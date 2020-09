Tikehau Capital : Shares repurchases – 4 September to 10 September 2020 – Aggregated and detailed information (French version only) 0 11/09/2020 | 12:45 Envoyer par e-mail :

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 4 au 10 Septembre 2020 Code identifiant de l'émetteur Jour de la Code identifiant de l'instrument Volume total journalier Prix pondéré Code Nom de l'émetteur moyen journalier identifiant (code LEI) transaction financier (en nombre de titres) d'acquisition marché TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 04/09/2020 FR0013230612 13,072 20.7674 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 07/09/2020 FR0013230612 78,508 20.1091 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 08/09/2020 FR0013230612 3,773 20.2667 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 09/09/2020 FR0013230612 3,876 20.6902 XPAR TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 10/09/2020 FR0013230612 3,883 21.3108 XPAR TOTAL 103,112 20.2654 103,112 Code identifiant de l'émetteur Jour/heure de la Code identifiant de Quantité Code Numéro de référence de Nom de l'émetteur Nom du PSI Code identifiant du PSI l'instrument Prix unitaire Devise identifiant Objectif du rachat (code LEI) Transaction achetée la transaction financier marché TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 11:53:24 FR0013230612 20.80 EUR 1 XPAR 1930564284045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 11:56:31 FR0013230612 20.80 EUR 49 XPAR 1930566592045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 12:00:08 FR0013230612 20.80 EUR 4 XPAR 1930568897045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 12:00:08 FR0013230612 20.80 EUR 45 XPAR 1930568898045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 12:00:41 FR0013230612 20.80 EUR 5000 XPAR buy-4100145 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 12:02:12 FR0013230612 20.80 EUR 5000 XPAR buy-4584994 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 12:02:49 FR0013230612 20.80 EUR 4 XPAR 1930570008045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 12:02:49 FR0013230612 20.80 EUR 3 XPAR 1930570010045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 12:06:01 FR0013230612 20.80 EUR 2 XPAR 1930571344045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 12:06:01 FR0013230612 20.80 EUR 35 XPAR 1930571345045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 12:06:20 FR0013230612 20.80 EUR 9 XPAR 1930571477045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 12:06:20 FR0013230612 20.80 EUR 39 XPAR 1930571478045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 12:08:12 FR0013230612 20.80 EUR 41 XPAR 1930572202045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 12:08:12 FR0013230612 20.80 EUR 5 XPAR 1930572203045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 12:08:20 FR0013230612 20.80 EUR 6 XPAR 1930572277045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 12:08:20 FR0013230612 20.80 EUR 25 XPAR 1930572279045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 12:10:56 FR0013230612 20.80 EUR 27 XPAR 1930573893045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 12:10:56 FR0013230612 20.80 EUR 19 XPAR 1930573894045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 12:14:32 FR0013230612 20.80 EUR 26 XPAR 1930576350045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 12:19:50 FR0013230612 20.70 EUR 33 XPAR 1930578753045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 12:29:50 FR0013230612 20.70 EUR 13 XPAR 1930582455045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 12:29:50 FR0013230612 20.70 EUR 22 XPAR 1930582457045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 12:35:52 FR0013230612 20.70 EUR 11 XPAR 1930584351045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 12:39:47 FR0013230612 20.70 EUR 14 XPAR 1930585618045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 12:39:47 FR0013230612 20.70 EUR 32 XPAR 1930585619045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 12:39:50 FR0013230612 20.70 EUR 20 XPAR 1930585635045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 12:39:50 FR0013230612 20.70 EUR 11 XPAR 1930585636045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 12:48:22 FR0013230612 20.70 EUR 26 XPAR 1930588013045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 12:48:22 FR0013230612 20.70 EUR 9 XPAR 1930588015045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 12:57:01 FR0013230612 20.70 EUR 36 XPAR 1930590256045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 13:12:01 FR0013230612 20.70 EUR 35 XPAR 1930595815045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 13:23:01 FR0013230612 20.70 EUR 11 XPAR 1930600150045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 13:23:01 FR0013230612 20.70 EUR 25 XPAR 1930600152045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 13:30:04 FR0013230612 20.70 EUR 25 XPAR 1930602497045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 13:30:04 FR0013230612 20.70 EUR 19 XPAR 1930602499045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 13:30:56 FR0013230612 20.70 EUR 24 XPAR 1930602836045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 13:30:56 FR0013230612 20.70 EUR 13 XPAR 1930602838045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 13:35:37 FR0013230612 20.70 EUR 23 XPAR 1930604626045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 13:35:37 FR0013230612 20.70 EUR 31 XPAR 1930604627045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 13:36:55 FR0013230612 20.70 EUR 1 XPAR 1930605222045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 13:37:37 FR0013230612 20.70 EUR 26 XPAR 1930605474045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 13:37:37 FR0013230612 20.70 EUR 6 XPAR 1930605476045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 13:39:38 FR0013230612 20.70 EUR 42 XPAR 1930606626045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 13:39:38 FR0013230612 20.70 EUR 7 XPAR 1930606627045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 13:41:57 FR0013230612 20.70 EUR 5 XPAR 1930607547045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 13:44:54 FR0013230612 20.70 EUR 35 XPAR 1930608626045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 13:44:54 FR0013230612 20.70 EUR 7 XPAR 1930608627045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 13:45:37 FR0013230612 20.70 EUR 35 XPAR 1930608804045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 13:45:37 FR0013230612 20.70 EUR 3 XPAR 1930608806045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 13:47:58 FR0013230612 20.70 EUR 2 XPAR 1930610073045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 13:47:58 FR0013230612 20.70 EUR 48 XPAR 1930610074045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 13:49:44 FR0013230612 20.70 EUR 49 XPAR 1930611267045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 13:49:46 FR0013230612 20.60 EUR 34 XPAR 1930611281045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 14:07:46 FR0013230612 20.60 EUR 19 XPAR 1930619204045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 14:07:46 FR0013230612 20.60 EUR 17 XPAR 1930619206045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 14:17:19 FR0013230612 20.70 EUR 34 XPAR 1930623344045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 14:17:19 FR0013230612 20.70 EUR 22 XPAR 1930623346045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 14:17:19 FR0013230612 20.60 EUR 28 XPAR 1930623347045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 14:17:19 FR0013230612 20.60 EUR 15 XPAR 1930623349045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 14:41:49 FR0013230612 20.70 EUR 25 XPAR 1930639160045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 14:41:49 FR0013230612 20.70 EUR 47 XPAR 1930639161045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 14:41:49 FR0013230612 20.70 EUR 4 XPAR 1930639162045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 14:41:49 FR0013230612 20.60 EUR 32 XPAR 1930639163045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 14:41:49 FR0013230612 20.60 EUR 6 XPAR 1930639166045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 14:45:49 FR0013230612 20.60 EUR 34 XPAR 1930641828045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 15:29:49 FR0013230612 20.60 EUR 4 XPAR 1930665153045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 15:29:49 FR0013230612 20.60 EUR 31 XPAR 1930665155045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 15:55:18 FR0013230612 20.70 EUR 6 XPAR 1930710017045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 15:55:18 FR0013230612 20.70 EUR 47 XPAR 1930710018045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 15:55:18 FR0013230612 20.70 EUR 45 XPAR 1930710019045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 15:56:18 FR0013230612 20.70 EUR 37 XPAR 1930711690045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 16:01:05 FR0013230612 20.80 EUR 24 XPAR 1930719220045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 16:01:05 FR0013230612 20.80 EUR 10 XPAR 1930719222045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 16:01:05 FR0013230612 20.80 EUR 130 XPAR 1930719223045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 16:01:05 FR0013230612 20.80 EUR 25 XPAR 1930719224045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 16:01:05 FR0013230612 20.80 EUR 47 XPAR 1930719225045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 16:27:24 FR0013230612 20.80 EUR 33 XPAR 1930763433045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 16:27:24 FR0013230612 20.80 EUR 12 XPAR 1930763434045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 16:27:24 FR0013230612 20.80 EUR 47 XPAR 1930763435045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 16:27:24 FR0013230612 20.80 EUR 43 XPAR 1930763436045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 16:27:24 FR0013230612 20.80 EUR 47 XPAR 1930763437045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 16:27:24 FR0013230612 20.80 EUR 44 XPAR 1930763438045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 16:27:24 FR0013230612 20.80 EUR 12 XPAR 1930763439045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 16:27:24 FR0013230612 20.80 EUR 47 XPAR 1930763440045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 16:27:24 FR0013230612 20.80 EUR 31 XPAR 1930763441045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 16:27:24 FR0013230612 20.80 EUR 48 XPAR 1930763442045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 16:27:24 FR0013230612 20.80 EUR 43 XPAR 1930763443045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 16:27:24 FR0013230612 20.80 EUR 43 XPAR 1930763444045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 16:27:24 FR0013230612 20.80 EUR 45 XPAR 1930763445045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 16:27:24 FR0013230612 20.80 EUR 51 XPAR 1930763446045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 16:27:24 FR0013230612 20.70 EUR 34 XPAR 1930763449045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 16:27:25 FR0013230612 20.70 EUR 11 XPAR 1930763468045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 16:27:25 FR0013230612 20.70 EUR 45 XPAR 1930763469045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 16:27:25 FR0013230612 20.70 EUR 7 XPAR 1930763470045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 16:27:30 FR0013230612 20.60 EUR 37 XPAR 1930763667045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 16:27:30 FR0013230612 20.60 EUR 11 XPAR 1930763669045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 16:27:46 FR0013230612 20.60 EUR 36 XPAR 1930764036045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 16:27:51 FR0013230612 20.60 EUR 15 XPAR 1930764180045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 16:28:06 FR0013230612 20.60 EUR 46 XPAR 1930764575045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 16:28:16 FR0013230612 20.60 EUR 35 XPAR 1930764852045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 16:28:22 FR0013230612 20.60 EUR 9 XPAR 1930764952045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 16:28:22 FR0013230612 20.60 EUR 32 XPAR 1930764953045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 16:28:22 FR0013230612 20.60 EUR 13 XPAR 1930764955045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 16:28:40 FR0013230612 20.40 EUR 38 XPAR 1930765352045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 16:29:04 FR0013230612 20.40 EUR 12 XPAR 1930766186045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 16:29:22 FR0013230612 20.40 EUR 40 XPAR 1930766621045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 16:29:33 FR0013230612 20.40 EUR 3 XPAR 1930766891045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 16:30:12 FR0013230612 20.20 EUR 46 XPAR 1930768121045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 16:31:45 FR0013230612 20.00 EUR 45 XPAR 1930770686045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 16:32:00 FR0013230612 20.00 EUR 4 XPAR 1930771045045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 16:32:31 FR0013230612 20.00 EUR 35 XPAR 1930772015045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 16:33:44 FR0013230612 20.00 EUR 16 XPAR 1930773901045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 16:59:30 FR0013230612 20.20 EUR 32 XPAR 1930816399045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 17:25:57 FR0013230612 20.40 EUR 17 XPAR 1930856203045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 17:25:57 FR0013230612 20.40 EUR 28 XPAR 1930856204045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 17:25:57 FR0013230612 20.40 EUR 8 XPAR 1930856205045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 17:25:57 FR0013230612 20.40 EUR 5 XPAR 1930856206045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 17:25:57 FR0013230612 20.40 EUR 7 XPAR 1930856207045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 17:25:59 FR0013230612 20.40 EUR 49 XPAR 1930856237045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 04/09/2020 17:25:59 FR0013230612 20.40 EUR 48 XPAR 1930856238045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 09:06:40 FR0013230612 20.10 EUR 50 XPAR 1931072997045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 09:08:10 FR0013230612 20.10 EUR 10 XPAR 1931073628045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 09:08:10 FR0013230612 20.10 EUR 22 XPAR 1931073630045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 09:08:10 FR0013230612 20.10 EUR 32 XPAR 1931073632045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 09:08:10 FR0013230612 20.10 EUR 3 XPAR 1931073634045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 09:25:10 FR0013230612 20.20 EUR 34 XPAR 1931080849045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 09:44:11 FR0013230612 20.10 EUR 2 XPAR 1931088352045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 09:44:11 FR0013230612 20.10 EUR 45 XPAR 1931088353045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 09:48:26 FR0013230612 20.10 EUR 5 XPAR 1931090466045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 09:48:26 FR0013230612 20.1 EUR 40 XPAR 1931090467045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 09:49:32 FR0013230612 20.1 EUR 5514 XPAR buy-2282963 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 09:51:06 FR0013230612 20.1 EUR 69486 XPAR buy-3478144 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 09:51:55 FR0013230612 20.1 EUR 43 XPAR 1931092351045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 09:55:02 FR0013230612 20.2 EUR 43 XPAR 1931093714045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 09:55:02 FR0013230612 20.2 EUR 29 XPAR 1931093715045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 10:10:48 FR0013230612 20.3 EUR 44 XPAR 1931101281045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 10:18:48 FR0013230612 20.3 EUR 48 XPAR 1931105982045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 10:25:22 FR0013230612 20.2 EUR 41 XPAR 1931109675045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 10:25:22 FR0013230612 20.2 EUR 27 XPAR 1931109676045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 10:27:36 FR0013230612 20.2 EUR 27 XPAR 1931110755045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 10:27:36 FR0013230612 20.2 EUR 20 XPAR 1931110756045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 10:32:50 FR0013230612 20.2 EUR 9 XPAR 1931114147045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 10:32:50 FR0013230612 20.2 EUR 22 XPAR 1931114148045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 10:43:01 FR0013230612 20.2 EUR 30 XPAR 1931120213045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 10:37:51 FR0013230612 20.2 EUR 31 XPAR 1931116565045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 10:37:51 FR0013230612 20.2 EUR 15 XPAR 1931116566045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 11:04:44 FR0013230612 20.3 EUR 18 XPAR 1931132869045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 11:04:44 FR0013230612 20.3 EUR 22 XPAR 1931132870045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 11:25:44 FR0013230612 20.3 EUR 25 XPAR 1931144191045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 11:25:44 FR0013230612 20.3 EUR 24 XPAR 1931144192045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 11:11:44 FR0013230612 20.3 EUR 44 XPAR 1931137338045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 11:11:44 FR0013230612 20.3 EUR 5 XPAR 1931137339045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 11:20:44 FR0013230612 20.3 EUR 4 XPAR 1931141948045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 11:20:44 FR0013230612 20.3 EUR 12 XPAR 1931141949045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 11:20:44 FR0013230612 20.3 EUR 3 XPAR 1931141950045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 11:20:44 FR0013230612 20.3 EUR 17 XPAR 1931141946045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 11:20:44 FR0013230612 20.3 EUR 6 XPAR 1931141947045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 11:35:25 FR0013230612 20.3 EUR 5 XPAR 1931150130045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 11:35:25 FR0013230612 20.3 EUR 40 XPAR 1931150131045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 11:46:04 FR0013230612 20.4 EUR 41 XPAR 1931159319045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 11:52:04 FR0013230612 20.4 EUR 48 XPAR 1931163591045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 12:02:04 FR0013230612 20.4 EUR 43 XPAR 1931169037045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 12:11:04 FR0013230612 20.4 EUR 48 XPAR 1931171731045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 12:17:02 FR0013230612 20.3 EUR 42 XPAR 1931173666045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 12:17:02 FR0013230612 20.3 EUR 7 XPAR 1931173667045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 12:17:28 FR0013230612 20.30 EUR 42 XPAR 1931173936045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 12:17:28 FR0013230612 20.30 EUR 48 XPAR 1931173937045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 12:17:28 FR0013230612 20.20 EUR 45 XPAR 1931173938045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 13:22:29 FR0013230612 20.30 EUR 137 XPAR 1931194297045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 14:20:42 FR0013230612 20.30 EUR 339 XPAR 1931215285045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 14:21:18 FR0013230612 20.20 EUR 36 XPAR 1931215476045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 14:21:34 FR0013230612 20.20 EUR 7 XPAR 1931215609045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 14:27:46 FR0013230612 20.20 EUR 42 XPAR 1931217766045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 14:36:19 FR0013230612 20.20 EUR 4 XPAR 1931220836045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 14:44:23 FR0013230612 20.20 EUR 41 XPAR 1931223882045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 14:53:04 FR0013230612 20.20 EUR 8 XPAR 1931227340045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 14:53:04 FR0013230612 20.20 EUR 39 XPAR 1931227341045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 15:00:33 FR0013230612 20.20 EUR 6 XPAR 1931230177045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 15:00:33 FR0013230612 20.20 EUR 54 XPAR 1931230178045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 15:07:09 FR0013230612 20.20 EUR 30 XPAR 1931232931045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 15:15:59 FR0013230612 20.20 EUR 24 XPAR 1931236366045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 15:31:37 FR0013230612 20.20 EUR 22 XPAR 1931242787045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 15:37:23 FR0013230612 20.20 EUR 21 XPAR 1931246198045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 15:37:23 FR0013230612 20.20 EUR 24 XPAR 1931246199045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 15:43:07 FR0013230612 20.20 EUR 20 XPAR 1931249189045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 15:43:07 FR0013230612 20.20 EUR 18 XPAR 1931249190045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 15:43:07 FR0013230612 20.30 EUR 61 XPAR 1931249192045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 15:43:50 FR0013230612 20.2 EUR 23 XPAR 1931249464045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 15:43:50 FR0013230612 20.2 EUR 25 XPAR 1931249465045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 15:45:09 FR0013230612 20.2 EUR 17 XPAR 1931250185045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 15:45:54 FR0013230612 20.2 EUR 31 XPAR 1931250811045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 15:46:22 FR0013230612 20.2 EUR 7 XPAR 1931251109045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 16:00:40 FR0013230612 20.4 EUR 45 XPAR 1931259891045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 16:04:40 FR0013230612 20.4 EUR 5 XPAR 1931262043045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 16:04:40 FR0013230612 20.4 EUR 44 XPAR 1931262044045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 16:09:38 FR0013230612 20.4 EUR 47 XPAR 1931264661045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 16:14:38 FR0013230612 20.4 EUR 49 XPAR 1931267247045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 16:18:38 FR0013230612 20.4 EUR 18 XPAR 1931269355045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 16:18:38 FR0013230612 20.4 EUR 29 XPAR 1931269356045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 16:26:31 FR0013230612 20.5 EUR 51 XPAR 1931274796045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 16:29:31 FR0013230612 20.5 EUR 42 XPAR 1931276779045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 16:33:01 FR0013230612 20.5 EUR 49 XPAR 1931278883045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 16:33:42 FR0013230612 20.4 EUR 40 XPAR 1931279245045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 16:34:22 FR0013230612 20.4 EUR 19 XPAR 1931279572045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 16:34:22 FR0013230612 20.4 EUR 2 XPAR 1931279573045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 16:34:34 FR0013230612 20.4 EUR 44 XPAR 1931279703045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 16:34:34 FR0013230612 20.4 EUR 25 XPAR 1931279704045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 16:49:05 FR0013230612 20.4 EUR 46 XPAR 1931288179045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 16:49:05 FR0013230612 20.4 EUR 2 XPAR 1931288180045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 16:53:05 FR0013230612 20.4 EUR 46 XPAR 1931290555045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 16:57:05 FR0013230612 20.4 EUR 47 XPAR 1931292877045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 17:00:37 FR0013230612 20.3 EUR 2 XPAR 1931295510045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 17:00:52 FR0013230612 20.3 EUR 30 XPAR 1931295734045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 17:05:23 FR0013230612 20.3 EUR 15 XPAR 1931299050045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 17:19:03 FR0013230612 20.4 EUR 107 XPAR 1931310963045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 17:19:03 FR0013230612 20.4 EUR 254 XPAR 1931310964045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 17:25:50 FR0013230612 20.4 EUR 131 XPAR 1931316278045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 07/09/2020 17:25:50 FR0013230612 20.4 EUR 22 XPAR 1931316279045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 12:12:37 FR0013230612 20.3 EUR 3 XPAR 1931590163045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 12:12:37 FR0013230612 20.3 EUR 7 XPAR 1931590164045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 10:53:00 FR0013230612 20.3 EUR 44 XPAR 1931544013045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 11:37:52 FR0013230612 20.3 EUR 40 XPAR 1931570292045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 11:37:52 FR0013230612 20.3 EUR 9 XPAR 1931570294045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 11:37:52 FR0013230612 20.4 EUR 100 XPAR 1931570297045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 11:37:52 FR0013230612 20.4 EUR 10 XPAR 1931570298045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 11:37:52 FR0013230612 20.3 EUR 41 XPAR 1931570301045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 11:37:52 FR0013230612 20.3 EUR 33 XPAR 1931570302045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 11:37:52 FR0013230612 20.3 EUR 40 XPAR 1931570306045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 13:49:03 FR0013230612 20.3 EUR 3 XPAR 1931629426045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 13:49:03 FR0013230612 20.3 EUR 48 XPAR 1931629427045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 13:49:03 FR0013230612 20.3 EUR 44 XPAR 1931629428045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 13:49:03 FR0013230612 20.3 EUR 46 XPAR 1931629429045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 10:42:42 FR0013230612 20.3 EUR 42 XPAR 1931535723045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 11:39:36 FR0013230612 20.30 EUR 42 XPAR 1931571426045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 12:55:48 FR0013230612 20.30 EUR 30 XPAR 1931607369045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 10:25:47 FR0013230612 20.50 EUR 42 XPAR 1931526247045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 10:30:53 FR0013230612 20.30 EUR 10 XPAR 1931529357045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 10:30:53 FR0013230612 20.30 EUR 32 XPAR 1931529359045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 09:20:46 FR0013230612 20.60 EUR 5 XPAR 1931485214045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 09:20:46 FR0013230612 20.60 EUR 39 XPAR 1931485215045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 09:20:46 FR0013230612 20.60 EUR 4 XPAR 1931485216045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 10:09:08 FR0013230612 20.60 EUR 44 XPAR 1931514391045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 10:09:08 FR0013230612 20.50 EUR 31 XPAR 1931514392045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 10:25:34 FR0013230612 20.50 EUR 40 XPAR 1931526101045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 10:25:34 FR0013230612 20.50 EUR 17 XPAR 1931526102045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 10:25:34 FR0013230612 20.50 EUR 40 XPAR 1931526103045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 10:25:34 FR0013230612 20.50 EUR 35 XPAR 1931526108045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 10:25:38 FR0013230612 20.50 EUR 14 XPAR 1931526147045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 10:25:38 FR0013230612 20.50 EUR 43 XPAR 1931526148045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 10:25:38 FR0013230612 20.50 EUR 38 XPAR 1931526152045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 10:25:38 FR0013230612 20.50 EUR 8 XPAR 1931526154045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 09:55:05 FR0013230612 20.60 EUR 32 XPAR 1931505484045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 09:55:05 FR0013230612 20.60 EUR 16 XPAR 1931505486045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 09:18:19 FR0013230612 20.70 EUR 49 XPAR 1931483635045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 09:09:12 FR0013230612 20.60 EUR 7 XPAR 1931477971045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 09:09:12 FR0013230612 20.60 EUR 36 XPAR 1931477973045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 16:58:56 FR0013230612 20.20 EUR 43 XPAR 1931895780045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 17:04:00 FR0013230612 20.20 EUR 19 XPAR 1931905767045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 17:04:00 FR0013230612 20.20 EUR 29 XPAR 1931905768045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 17:02:00 FR0013230612 20.20 EUR 45 XPAR 1931902345045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 17:02:00 FR0013230612 20.20 EUR 4 XPAR 1931902346045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 17:27:13 FR0013230612 20.20 EUR 15 XPAR 1931944923045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 17:27:13 FR0013230612 20.20 EUR 30 XPAR 1931944924045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 17:22:53 FR0013230612 20.20 EUR 27 XPAR 1931937706045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 16:55:56 FR0013230612 20.20 EUR 43 XPAR 1931890887045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 16:39:25 FR0013230612 20.20 EUR 49 XPAR 1931860993045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 16:40:05 FR0013230612 20.10 EUR 1 XPAR 1931862401045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 16:36:25 FR0013230612 20.20 EUR 54 XPAR 1931855752045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 16:25:44 FR0013230612 20.20 EUR 200 XPAR 1931835033045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 16:25:44 FR0013230612 20.20 EUR 101 XPAR 1931835034045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 15:57:30 FR0013230612 20.00 EUR 35 XPAR 1931777484045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 15:57:41 FR0013230612 20.00 EUR 30 XPAR 1931777732045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 15:57:41 FR0013230612 20.00 EUR 6 XPAR 1931777733045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 15:13:09 FR0013230612 20.10 EUR 10 XPAR 1931682199045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 15:13:09 FR0013230612 20.10 EUR 44 XPAR 1931682201045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 15:13:48 FR0013230612 20.10 EUR 6 XPAR 1931682549045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 15:13:48 FR0013230612 20.10 EUR 4 XPAR 1931682551045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 15:13:48 FR0013230612 20.10 EUR 40 XPAR 1931682554045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 16:49:07 FR0013230612 20.20 EUR 85 XPAR 1931880114045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 16:49:07 FR0013230612 20.20 EUR 313 XPAR 1931880115045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 16:23:56 FR0013230612 20.10 EUR 49 XPAR 1931831532045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 16:23:56 FR0013230612 20.10 EUR 4 XPAR 1931831535045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 15:54:12 FR0013230612 20.10 EUR 43 XPAR 1931772205045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 15:54:12 FR0013230612 20.10 EUR 47 XPAR 1931772206045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 15:54:12 FR0013230612 20.10 EUR 44 XPAR 1931772207045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 15:54:12 FR0013230612 20.10 EUR 40 XPAR 1931772208045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 15:54:36 FR0013230612 20.10 EUR 66 XPAR 1931772912045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 15:54:36 FR0013230612 20.10 EUR 44 XPAR 1931772913045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 15:56:04 FR0013230612 20.00 EUR 7 XPAR 1931775036045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 15:56:04 FR0013230612 20.00 EUR 45 XPAR 1931775038045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 15:56:04 FR0013230612 20.00 EUR 1 XPAR 1931775040045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 15:44:50 FR0013230612 20.20 EUR 48 XPAR 1931747643045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 15:39:50 FR0013230612 20.20 EUR 1 XPAR 1931737185045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 15:39:50 FR0013230612 20.20 EUR 1 XPAR 1931737186045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 15:39:50 FR0013230612 20.20 EUR 1 XPAR 1931737187045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 15:39:50 FR0013230612 20.20 EUR 1 XPAR 1931737188045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 15:39:50 FR0013230612 20.20 EUR 1 XPAR 1931737189045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 15:39:50 FR0013230612 20.20 EUR 39 XPAR 1931737190045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 15:12:07 FR0013230612 20.20 EUR 45 XPAR 1931681486045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 15:12:07 FR0013230612 20.20 EUR 58 XPAR 1931681487045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 15:11:39 FR0013230612 20.20 EUR 45 XPAR 1931681165045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 15:11:39 FR0013230612 20.20 EUR 42 XPAR 1931681166045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 15:11:39 FR0013230612 20.20 EUR 45 XPAR 1931681167045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 13:10:25 FR0013230612 20.30 EUR 16 XPAR 1931612965045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 13:11:24 FR0013230612 20.30 EUR 41 XPAR 1931613324045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 13:11:37 FR0013230612 20.30 EUR 5 XPAR 1931613402045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 13:11:37 FR0013230612 20.30 EUR 36 XPAR 1931613404045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 14:46:03 FR0013230612 20.30 EUR 27 XPAR 1931664098045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 14:46:03 FR0013230612 20.30 EUR 6 XPAR 1931664099045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 14:46:03 FR0013230612 20.30 EUR 39 XPAR 1931664101045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 14:46:03 FR0013230612 20.30 EUR 49 XPAR 1931664102045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 14:46:03 FR0013230612 20.30 EUR 51 XPAR 1931664107045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 14:46:03 FR0013230612 20.20 EUR 48 XPAR 1931664110045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 14:39:11 FR0013230612 20.30 EUR 30 XPAR 1931659587045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 14:39:11 FR0013230612 20.30 EUR 10 XPAR 1931659588045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 14:39:11 FR0013230612 20.30 EUR 14 XPAR 1931659591045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 14:39:11 FR0013230612 20.30 EUR 21 XPAR 1931659593045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 14:30:11 FR0013230612 20.30 EUR 8 XPAR 1931654018045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 14:30:11 FR0013230612 20.30 EUR 30 XPAR 1931654020045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 14:30:11 FR0013230612 20.30 EUR 5 XPAR 1931654022045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 14:38:11 FR0013230612 20.30 EUR 32 XPAR 1931658916045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 14:28:18 FR0013230612 20.30 EUR 2 XPAR 1931653042045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 14:28:18 FR0013230612 20.30 EUR 5 XPAR 1931653044045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 14:28:18 FR0013230612 20.30 EUR 40 XPAR 1931653046045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 14:28:18 FR0013230612 20.30 EUR 9 XPAR 1931653048045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 14:08:03 FR0013230612 20.20 EUR 40 XPAR 1931641201045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 13:27:12 FR0013230612 20.30 EUR 43 XPAR 1931619154045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 13:27:12 FR0013230612 20.30 EUR 5 XPAR 1931619155045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 08/09/2020 14:26:30 FR0013230612 20.30 EUR 47 XPAR 1931652043045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/09/2020 17:26:10 FR0013230612 21.00 EUR 36 XPAR 1932750118045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/09/2020 17:23:25 FR0013230612 21.00 EUR 49 XPAR 1932747032045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/09/2020 17:22:25 FR0013230612 21.00 EUR 49 XPAR 1932745868045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/09/2020 17:21:25 FR0013230612 21.00 EUR 44 XPAR 1932744498045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/09/2020 17:25:25 FR0013230612 21.00 EUR 48 XPAR 1932749270045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/09/2020 17:20:25 FR0013230612 21.00 EUR 46 XPAR 1932743197045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/09/2020 17:17:25 FR0013230612 21.00 EUR 46 XPAR 1932738014045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/09/2020 15:44:55 FR0013230612 20.80 EUR 42 XPAR 1932596410045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/09/2020 15:44:55 FR0013230612 20.80 EUR 38 XPAR 1932596411045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/09/2020 15:44:55 FR0013230612 20.80 EUR 75 XPAR 1932596412045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/09/2020 17:14:25 FR0013230612 21.00 EUR 101 XPAR 1932733333045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/09/2020 17:10:25 FR0013230612 21.00 EUR 305 XPAR 1932728707045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/09/2020 17:10:25 FR0013230612 21.00 EUR 289 XPAR 1932728708045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/09/2020 16:52:01 FR0013230612 20.90 EUR 3 XPAR 1932704682045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/09/2020 16:52:01 FR0013230612 20.90 EUR 3 XPAR 1932704683045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/09/2020 16:52:01 FR0013230612 20.90 EUR 3 XPAR 1932704684045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/09/2020 16:52:01 FR0013230612 20.90 EUR 3 XPAR 1932704685045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/09/2020 16:52:01 FR0013230612 20.90 EUR 114 XPAR 1932704686045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/09/2020 15:57:05 FR0013230612 20.70 EUR 3 XPAR 1932619127045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/09/2020 15:53:20 FR0013230612 20.70 EUR 2 XPAR 1932612726045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/09/2020 15:50:55 FR0013230612 20.70 EUR 2 XPAR 1932608463045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/09/2020 15:40:15 FR0013230612 20.80 EUR 3 XPAR 1932587233045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/09/2020 15:17:15 FR0013230612 20.80 EUR 37 XPAR 1932544308045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/09/2020 15:17:15 FR0013230612 20.80 EUR 8 XPAR 1932544309045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/09/2020 13:20:59 FR0013230612 20.70 EUR 49 XPAR 1932483572045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/09/2020 13:24:37 FR0013230612 20.60 EUR 63 XPAR 1932485209045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/09/2020 12:08:18 FR0013230612 20.70 EUR 50 XPAR 1932448765045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/09/2020 11:50:18 FR0013230612 20.70 EUR 42 XPAR 1932437992045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/09/2020 15:10:55 FR0013230612 20.80 EUR 45 XPAR 1932540124045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/09/2020 15:10:55 FR0013230612 20.80 EUR 42 XPAR 1932540125045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/09/2020 14:48:34 FR0013230612 20.70 EUR 3 XPAR 1932526277045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/09/2020 14:48:34 FR0013230612 20.70 EUR 229 XPAR 1932526278045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/09/2020 14:11:37 FR0013230612 20.70 EUR 109 XPAR 1932509279045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/09/2020 13:12:31 FR0013230612 20.70 EUR 59 XPAR 1932479524045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/09/2020 13:12:31 FR0013230612 20.70 EUR 26 XPAR 1932479525045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/09/2020 13:12:31 FR0013230612 20.70 EUR 14 XPAR 1932479526045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/09/2020 12:57:18 FR0013230612 20.70 EUR 43 XPAR 1932472134045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/09/2020 12:51:18 FR0013230612 20.70 EUR 46 XPAR 1932469156045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/09/2020 12:17:18 FR0013230612 20.70 EUR 29 XPAR 1932453424045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/09/2020 12:17:18 FR0013230612 20.70 EUR 11 XPAR 1932453425045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/09/2020 12:00:18 FR0013230612 20.70 EUR 46 XPAR 1932444539045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/09/2020 10:41:21 FR0013230612 20.40 EUR 48 XPAR 1932388073045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/09/2020 10:42:06 FR0013230612 20.30 EUR 45 XPAR 1932388667045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/09/2020 10:42:06 FR0013230612 20.30 EUR 46 XPAR 1932388668045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/09/2020 12:42:18 FR0013230612 20.70 EUR 48 XPAR 1932465503045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/09/2020 11:37:18 FR0013230612 20.70 EUR 41 XPAR 1932429814045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/09/2020 10:32:05 FR0013230612 20.50 EUR 636 XPAR 1932381100045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/09/2020 10:32:05 FR0013230612 20.50 EUR 95 XPAR 1932381101045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/09/2020 11:15:18 FR0013230612 20.70 EUR 180 XPAR 1932414936045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/09/2020 10:19:45 FR0013230612 20.30 EUR 372 XPAR 1932372596045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 09/09/2020 10:19:45 FR0013230612 20.30 EUR 110 XPAR 1932372597045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 10:22:56 FR0013230612 21.1 EUR 26 XPAR 1933137469045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 10:22:56 FR0013230612 21.1 EUR 17 XPAR 1933137470045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 10:43:04 FR0013230612 21.1 EUR 44 XPAR 1933148825045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 10:37:56 FR0013230612 21.1 EUR 41 XPAR 1933145752045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 10:29:56 FR0013230612 21.1 EUR 46 XPAR 1933141316045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 10:15:56 FR0013230612 21.1 EUR 45 XPAR 1933133158045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 14:04:36 FR0013230612 21.3 EUR 46 XPAR 1933252799045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 13:55:36 FR0013230612 21.3 EUR 44 XPAR 1933248743045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 13:48:36 FR0013230612 21.3 EUR 5 XPAR 1933245574045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 13:48:36 FR0013230612 21.3 EUR 2 XPAR 1933245575045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 13:48:36 FR0013230612 21.3 EUR 34 XPAR 1933245576045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 13:42:36 FR0013230612 21.3 EUR 40 XPAR 1933242918045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 13:33:36 FR0013230612 21.3 EUR 2 XPAR 1933238869045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 13:33:36 FR0013230612 21.3 EUR 42 XPAR 1933238870045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 13:14:36 FR0013230612 21.3 EUR 40 XPAR 1933231059045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 13:20:36 FR0013230612 21.3 EUR 48 XPAR 1933233495045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 13:06:43 FR0013230612 21.2 EUR 2 XPAR 1933227823045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 13:06:43 FR0013230612 21.2 EUR 4 XPAR 1933227824045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 12:47:43 FR0013230612 21.2 EUR 15 XPAR 1933219997045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 12:47:43 FR0013230612 21.2 EUR 29 XPAR 1933219998045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 12:36:43 FR0013230612 21.2 EUR 39 XPAR 1933213929045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 12:36:43 FR0013230612 21.2 EUR 10 XPAR 1933213930045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 12:25:43 FR0013230612 21.2 EUR 47 XPAR 1933208689045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 12:56:43 FR0013230612 21.2 EUR 46 XPAR 1933223761045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 12:19:37 FR0013230612 21.2 EUR 2 XPAR 1933206210045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 12:19:37 FR0013230612 21.2 EUR 43 XPAR 1933206211045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 12:10:37 FR0013230612 21.2 EUR 40 XPAR 1933202552045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 12:01:37 FR0013230612 21.2 EUR 2 XPAR 1933198581045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 12:01:37 FR0013230612 21.2 EUR 45 XPAR 1933198582045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 11:35:37 FR0013230612 21.2 EUR 42 XPAR 1933180828045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 11:35:37 FR0013230612 21.2 EUR 397 XPAR 1933180829045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 09:30:14 FR0013230612 21 EUR 19 XPAR 1933099323045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 09:30:14 FR0013230612 21 EUR 41 XPAR 1933099324045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 10:08:56 FR0013230612 21.1 EUR 16 XPAR 1933127592045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 10:08:56 FR0013230612 21.1 EUR 26 XPAR 1933127593045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 09:49:56 FR0013230612 21.1 EUR 226 XPAR 1933113056045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 09:49:56 FR0013230612 21.1 EUR 22 XPAR 1933113057045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 09:29:54 FR0013230612 21 EUR 1 XPAR 1933098996045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 09:29:54 FR0013230612 21 EUR 1 XPAR 1933098997045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 09:25:18 FR0013230612 21 EUR 26 XPAR 1933096202045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 09:18:05 FR0013230612 21.1 EUR 48 XPAR 1933091220045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 09:14:05 FR0013230612 21.1 EUR 43 XPAR 1933088461045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 09:10:05 FR0013230612 21.1 EUR 43 XPAR 1933086061045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 17:24:03 FR0013230612 21.5 EUR 48 XPAR 1933460359045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 17:26:03 FR0013230612 21.5 EUR 50 XPAR 1933463636045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 17:26:03 FR0013230612 21.5 EUR 32 XPAR 1933463637045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 17:23:03 FR0013230612 21.5 EUR 47 XPAR 1933459124045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 17:19:03 FR0013230612 21.5 EUR 20 XPAR 1933452566045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 17:19:03 FR0013230612 21.5 EUR 227 XPAR 1933452567045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 17:19:03 FR0013230612 21.5 EUR 10 XPAR 1933452568045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 17:19:03 FR0013230612 21.5 EUR 150 XPAR 1933452569045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 16:59:56 FR0013230612 21.4 EUR 2 XPAR 1933427095045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 16:59:56 FR0013230612 21.4 EUR 3 XPAR 1933427096045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 16:57:44 FR0013230612 21.5 EUR 50 XPAR 1933423615045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 16:53:44 FR0013230612 21.5 EUR 5 XPAR 1933418935045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 16:53:44 FR0013230612 21.5 EUR 35 XPAR 1933418936045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 16:50:44 FR0013230612 21.5 EUR 44 XPAR 1933415477045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 16:46:44 FR0013230612 21.5 EUR 3 XPAR 1933410220045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 16:46:44 FR0013230612 21.5 EUR 37 XPAR 1933410221045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 16:35:44 FR0013230612 21.5 EUR 3 XPAR 1933395432045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 16:35:44 FR0013230612 21.5 EUR 1 XPAR 1933395433045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 16:35:44 FR0013230612 21.5 EUR 1 XPAR 1933395434045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 16:35:44 FR0013230612 21.5 EUR 1 XPAR 1933395435045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 16:35:44 FR0013230612 21.5 EUR 1 XPAR 1933395436045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 16:35:44 FR0013230612 21.5 EUR 1 XPAR 1933395437045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 16:35:44 FR0013230612 21.5 EUR 382 XPAR 1933395438045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 16:09:18 FR0013230612 21.4 EUR 28 XPAR 1933364164045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 16:09:18 FR0013230612 21.4 EUR 47 XPAR 1933364165045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 16:09:18 FR0013230612 21.4 EUR 24 XPAR 1933364166045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 16:08:59 FR0013230612 21.4 EUR 48 XPAR 1933363747045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 16:08:59 FR0013230612 21.4 EUR 45 XPAR 1933363748045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 16:08:59 FR0013230612 21.4 EUR 15 XPAR 1933363749045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 15:42:11 FR0013230612 21.4 EUR 39 XPAR 1933324083045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 15:42:11 FR0013230612 21.4 EUR 36 XPAR 1933324084045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 15:42:11 FR0013230612 21.4 EUR 1 XPAR 1933324085045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 15:32:40 FR0013230612 21.4 EUR 2 XPAR 1933309626045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 15:37:11 FR0013230612 21.4 EUR 6 XPAR 1933317094045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 15:37:11 FR0013230612 21.4 EUR 46 XPAR 1933317095045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 15:37:11 FR0013230612 21.4 EUR 41 XPAR 1933317096045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 15:37:11 FR0013230612 21.4 EUR 42 XPAR 1933317097045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 15:37:11 FR0013230612 21.4 EUR 11 XPAR 1933317098045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 15:20:01 FR0013230612 21.3 EUR 45 XPAR 1933295297045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 15:15:01 FR0013230612 21.3 EUR 17 XPAR 1933292505045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 15:15:01 FR0013230612 21.3 EUR 26 XPAR 1933292506045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 15:15:01 FR0013230612 21.3 EUR 5 XPAR 1933292507045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 15:09:01 FR0013230612 21.3 EUR 2 XPAR 1933288862045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 15:09:01 FR0013230612 21.3 EUR 45 XPAR 1933288863045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 15:02:01 FR0013230612 21.3 EUR 45 XPAR 1933284769045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 14:56:01 FR0013230612 21.3 EUR 44 XPAR 1933281011045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 14:21:07 FR0013230612 21.3 EUR 2 XPAR 1933260583045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 14:21:07 FR0013230612 21.3 EUR 7 XPAR 1933260584045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 14:21:07 FR0013230612 21.3 EUR 26 XPAR 1933260585045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 14:21:07 FR0013230612 21.3 EUR 11 XPAR 1933260586045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 14:50:07 FR0013230612 21.3 EUR 2 XPAR 1933277204045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 14:50:07 FR0013230612 21.3 EUR 39 XPAR 1933277205045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 14:43:07 FR0013230612 21.3 EUR 47 XPAR 1933273106045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 14:35:07 FR0013230612 21.3 EUR 48 XPAR 1933268530045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 14:29:07 FR0013230612 21.3 EUR 2 XPAR 1933264131045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 14:29:07 FR0013230612 21.3 EUR 43 XPAR 1933264132045 Croissance externe TIKEHAU CAPITAL 969500BY8TEU16U3SJ94 Natixis KX1WK48MPD4Y2NCUIZ63 10/09/2020 14:14:22 FR0013230612 21.3 EUR 46 XPAR 1933257784045 Croissance externe La Sté Tikehau Capital SC a publié ce contenu, le 11 septembre 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

