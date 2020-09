Tikehau Capital : distingué en ESG par Vigeo Eiris

14/09/2020 | 14:10

Tikehau Capital annonce s'être vu attribuer pour la première fois par Vigeo Eiris, l'une des principales agences mondiales de notation extra-financière, une note globale de 66/100 ainsi que la meilleure note de 71/100 pour sa gouvernance.



'Ces scores placent Tikehau Capital parmi les meilleurs acteurs de son secteur en Europe et soulignent la priorité accordée par la société à sa stratégie ESG dans ses investissements et son fonctionnement', commente le groupe de gestion d'actifs et d'investissement.



Par ailleurs, Tikehau Capital a reçu la notation A+ par les UN PRI (Principes pour l'Investissement Responsable des Nations Unies). Enfin, en mai 2020, il avait été classé n°2 de sa catégorie sur 246 gestionnaires et dépositaires d'actifs par l'agence Sustainalytics.



