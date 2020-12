Tikehau Capital : Shares repurchases – 18 December to 24 December 2020 – Aggregated and detailed information (French version only) 29/12/2020 | 16:45 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 18 Décembre au 24 Décembre 2020 Code identifiant de l'émetteur Jour de la Code identifiant de Volume total journalier Prix pondéré Code Nom de l'émetteur moyen journalier identifiant (code LEI) transaction l'instrument financier (en nombre de titres) d'acquisition marché TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 18/12/2020 FR0013230612 9,804 23.8124 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 18/12/2020 FR0013230612 662 23.8101 CHIX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 18/12/2020 FR0013230612 81 23.8000 TRQX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 18/12/2020 FR0013230612 2,003 23.8191 BATE TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 21/12/2020 FR0013230612 4,788 23.6671 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 21/12/2020 FR0013230612 352 23.5000 CHIX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 21/12/2020 FR0013230612 123 23.5000 TRQX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 21/12/2020 FR0013230612 875 23.5629 BATE TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 22/12/2020 FR0013230612 4,803 24.6080 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 22/12/2020 FR0013230612 802 24.7127 CHIX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 22/12/2020 FR0013230612 326 24.7856 TRQX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 22/12/2020 FR0013230612 1,794 24.6474 BATE TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 23/12/2020 FR0013230612 4,914 25.3377 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 23/12/2020 FR0013230612 309 25.6000 CHIX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 23/12/2020 FR0013230612 80 25.5000 TRQX TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 23/12/2020 FR0013230612 1,738 25.4780 BATE TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 24/12/2020 FR0013230612 2,391 25.7926 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 24/12/2020 FR0013230612 897 25.8000 BATE TOTAL 36,742 24.4357 36,742 Code identifiant de l'émetteur Jour/heure de la Code identifiant de Quantité Code Numéro de référence de Nom de l'émetteur Nom du PSI Code identifiant du PSI l'instrument Prix unitaire Devise identifiant Objectif du rachat (code LEI) Transaction achetée la transaction financier marché TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/12/2020 09:15:40 FR0013230612 23.80 EUR 256 XPAR 1981085419045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/12/2020 09:00:30 FR0013230612 23.90 EUR 517 XPAR 1981068788045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/12/2020 11:52:53 FR0013230612 23.90 EUR 64 CHIX 1981217263045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/12/2020 11:52:53 FR0013230612 23.90 EUR 74 BATE 1981217264045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/12/2020 11:53:09 FR0013230612 23.80 EUR 8 BATE 1981217587045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/12/2020 11:53:53 FR0013230612 23.80 EUR 248 BATE 1981218351045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/12/2020 11:53:53 FR0013230612 23.80 EUR 32 TRQX 1981218352045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/12/2020 11:53:53 FR0013230612 23.80 EUR 49 TRQX 1981218353045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/12/2020 11:26:32 FR0013230612 23.90 EUR 288 XPAR 1981199523045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/12/2020 11:26:32 FR0013230612 23.90 EUR 411 XPAR 1981199524045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/12/2020 11:27:02 FR0013230612 23.90 EUR 142 BATE 1981199824045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/12/2020 11:24:45 FR0013230612 23.90 EUR 3 CHIX 1981198399045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/12/2020 11:24:45 FR0013230612 23.90 EUR 26 BATE 1981198400045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/12/2020 12:40:14 FR0013230612 23.80 EUR 16 BATE 1981245720045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/12/2020 12:43:40 FR0013230612 23.80 EUR 261 XPAR 1981246955045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/12/2020 12:38:53 FR0013230612 23.80 EUR 178 BATE 1981245192045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/12/2020 12:30:09 FR0013230612 23.80 EUR 5,000 XPAR buy-4209138 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/12/2020 11:52:02 FR0013230612 23.90 EUR 144 BATE 1981216235045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/12/2020 15:20:19 FR0013230612 23.80 EUR 87 XPAR 1981336773045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/12/2020 15:20:19 FR0013230612 23.80 EUR 250 XPAR 1981336774045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/12/2020 15:20:19 FR0013230612 23.80 EUR 68 XPAR 1981336775045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/12/2020 15:20:19 FR0013230612 23.80 EUR 11 BATE 1981336776045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/12/2020 14:03:15 FR0013230612 23.80 EUR 223 XPAR 1981286319045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/12/2020 14:03:15 FR0013230612 23.80 EUR 34 XPAR 1981286320045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/12/2020 13:47:54 FR0013230612 23.80 EUR 149 CHIX 1981278865045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/12/2020 13:47:54 FR0013230612 23.80 EUR 84 BATE 1981278866045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/12/2020 13:37:38 FR0013230612 23.80 EUR 1 BATE 1981272577045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/12/2020 13:40:45 FR0013230612 23.80 EUR 27 CHIX 1981274032045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/12/2020 17:26:58 FR0013230612 23.80 EUR 2 BATE 1981510002045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/12/2020 17:22:09 FR0013230612 23.80 EUR 10 CHIX 1981503015045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/12/2020 17:23:49 FR0013230612 23.80 EUR 10 CHIX 1981505155045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/12/2020 17:18:49 FR0013230612 23.80 EUR 3 CHIX 1981498208045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/12/2020 17:18:49 FR0013230612 23.80 EUR 7 CHIX 1981498209045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/12/2020 17:21:10 FR0013230612 23.80 EUR 30 BATE 1981501861045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/12/2020 17:15:29 FR0013230612 23.80 EUR 16 CHIX 1981492964045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/12/2020 17:20:27 FR0013230612 23.80 EUR 22 BATE 1981500869045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/12/2020 17:20:29 FR0013230612 23.80 EUR 10 CHIX 1981500916045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/12/2020 17:17:09 FR0013230612 23.80 EUR 11 CHIX 1981495748045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/12/2020 17:14:49 FR0013230612 23.80 EUR 20 CHIX 1981491845045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/12/2020 17:12:31 FR0013230612 23.80 EUR 38 XPAR 1981488289045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/12/2020 17:12:31 FR0013230612 23.80 EUR 175 XPAR 1981488290045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/12/2020 17:12:31 FR0013230612 23.80 EUR 31 CHIX 1981488293045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/12/2020 17:05:31 FR0013230612 23.80 EUR 275 XPAR 1981479590045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/12/2020 17:05:31 FR0013230612 23.80 EUR 28 CHIX 1981479592045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/12/2020 16:55:31 FR0013230612 23.80 EUR 201 XPAR 1981465888045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/12/2020 16:55:31 FR0013230612 23.80 EUR 81 XPAR 1981465889045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/12/2020 16:56:31 FR0013230612 23.80 EUR 31 CHIX 1981467110045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/12/2020 16:51:15 FR0013230612 23.80 EUR 44 CHIX 1981460913045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/12/2020 16:47:22 FR0013230612 23.80 EUR 279 XPAR 1981454115045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/12/2020 16:32:22 FR0013230612 23.80 EUR 279 XPAR 1981430284045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/12/2020 16:27:59 FR0013230612 23.80 EUR 38 BATE 1981423954045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/12/2020 16:27:59 FR0013230612 23.80 EUR 33 BATE 1981423955045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/12/2020 16:20:02 FR0013230612 23.80 EUR 5 BATE 1981414068045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/12/2020 16:09:22 FR0013230612 23.80 EUR 279 XPAR 1981399687045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/12/2020 15:57:22 FR0013230612 23.80 EUR 278 XPAR 1981384804045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/12/2020 15:57:22 FR0013230612 23.80 EUR 12 XPAR 1981384806045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/12/2020 15:57:27 FR0013230612 23.80 EUR 156 BATE 1981384895045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/12/2020 15:57:27 FR0013230612 23.80 EUR 286 BATE 1981384896045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/12/2020 15:57:27 FR0013230612 23.80 EUR 198 BATE 1981384897045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/12/2020 15:51:08 FR0013230612 23.80 EUR 3 BATE 1981377834045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/12/2020 15:20:24 FR0013230612 23.80 EUR 294 BATE 1981336825045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/12/2020 15:19:52 FR0013230612 23.70 EUR 4 BATE 1981336381045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/12/2020 15:19:52 FR0013230612 23.80 EUR 124 CHIX 1981336382045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/12/2020 15:19:52 FR0013230612 23.80 EUR 74 CHIX 1981336383045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/12/2020 15:40:27 FR0013230612 23.80 EUR 232 XPAR 1981363069045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/12/2020 15:40:27 FR0013230612 23.80 EUR 19 XPAR 1981363070045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/12/2020 15:34:27 FR0013230612 23.80 EUR 105 XPAR 1981355373045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 18/12/2020 15:34:27 FR0013230612 23.80 EUR 156 XPAR 1981355375045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/12/2020 09:08:26 FR0013230612 23.60 EUR 105 XPAR 1981758486045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/12/2020 09:08:39 FR0013230612 23.60 EUR 250 BATE 1981758719045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/12/2020 09:08:39 FR0013230612 23.60 EUR 42 XPAR 1981758720045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/12/2020 09:09:02 FR0013230612 23.60 EUR 125 XPAR 1981760172045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/12/2020 09:09:42 FR0013230612 23.60 EUR 269 XPAR 1981760984045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/12/2020 10:05:46 FR0013230612 23.50 EUR 68 BATE 1981800765045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/12/2020 10:54:02 FR0013230612 23.50 EUR 97 XPAR 1981839693045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/12/2020 10:58:16 FR0013230612 23.50 EUR 128 XPAR 1981843016045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/12/2020 10:59:41 FR0013230612 23.50 EUR 41 XPAR 1981844030045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/12/2020 11:03:45 FR0013230612 23.50 EUR 109 BATE 1981847227045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/12/2020 11:04:02 FR0013230612 23.50 EUR 141 XPAR 1981847445045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/12/2020 11:04:02 FR0013230612 23.50 EUR 104 XPAR 1981847446045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/12/2020 11:08:06 FR0013230612 23.50 EUR 58 CHIX 1981851051045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/12/2020 11:23:02 FR0013230612 23.50 EUR 55 XPAR 1981862131045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/12/2020 11:32:03 FR0013230612 23.50 EUR 144 XPAR 1981871619045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/12/2020 11:41:02 FR0013230612 23.50 EUR 37 XPAR 1981879321045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/12/2020 11:48:14 FR0013230612 23.50 EUR 76 BATE 1981884559045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/12/2020 11:48:14 FR0013230612 23.50 EUR 119 BATE 1981884560045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/12/2020 11:50:02 FR0013230612 23.50 EUR 151 BATE 1981886007045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/12/2020 11:50:03 FR0013230612 23.50 EUR 46 CHIX 1981886010045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/12/2020 11:55:46 FR0013230612 23.50 EUR 2 CHIX 1981891565045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/12/2020 11:59:55 FR0013230612 23.50 EUR 63 CHIX 1981895907045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/12/2020 11:59:55 FR0013230612 23.50 EUR 65 CHIX 1981895908045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/12/2020 12:06:20 FR0013230612 23.50 EUR 52 CHIX 1981901642045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/12/2020 12:15:36 FR0013230612 23.50 EUR 35 CHIX 1981908101045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/12/2020 12:15:36 FR0013230612 23.50 EUR 10 BATE 1981908102045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/12/2020 12:15:36 FR0013230612 23.50 EUR 75 TRQX 1981908103045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/12/2020 12:15:43 FR0013230612 23.50 EUR 31 CHIX 1981908152045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/12/2020 13:09:30 FR0013230612 23.50 EUR 37 XPAR 1981938094045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/12/2020 13:09:30 FR0013230612 23.50 EUR 125 XPAR 1981938095045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/12/2020 13:09:30 FR0013230612 23.50 EUR 66 XPAR 1981938096045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/12/2020 13:09:30 FR0013230612 23.50 EUR 55 XPAR 1981938097045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/12/2020 13:09:30 FR0013230612 23.50 EUR 105 XPAR 1981938098045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/12/2020 13:33:30 FR0013230612 23.50 EUR 4 XPAR 1981950205045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/12/2020 13:33:30 FR0013230612 23.50 EUR 4 XPAR 1981950206045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/12/2020 13:33:30 FR0013230612 23.50 EUR 13 XPAR 1981950207045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/12/2020 13:33:30 FR0013230612 23.50 EUR 2 XPAR 1981950208045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/12/2020 13:33:30 FR0013230612 23.50 EUR 40 XPAR 1981950209045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/12/2020 13:33:30 FR0013230612 23.50 EUR 101 XPAR 1981950210045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/12/2020 14:26:36 FR0013230612 23.50 EUR 48 TRQX 1981983487045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/12/2020 14:52:12 FR0013230612 23.60 EUR 270 XPAR 1982000681045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/12/2020 14:55:07 FR0013230612 23.6 EUR 271 XPAR 1982002290045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/12/2020 14:57:24 FR0013230612 23.6 EUR 40 BATE 1982003792045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/12/2020 15:11:19 FR0013230612 23.7 EUR 1 XPAR 1982013747045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/12/2020 15:11:19 FR0013230612 23.7 EUR 250 XPAR 1982013748045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/12/2020 15:11:19 FR0013230612 23.7 EUR 94 XPAR 1982013749045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/12/2020 15:11:19 FR0013230612 23.7 EUR 115 XPAR 1982013750045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/12/2020 15:12:50 FR0013230612 23.70 EUR 39 XPAR 1982014482045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/12/2020 15:12:50 FR0013230612 23.70 EUR 125 XPAR 1982014483045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/12/2020 15:26:50 FR0013230612 23.70 EUR 11 XPAR 1982023333045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/12/2020 15:26:50 FR0013230612 23.7 EUR 34 XPAR 1982023334045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/12/2020 15:26:50 FR0013230612 23.7 EUR 125 XPAR 1982023335045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/12/2020 15:26:50 FR0013230612 23.70 EUR 84 XPAR 1982023336045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/12/2020 15:47:50 FR0013230612 23.70 EUR 41 XPAR 1982061363045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/12/2020 15:47:50 FR0013230612 23.70 EUR 28 XPAR 1982061364045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/12/2020 15:47:50 FR0013230612 23.70 EUR 125 XPAR 1982061365045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/12/2020 16:37:05 FR0013230612 23.80 EUR 34 XPAR 1982126635045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/12/2020 16:37:05 FR0013230612 23.80 EUR 1 XPAR 1982126636045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/12/2020 16:37:05 FR0013230612 23.80 EUR 73 XPAR 1982126637045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/12/2020 16:37:05 FR0013230612 23.80 EUR 28 XPAR 1982126638045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/12/2020 16:37:05 FR0013230612 23.80 EUR 413 XPAR 1982126639045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/12/2020 17:07:33 FR0013230612 23.80 EUR 17 XPAR 1982167640045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/12/2020 17:07:40 FR0013230612 23.90 EUR 442 XPAR 1982167832045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/12/2020 17:07:40 FR0013230612 23.90 EUR 28 XPAR 1982167833045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/12/2020 17:07:40 FR0013230612 23.90 EUR 8 XPAR 1982167834045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/12/2020 17:07:40 FR0013230612 23.90 EUR 125 XPAR 1982167835045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/12/2020 17:07:40 FR0013230612 23.90 EUR 10 XPAR 1982167836045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/12/2020 17:15:00 FR0013230612 23.90 EUR 156 XPAR 1982178905045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 21/12/2020 17:26:05 FR0013230612 24.00 EUR 52 BATE 1982194718045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 09:06:20 FR0013230612 24.00 EUR 4 XPAR 1982516246045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 09:06:20 FR0013230612 24.00 EUR 100 XPAR 1982516247045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 10:06:29 FR0013230612 24.20 EUR 547 XPAR 1982554541045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 10:21:57 FR0013230612 24.30 EUR 243 XPAR 1982562218045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 11:41:00 FR0013230612 24.20 EUR 260 XPAR 1982606457045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 11:41:00 FR0013230612 24.20 EUR 122 CHIX 1982606458045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 11:41:00 FR0013230612 24.20 EUR 259 BATE 1982606459045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 11:41:00 FR0013230612 24.20 EUR 263 BATE 1982606460045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 11:41:00 FR0013230612 24.20 EUR 79 TRQX 1982606461045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 11:41:00 FR0013230612 24.30 EUR 33 CHIX 1982606462045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 11:41:00 FR0013230612 24.30 EUR 75 CHIX 1982606463045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 11:41:00 FR0013230612 24.20 EUR 357 XPAR 1982606464045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 11:44:50 FR0013230612 24.30 EUR 77 XPAR 1982607572045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 11:44:50 FR0013230612 24.30 EUR 11 XPAR 1982607573045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 11:44:50 FR0013230612 24.30 EUR 60 XPAR 1982607574045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 12:09:59 FR0013230612 24.40 EUR 200 XPAR 1982618028045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 12:35:02 FR0013230612 24.50 EUR 1 XPAR 1982626589045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 12:35:02 FR0013230612 24.50 EUR 258 XPAR 1982626590045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 13:16:09 FR0013230612 24.40 EUR 163 BATE 1982641450045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 13:32:50 FR0013230612 24.5 EUR 239 XPAR 1982647869045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 13:32:50 FR0013230612 24.5 EUR 85 XPAR 1982647870045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 14:08:23 FR0013230612 24.6 EUR 265 XPAR 1982663042045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 14:36:58 FR0013230612 24.7 EUR 1 XPAR 1982675192045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 14:36:58 FR0013230612 24.70 EUR 125 XPAR 1982675193045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 15:10:02 FR0013230612 24.80 EUR 113 BATE 1982689852045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 15:19:02 FR0013230612 24.80 EUR 140 BATE 1982694106045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 15:19:02 FR0013230612 24.80 EUR 2 BATE 1982694108045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 15:21:20 FR0013230612 25.00 EUR 75 XPAR 1982695155045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 15:21:20 FR0013230612 25 EUR 11 XPAR 1982695156045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 15:21:20 FR0013230612 25.00 EUR 450 XPAR 1982695157045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 15:26:40 FR0013230612 25.00 EUR 10 BATE 1982697574045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 15:26:40 FR0013230612 25.00 EUR 75 BATE 1982697575045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 15:33:02 FR0013230612 24.90 EUR 9 BATE 1982710050045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 15:33:17 FR0013230612 24.90 EUR 20 BATE 1982710296045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 15:40:02 FR0013230612 24.90 EUR 136 BATE 1982718966045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 15:47:02 FR0013230612 24.90 EUR 102 BATE 1982728671045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 15:53:02 FR0013230612 24.90 EUR 45 BATE 1982735532045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 15:56:20 FR0013230612 25.00 EUR 1 XPAR 1982738769045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 15:56:20 FR0013230612 25.00 EUR 362 XPAR 1982738770045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 16:01:02 FR0013230612 24.90 EUR 165 BATE 1982744466045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 16:01:02 FR0013230612 24.90 EUR 9 BATE 1982744467045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 16:02:18 FR0013230612 24.90 EUR 185 CHIX 1982746374045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 16:02:18 FR0013230612 24.90 EUR 67 TRQX 1982746375045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 16:14:57 FR0013230612 24.90 EUR 39 XPAR 1982760749045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 16:18:29 FR0013230612 24.90 EUR 17 BATE 1982764716045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 16:18:29 FR0013230612 24.90 EUR 85 CHIX 1982764717045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 16:29:57 FR0013230612 24.90 EUR 53 XPAR 1982776889045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 16:31:18 FR0013230612 24.90 EUR 12 CHIX 1982778535045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 16:45:20 FR0013230612 25.00 EUR 45 TRQX 1982793192045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 16:45:20 FR0013230612 25.00 EUR 2 TRQX 1982793193045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 16:45:20 FR0013230612 25.00 EUR 2 TRQX 1982793194045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 16:45:20 FR0013230612 25.00 EUR 2 TRQX 1982793195045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 16:45:20 FR0013230612 25.00 EUR 4 TRQX 1982793196045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 16:45:20 FR0013230612 25.00 EUR 2 TRQX 1982793197045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 16:45:20 FR0013230612 25.00 EUR 2 TRQX 1982793198045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 16:45:20 FR0013230612 25.00 EUR 158 XPAR 1982793199045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 16:45:20 FR0013230612 25.00 EUR 11 XPAR 1982793200045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 16:45:20 FR0013230612 25.00 EUR 100 XPAR 1982793201045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 16:45:20 FR0013230612 25.00 EUR 309 XPAR 1982793202045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 16:45:20 FR0013230612 25.00 EUR 2 TRQX 1982793206045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 16:46:20 FR0013230612 25.00 EUR 5 TRQX 1982794494045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 17:04:18 FR0013230612 25.00 EUR 42 BATE 1982814483045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 17:04:18 FR0013230612 25.00 EUR 12 BATE 1982814484045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 17:04:18 FR0013230612 25.00 EUR 15 BATE 1982814485045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 17:04:18 FR0013230612 25.00 EUR 1 BATE 1982814486045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 17:07:18 FR0013230612 25.00 EUR 29 BATE 1982817961045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 17:07:18 FR0013230612 25.00 EUR 9 BATE 1982817962045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 17:09:13 FR0013230612 24.90 EUR 73 BATE 1982819925045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 17:09:20 FR0013230612 25.00 EUR 41 TRQX 1982820012045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 17:09:20 FR0013230612 25.00 EUR 3 TRQX 1982820013045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 17:09:20 FR0013230612 25.00 EUR 3 TRQX 1982820014045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 17:09:20 FR0013230612 25.00 EUR 3 TRQX 1982820015045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 17:09:20 FR0013230612 25.00 EUR 2 TRQX 1982820016045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 17:09:20 FR0013230612 25.00 EUR 195 XPAR 1982820017045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 17:09:20 FR0013230612 25.00 EUR 10 XPAR 1982820018045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 17:09:20 FR0013230612 25.00 EUR 101 XPAR 1982820019045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 17:09:21 FR0013230612 25.00 EUR 31 TRQX 1982820022045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 17:09:21 FR0013230612 25 EUR 31 TRQX 1982820023045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 17:16:16 FR0013230612 24.90 EUR 20 BATE 1982828147045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 17:22:15 FR0013230612 24.90 EUR 95 CHIX 1982836157045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 17:22:15 FR0013230612 24.90 EUR 15 CHIX 1982836158045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 17:23:01 FR0013230612 24.90 EUR 104 CHIX 1982837188045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 17:23:01 FR0013230612 24.90 EUR 76 CHIX 1982837193045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 17:23:01 FR0013230612 24.90 EUR 65 BATE 1982837194045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 22/12/2020 17:23:01 FR0013230612 24.90 EUR 95 XPAR 1982837195045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/12/2020 10:32:53 FR0013230612 24.90 EUR 85 XPAR 1983135907045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/12/2020 10:32:53 FR0013230612 24.90 EUR 125 XPAR 1983135908045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/12/2020 10:40:35 FR0013230612 25.10 EUR 465 XPAR 1983139182045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/12/2020 10:40:35 FR0013230612 25.10 EUR 15 XPAR 1983139183045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/12/2020 10:40:35 FR0013230612 25.10 EUR 125 XPAR 1983139184045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/12/2020 10:40:35 FR0013230612 25.10 EUR 83 XPAR 1983139185045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/12/2020 10:41:39 FR0013230612 25.10 EUR 45 XPAR 1983139696045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/12/2020 10:41:39 FR0013230612 25.10 EUR 125 XPAR 1983139697045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/12/2020 10:41:39 FR0013230612 25.10 EUR 39 XPAR 1983139698045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/12/2020 10:44:20 FR0013230612 25.10 EUR 50 XPAR 1983140980045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/12/2020 10:50:11 FR0013230612 25.00 EUR 6 BATE 1983143261045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/12/2020 10:50:11 FR0013230612 25.20 EUR 669 XPAR 1983143262045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/12/2020 10:55:20 FR0013230612 25.20 EUR 263 BATE 1983145109045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/12/2020 12:23:04 FR0013230612 25.2 EUR 49 BATE 1983172996045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/12/2020 12:28:12 FR0013230612 25.30 EUR 653 XPAR 1983174529045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/12/2020 13:54:09 FR0013230612 25.20 EUR 265 XPAR 1983205905045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/12/2020 13:54:13 FR0013230612 25.20 EUR 183 BATE 1983205925045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/12/2020 14:27:29 FR0013230612 25.30 EUR 275 XPAR 1983217654045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/12/2020 14:59:16 FR0013230612 25.30 EUR 6 BATE 1983230371045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/12/2020 15:17:00 FR0013230612 25.30 EUR 133 BATE 1983237887045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/12/2020 15:32:27 FR0013230612 25.40 EUR 12 XPAR 1983254562045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/12/2020 15:32:27 FR0013230612 25.4 EUR 8 XPAR 1983254563045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/12/2020 15:32:27 FR0013230612 25.40 EUR 125 XPAR 1983254564045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/12/2020 15:32:27 FR0013230612 25.40 EUR 383 XPAR 1983254565045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/12/2020 15:55:54 FR0013230612 25.50 EUR 80 TRQX 1983284054045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/12/2020 15:57:30 FR0013230612 25.60 EUR 213 XPAR 1983285926045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/12/2020 15:57:30 FR0013230612 25.60 EUR 183 XPAR 1983285927045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/12/2020 15:57:30 FR0013230612 25.6 EUR 20 XPAR 1983285928045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/12/2020 15:57:30 FR0013230612 25.60 EUR 52 XPAR 1983285929045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/12/2020 16:04:20 FR0013230612 25.6 EUR 352 BATE 1983295033045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/12/2020 16:04:20 FR0013230612 25.6 EUR 248 BATE 1983295034045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/12/2020 16:05:28 FR0013230612 25.6 EUR 244 CHIX 1983296443045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/12/2020 16:05:28 FR0013230612 25.6 EUR 52 CHIX 1983296445045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/12/2020 16:17:15 FR0013230612 25.6 EUR 7 XPAR 1983309519045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/12/2020 16:39:39 FR0013230612 25.7 EUR 382 XPAR 1983329848045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/12/2020 16:39:39 FR0013230612 25.7 EUR 13 XPAR 1983329849045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/12/2020 16:46:47 FR0013230612 25.6 EUR 15 BATE 1983336147045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/12/2020 16:46:47 FR0013230612 25.6 EUR 15 BATE 1983336148045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/12/2020 16:49:43 FR0013230612 25.6 EUR 66 BATE 1983338840045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/12/2020 17:04:39 FR0013230612 25.7 EUR 5 XPAR 1983352712045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/12/2020 17:04:39 FR0013230612 25.7 EUR 125 XPAR 1983352713045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/12/2020 17:04:39 FR0013230612 25.7 EUR 189 XPAR 1983352714045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/12/2020 17:21:30 FR0013230612 25.6 EUR 31 BATE 1983372325045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/12/2020 17:21:30 FR0013230612 25.6 EUR 9 BATE 1983372328045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/12/2020 17:22:20 FR0013230612 25.6 EUR 30 BATE 1983373235045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/12/2020 17:24:32 FR0013230612 25.6 EUR 20 BATE 1983375634045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/12/2020 17:24:54 FR0013230612 25.7 EUR 33 BATE 1983375980045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/12/2020 17:24:54 FR0013230612 25.7 EUR 279 BATE 1983375981045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/12/2020 17:25:36 FR0013230612 25.70 EUR 36 XPAR 1983376793045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/12/2020 17:25:36 FR0013230612 25.70 EUR 142 XPAR 1983376794045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 23/12/2020 17:27:32 FR0013230612 25.60 EUR 13 CHIX 1983379086045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2020 09:32:44 FR0013230612 25.7 EUR 175 XPAR 1983537307045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2020 10:07:16 FR0013230612 25.70 EUR 1 XPAR 1983542785045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2020 10:37:05 FR0013230612 25.80 EUR 60 XPAR 1983549812045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2020 10:37:05 FR0013230612 25.80 EUR 100 XPAR 1983549813045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2020 10:37:05 FR0013230612 25.80 EUR 9 XPAR 1983549814045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2020 10:37:05 FR0013230612 25.80 EUR 461 XPAR 1983549815045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2020 10:37:05 FR0013230612 25.80 EUR 500 XPAR 1983549816045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2020 10:37:05 FR0013230612 25.80 EUR 125 XPAR 1983549817045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2020 10:37:05 FR0013230612 25.80 EUR 100 XPAR 1983549818045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2020 10:37:05 FR0013230612 25.80 EUR 13 XPAR 1983549819045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2020 10:37:05 FR0013230612 25.80 EUR 92 XPAR 1983549820045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2020 10:37:05 FR0013230612 25.80 EUR 10 XPAR 1983549821045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2020 10:37:05 FR0013230612 25.80 EUR 9 XPAR 1983549822045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2020 10:44:19 FR0013230612 25.80 EUR 200 XPAR 1983552166045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2020 11:22:28 FR0013230612 25.80 EUR 281 XPAR 1983561761045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2020 11:22:28 FR0013230612 25.80 EUR 72 XPAR 1983561762045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2020 11:22:28 FR0013230612 25.80 EUR 89 XPAR 1983561763045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2020 11:31:05 FR0013230612 25.80 EUR 3 BATE 1983562845045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2020 11:52:58 FR0013230612 25.80 EUR 20 XPAR 1983566473045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2020 12:01:32 FR0013230612 25.80 EUR 20 XPAR 1983567719045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2020 12:25:23 FR0013230612 25.8 EUR 50 BATE 1983570748045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2020 12:48:46 FR0013230612 25.80 EUR 19 XPAR 1983574300045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2020 12:48:46 FR0013230612 25.80 EUR 19 XPAR 1983574301045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2020 13:29:35 FR0013230612 25.80 EUR 2 XPAR 1983583128045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2020 13:29:36 FR0013230612 25.80 EUR 205 BATE 1983583129045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2020 13:29:36 FR0013230612 25.80 EUR 284 BATE 1983583130045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2020 13:29:36 FR0013230612 25.80 EUR 194 BATE 1983583131045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2020 13:29:39 FR0013230612 25.80 EUR 5 XPAR 1983583139045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2020 13:31:13 FR0013230612 25.80 EUR 9 XPAR 1983583529045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2020 13:53:07 FR0013230612 25.80 EUR 61 BATE 1983592138045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2020 13:53:07 FR0013230612 25.80 EUR 44 BATE 1983592139045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 24/12/2020 13:53:37 FR0013230612 25.80 EUR 56 BATE 1983592180045 Croissance externe Attachments Original document

Permalink Disclaimer Tikehau Capital SC published this content on 29 December 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 December 2020 15:44:03 UTC

© Publicnow 2020 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur TIKEHAU CAPITAL 16:45 TIKEHAU CAPITAL : Shares repurchases – 18 December to 24 December 2020 &nd.. PU 14:55 TIKEHAU CAPITAL : Déclaration Des Transactions Sur Actions Propres Réalisées Du .. BU 23/12 EN DIRECT DES MARCHES : L'Oréal, Airbus, Eurofins Scientific, Crédit Agricole, W.. 23/12 TIKEHAU CAPITAL : annulation d'actions auto-détenues CF 23/12 Un plan ou pas de plan sous le sapin ? 22/12 TIKEHAU CAPITAL : Réduction de capital par annulation d'actions auto-détenues BU 18/12 TIKEHAU CAPITAL : Shares repurchases – 11 December to 17 December 2020 &nd.. PU 18/12 TIKEHAU CAPITAL : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du .. BU 11/12 TIKEHAU CAPITAL : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du .. BU 10/12 TIKEHAU CAPITAL : Déclaration de la transaction sur actions propres réalisées le.. BU Recommandations des analystes sur TIKEHAU CAPITAL 06/11 Les marchés s'en fichent, vraiment ? 17/09 BOURSE DE PARIS : Les valeurs à suivre à Paris et en Europe RE 17/09 Qu'importe le flocon pourvu qu'on ait l'ivresse