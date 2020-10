Tikehau Capital : Shares repurchases – 16 October to 22 October 2020 – Aggregated and detailed information 0 23/10/2020 | 19:04 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 16 Octobre au 22 Octobre 2020 Code identifiant de l'émetteur Jour de la Code identifiant de Volume total journalier Prix pondéré Code Nom de l'émetteur moyen journalier identifiant (code LEI) transaction l'instrument financier (en nombre de titres) d'acquisition marché TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 16/10/2020 FR0013230612 6,358 20.9672 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 16/10/2020 FR0013230612 65 20.9000 CHIX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 16/10/2020 FR0013230612 1,777 20.9947 BATE TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 19/10/2020 FR0013230612 230 20.9000 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 20/10/2020 FR0013230612 6,882 20.6214 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 20/10/2020 FR0013230612 160 20.5781 CHIX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 20/10/2020 FR0013230612 41 20.5805 TRQX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 20/10/2020 FR0013230612 2,183 20.5286 BATE TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 21/10/2020 FR0013230612 6,277 20.5941 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 21/10/2020 FR0013230612 164 20.5360 CHIX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 21/10/2020 FR0013230612 43 20.5558 TRQX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 21/10/2020 FR0013230612 2,212 20.5604 BATE TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 22/10/2020 FR0013230612 6,413 20.1657 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 22/10/2020 FR0013230612 124 19.9339 CHIX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 22/10/2020 FR0013230612 88 20.1534 TRQX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 22/10/2020 FR0013230612 1,678 19.9825 BATE TOTAL 34,695 20.5721 34,695 Code identifiant de l'émetteur Jour/heure de la Code identifiant de Quantité Code Numéro de référence de Nom de l'émetteur Nom du PSI Code identifiant du PSI l'instrument Permalink Disclaimer Tikehau Capital SC published this content on 23 October 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 23 October 2020 17:04:00 UTC

