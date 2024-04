Regulatory News:

Forte croissance des encours de l’activité de gestion d’actifs1 44,1 mds€ au 31 mars 2024 +13% Croissance sur 12 mois Un déploiement dynamique et sélectif 5,4 mds€ déployés sur 12 mois Un rythme solide de désinvestissements 2,3 mds€ désinvestis sur 12 mois Un niveau robuste de collecte nette 6,8 mds€ levés sur 12 mois

Au cours du premier trimestre 2024, Tikehau Capital a affiché une croissance à nouveau soutenue, reflétant la force de sa plateforme multi-locale .

. Le Groupe a connu une forte dynamique en termes de déploiement des fonds, de désinvestissements et de collecte nette pour son activité de gestion d’actifs au cours des douze derniers mois.

pour son activité de gestion d’actifs au cours des douze derniers mois. La diversité des stratégies d’investissement de Tikehau Capital demeure clé pour répondre aux changements d’allocation des clients-investisseurs au sein des classes d’actifs et a permis au Groupe de réaliser une collecte solide auprès d’investisseurs tant institutionnels que privés au cours du premier trimestre.

des stratégies d’investissement de Tikehau Capital demeure clé pour au sein des classes d’actifs et a permis au Groupe de réaliser une collecte solide auprès d’investisseurs tant institutionnels que privés au cours du premier trimestre. Le modèle de Tikehau Capital est caractérisé par un niveau élevé d’alignement d’intérêts. Au 31 mars 2024, le portefeuille d’investissements du Groupe s’élevait à 4,0 mds € et était investi à 78% dans ses propres stratégies, dont environ 65% dans ses stratégies de « rendement », offrant ainsi un couple risque-rendement attractif dans le contexte actuel.

de Tikehau Capital est caractérisé par un niveau élevé d’alignement d’intérêts. Au 31 mars 2024, le portefeuille d’investissements du Groupe s’élevait à € et était investi à dans ses propres stratégies, dont environ dans ses stratégies de « rendement », offrant ainsi un couple risque-rendement attractif dans le contexte actuel. Les encours de l’activité de gestion d’actifs de Tikehau Capital ont atteint 44,1 mds€ au 31 mars 2024, soit une hausse de 13% au cours des douze derniers mois, représentant un taux de croissance annuel moyen de 25% depuis 2016.

au 31 mars 2024, soit une hausse de au cours des douze derniers mois, représentant un taux de croissance annuel moyen de depuis 2016. En 2024, année au cours de laquelle Tikehau Capital fête ses 20 ans d’existence, le Groupe est bien positionné pour générer de la croissance future grâce à un solide pipeline de collecte de fonds et d’opportunités d’investissement , alimenté par la montée en puissance de plusieurs stratégies phares.

, alimenté par la montée en puissance de plusieurs stratégies phares. Le Groupe est confiant dans sa trajectoire de croissance et confirme être en bonne voie pour atteindre ses objectifs à horizon 2026.

Antoine Flamarion et Mathieu Chabran, co-fondateurs de Tikehau Capital :

« Nous nous trouvons aujourd’hui à la croisée d’un paysage financier en évolution rapide et d’une ère de transformation marquée par des perturbations et des transitions majeures. Chez Tikehau Capital, nous ancrons notre approche d’investissement dans une étude approfondie de ces changements, qui intègre des critères tant financiers que non financiers.

Le paysage mondial a connu une grande volatilité, marquée par des taux fluctuants et des changements dans les équilibres commerciaux internationaux mais également par l’évolution des politiques monétaires, les urgences climatiques croissantes ou encore le rôle central des technologies numériques. Alors que nous regardons vers l’avenir qui sera caractérisé par une inflation persistante, des conditions de financement restrictives et des règlementations de plus en plus contraignantes, ces défis sont, pour nous, des opportunités. La fin de l’ère de l’argent bon marché s’aligne parfaitement avec notre positionnement stratégique sur les marchés privés, nous permettant de tirer parti de notre expertise et de notre adaptabilité pour prospérer dans cet environnement.

Avec un bilan accélérateur de croissance, des stratégies innovantes et une attention constante portée à l’analyse fondamentale, nous sommes bien équipés pour appréhender les défis et les opportunités à venir. Notre esprit entrepreneurial et nos fortes convictions nous confèrent un positionnement différenciant pour créer de la valeur et de la performance pour l’ensemble des parties prenantes. »

DES DÉPLOIEMENTS DE FONDS PORTÉS PAR LES STRATÉGIES DE DETTE PRIVÉE

S’appuyant sur une plateforme multi-locale et de solides capacités d’origination, les fonds fermés de Tikehau Capital ont déployé 0,9 md€ au premier trimestre, portés principalement par les stratégies de « rendement » du Groupe. Les déploiements au cours des douze derniers mois se sont élevés à 5,4 mds€. La discipline est restée au cœur des priorités des équipes d’investissement, dans un marché toujours instable.

Les fonds de dette privée ont représenté 61% du total des déploiements au premier trimestre, portés par la plateforme de CLO du Groupe en Europe et aux États-Unis, ainsi que les stratégies de Direct Lending. Le premier trimestre a notamment vu le premier investissement du sixième millésime de la stratégie de Direct Lending du Groupe. En s’appuyant sur sa connaissance approfondie de l’industrie et sa relation solide avec le sponsor, Tikehau Capital a soutenu Andera Partners dans l’acquisition de Mistertemp’ une société d’intérim dotée d’un modèle économique novateur reposant sur un réseau d’agences franchisées et une plateforme numérique différenciante. Le Groupe a accordé un financement unitranche de 68 m€ incluant un mécanisme de ratchet ESG.

Les déploiements au sein des stratégies d’actifs réels du Groupe ont représenté 29% du total des investissements au cours du premier trimestre et ont notamment été marqués par l’acquisition dans le cadre d’une opération club-deal d’un centre commercial dans le Nord de Paris avec Klepierre et des co-investisseurs institutionnels. Cette transaction a été réalisée par les fonds Sofidy et illustre la capacité du Groupe à sourcer, structurer et financer des opérations en partenariat avec des acteurs financiers et immobiliers de premier plan, dans un environnement offrant des opportunités attractives.

Pour l’avenir, Tikehau Capital bénéficie d’un solide pipeline d’opportunités d’investissement à travers ses classes d’actifs. Au 31 mars 2024, le Groupe disposait d’un niveau de dry powder de6,7 mds€2 (contre 6,9 mds€ au 31 décembre 2023), permettant aux fonds gérés par le Groupe de saisir des opportunités d’investissement attractives.

UNE BONNE DYNAMIQUE DE DÉSINVESTISSEMENTS

Au premier trimestre 2024, les désinvestissements au sein des fonds fermés de Tikehau Capital ont atteint 0,3 md€, portant le niveau des désinvestissements à 2,3 mds€ sur les douze derniers mois. Au premier trimestre 2024, les stratégies de dette privée ont représenté 56% du total des désinvestissements, suivies par les stratégies d’actifs réels pour 31% et le private equity pour 13%. Les équipes d’investissement du Groupe sont restées activement engagées dans l’amélioration des performances opérationnelles des entreprises et des actifs en portefeuille, en se positionnant pour tirer parti d’opportunités de cessions attractives.

Au sein de la dette privée, environ 70% des désinvestissements du premier trimestre sont issus des stratégies de direct lending et corporate lending du Groupe et correspondent à des remboursements de prêts. Le premier trimestre a notamment été marqué par le remboursement du financement senior secured octroyé à Asacha Media Group, une plateforme de sociétés de production audiovisuelle. En 2021, Tikehau Capital avait arrangé un financement de 41 m€ pour soutenir Asacha dans l’acquisition de deux sociétés. Par la suite, le Groupe a fourni un financement complémentaire dans le cadre de l’acquisition de deux autres sociétés. En 2024, à l’issue d’une procédure de vente concurrentielle, Asacha a été rachetée par Fremantle, entraînant le remboursement des financements de Tikehau Capital.

Les désinvestissements dans le domaine des actifs réels ont représenté 31% des désinvestissements du premier trimestre 2024. La stratégie immobilière à « valeur ajoutée » du Groupe a continué à céder des actifs provenant d’un parc résidentiel granulaire situé au Portugal, acquis en 2021. En janvier 2024, IREIT, la foncière du Groupe cotée à Singapour, a réalisé avec succès la cession d’un immeuble de bureaux en pleine propriété situé à Barcelone. Le prix de vente s’est élevé à 24,5 m€, soit un niveau supérieur de 6,1% à la valorisation indépendante au 31 décembre 2023.

SOLIDE NIVEAU DE COLLECTE NETTE POUR UN PREMIER TRIMESTRE

En s’appuyant sur son track record solide sur l’ensemble des classes d’actifs, ses stratégies d’investissement complémentaires ainsi que sa plateforme multilocale et multicanale, Tikehau Capital a continué à s’adapter avec succès à l’évolution des allocations de ses clients.

Tikehau Capital a réalisé une collecte nette record pour un premier trimestre, atteignant 1,5 md€ (soit une croissance de 23% comparé au premier trimestre 2023), ce qui porte la collecte nette sur les douze derniers mois à 6,8 mds€. Ceci illustre la capacité de Tikehau Capital à répondre aux besoins en constante évolution de ses clients-investisseurs. La collecte des stratégies phares du Groupe a progressé, traduisant la confiance des clients et le solide positionnement du Groupe sur le marché.

La collecte nette du premier trimestre a été portée par les dynamiques suivantes :

Des engagements d’investisseurs tiers dans le sixième millésime de la stratégie de direct lending du Groupe, portés par un positionnement leader en Europe et un solide track record ;

Des capitaux additionnels levés par les produits de dette privée en unités de compte du Groupe lancés avec MACSF et Société Générale Assurances et dédiés aux clients privés ;

Une dynamique continue pour l’activité de CLO du Groupe :

− Au premier trimestre 2024, Tikehau Capital a lancé la phase de warehouse de son CLO XII européen ; − Le Groupe a réalisé avec succès le pricing de son CLO X européen pour 425 m€, un montant revu à la hausse, reflétant la demande forte d’une trentaine d’investisseurs en Europe, en Amérique du Nord et au Moyen-Orient. Cette opération a attiré à la fois des investisseurs nouveaux et existants et a été bien accueillie par le marché. Ce succès confirme le track record établi de Tikehau Capital en matière de gestion et de lancement de CLO à travers les cycles de marché ;

Des engagements additionnels dans le second millésime de la stratégie de dette privée secondaire du Groupe qui s’appuient sur les solides rendements obtenus par le premier millésime. Au premier trimestre, Tikehau Capital a accueilli son premier investisseur mexicain, confirmant la pertinence de sa plateforme multi-locale ;

Un premier trimestre record pour les fonds de capital markets strategies du Groupe principalement porté par la dynamique des fonds obligataires et fonds datés, qui ont bénéficié d’une performance solide. Ces fonds permettent au Groupe de cibler des investisseurs privés attirés par leurs bons niveaux de visibilité et de rendement ;

Des engagements d’investisseurs tiers dans le second millésime de la stratégie de décarbonation en private equity du Groupe. Tikehau Capital a notamment bénéficié du réengagement d’une banque privée espagnole, contribuant à la poursuite de la démocratisation de la stratégie ;

La poursuite de la collecte pour la troisième génération du fonds de situations spéciales du Groupe, bénéficiant d’un bon niveau de réengagement de la part des clients-investisseurs ayant participé à la génération précédente.

Les encours de l’activité de gestion d’actifs ont atteint 44,1 mds€ au 31 mars 2024, soit une hausse de 3% par rapport au 31 décembre 2023 et une progression de 13% sur 12 mois.

Les actifs sous gestion du Groupe au 31 mars 2024 se sont élevés à 44,4 mds€, soit une augmentation de 3% par rapport au 31 décembre 2023 et de 12% sur 12 mois.

UN BILAN ACCÉLÉRATEUR DE CROISSANCE

Au 31 mars 2024, le portefeuille d’investissements de Tikehau Capital s’est élevé à 4,0 mds€, un niveau stable comparé au 31 décembre 2023. Au cours du premier trimestre, les principales variations du portefeuille ont été les suivantes :

153 m€ d’appels de fonds et d’investissements, majoritairement au sein des stratégies de gestion d’actifs du Groupe, en ligne avec les priorités d’allocation de capital du Groupe visant à aligner ses intérêts avec ceux des clients-investisseurs. Le premier trimestre a également été marqué par les appels de fonds de Whistler Capital Partners, une société de private equity spécialisée dans le secteur de la santé en Amérique du Nord, avec laquelle Tikehau Capital a conclu un partenariat stratégique3. Ces appels de fonds ont permis à Whistler Capital Partners de réaliser trois investissements au cours de la période.

54 m€ de cessions, liées principalement à des désinvestissements et des remboursements de capital.

Au 31 mars 2024, le portefeuille d’investissements de Tikehau Capital se répartit comme suit :

3,1 mds€ d’investissements dans les stratégies de gestion d’actifs développées et gérées par le Groupe (soit 78% du portefeuille total4), générant un fort alignement d’intérêts avec ses clients-investisseurs.

0,9 md€ (soit 22% du portefeuille total) d’investissements dans l’écosystème du Groupe et d’investissements directs, notamment des investissements en private equity, des co-investissements ou des investissements dans des fonds tiers, dont la plupart ont pour objectif de servir la franchise de gestion d’actifs de Tikehau Capital au niveau mondial.

AUGMENTATION DE LA PARTICIPATION DE TIKEHAU CAPITAL ADVISORS DANS TIKEHAU CAPITAL

Le 2 avril 2024, Tikehau Capital a annoncé avoir été informé par son actionnaire de contrôle, Tikehau Capital Advisors ("TCA", une société détenue majoritairement par les fondateurs et le management de Tikehau Capital), de l'acquisition de plusieurs blocs d'actions par TCA. Ces achats ont été réalisés les 27 mars et 2 avril 2024.

L’acquisition de ces blocs d'actions, représentant un montant global d’environ 95 m€, reflète la confiance de TCA dans les perspectives de croissance de Tikehau Capital. Tikehau Capital reste déterminé à continuer à apporter de la valeur à tous ses actionnaires.

À l'issue de ces transactions, TCA détient 98 306 133 actions Tikehau Capital et a augmenté sa participation de 53,10%5 à 55,79%6 du capital social et droits de vote de Tikehau Capital.

RACHAT D’ACTIONS

Tikehau Capital annonce avoir prolongé jusqu’au 30 juillet 2024 (inclus), jour de l’annonce de ses résultats du premier semestre, le mandat de rachat d’actions signé et annoncé le 19 mars 2020 et prolongé jusqu’à aujourd’hui (inclus).

En date du 23 avril 2024, 5 648 529 actions ont été rachetées dans le cadre de ce mandat. Le descriptif du programme de rachat d’actions (figurant au paragraphe 8.3.4 du Document d’enregistrement universel de Tikehau Capital, déposé par l’Autorité des marchés financiers le 21 mars 2024 sous le numéro D. 24-0146) est disponible sur le site internet de la société dans la rubrique Informations réglementées ( https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulated-information ).

PERSPECTIVES

Tikehau Capital compte maintenir son approche sélective d’investissement en se concentrant sur des actifs de qualité positionnés sur des thématiques porteuses dans le segment mid-market. Cela permettra au Groupe de continuer à générer de la valeur et de la surperformance à ses clients existants et nouveaux.

en se concentrant sur des actifs de qualité positionnés sur des thématiques porteuses dans le segment Cela permettra au Groupe de continuer à à ses clients existants et nouveaux. À travers ses classes d’actifs complémentaires et diversifiées, le Groupe bénéficie d’un solide pipeline de collecte pour 2024 , porté par la montée en puissance de plusieurs stratégies phares. Tikehau Capital bénéficie actuellement d’une forte dynamique commerciale dans des zones spécifiques, dont l’Asie, Israël et le Moyen-Orient.

, porté par la montée en puissance de plusieurs stratégies phares. Tikehau Capital bénéficie actuellement d’une forte dynamique commerciale dans des zones spécifiques, dont l’Asie, Israël et le Moyen-Orient. Tikehau Capital est convaincu de sa capacité à se démarquer avec succès dans un environnement en profonde et rapide évolution et confirme ses objectifs d'atteindre, à horizon 2026, plus de 65 mds€ d'encours pour son activité de gestion d'actifs et plus de 250 m€ de Fee-Related Earnings, et de porter son rendement des fonds propres au niveau mid-teens, grâce à un résultat net (part du Groupe) porté à environ 500 m€.

ANNEXES

Encours au 31/03/2024 Évol. sur 12 mois Évol. sur le trimestre En m€ Montant (m€) Poids (%) en % en m€ en % en m€ Dette privée 18 840 42% +23% +3 577 +4% +647 Actifs réels 13 377 30% (5%) (665) (1%) (87) Capital markets strategies 5 074 11% +18% +788 +9% +425 Private equity 6 811 15% +29% +1 534 +5% +303 Gestion d’actifs 44 103 99% +13% +5 233 +3% +1 289 Activité d’investissements 300 1% (65%) (560) (12%) (42) Total actifs sous gestion 44 403 100% +12% +4 673 +3% +1 247

Évolution sur T1 2024

en m€ Encours au 31/12/2023 Collecte nette Distrib. Effets de marché Effets de périm. Encours au 31/03/2024 Dette privée 18 193 +817 (127) +108 (151) 18 840 Actifs réels 13 464 +138 (206) (19) - 13 377 Capital markets strategies 4 649 +343 - +82 - 5 074 Private equity 6 508 +184 (163) +241 +41 6 811 Total gestion d’actifs 42 814 +1 482 (496) +412 (110) 44 103

Évolution sur 12 mois

en m€ Encours au 31/03/2023 Collecte nette Distrib. Effets de marché Effets de périm. Encours au 31/03/2024 Dette privée 15 263 +4 464 (892) +155 (151) 18 840 Actifs réels 14 042 +379 (658) (386) - 13 377 Capital markets strategies 4 286 +456 (2) +365 (32) 5 074 Private equity 5 278 +1 477 (548) +564 +41 6 811 Total gestion d’actifs 38 869 +6 777 (2 100) +698 (142) 44 103

1Les chiffres proposés ont été arrondis à des fins de présentation, ce qui pourrait, dans certains cas, engendrer des écarts d’arrondis.

2 Montants disponibles à l’investissement au niveau des fonds gérés par le Groupe.

3 Se référer au communiqué de presse en date du 27 juillet 2023.

4 Inclut les investissements dans des fonds gérés par Tikehau Capital, les co-investissements effectués aux côtés des stratégies de gestion d’actifs de Tikehau Capital et le sponsoring des SPACs.

5 Au 25 mars 2024.

6 Au 28 mars 2024, après prise en compte de l’acquisition de bloc réalisée le 2 avril 2024.

