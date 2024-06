Tikehau Capital : et Nikko AM finalisent leur partenariat stratégique en Asie

Le 27 juin 2024 à 08:44

Tikehau Capital, groupe de gestion d’actifs alternatifs, et Nikko Asset Management, gestionnaire d’actifs d’Asie, annoncent la signature et le lancement de leur partenariat stratégique. Effectif au 25 juin 2024, ce partenariat comprend trois composantes clés destinées à renforcer les capacités d'investissement et la présence des deux groupes à l'échelle mondiale via un accord de distribution, la création d’une joint-venture, et l’acquisition par Nikko Asset Management (Nikko Asset Management Co., Ltd. et l’ensemble de ses filiales) d’une participation dans Tikehau Capital.



L'accord de distribution entre en vigueur immédiatement et confère à Nikko Asset Management des droits de distribution exclusifs, principalement au Japon, et des droits de distribution non-exclusifs sur d'autres marchés asiatiques, des produits de Tikehau Capital, y compris sa stratégie européenne de Direct Lending, sa stratégie de décarbonation en Private Equity et sa stratégie de dette privée secondaire, ainsi que toute autre stratégie jugée appropriée.



La joint-venture sera basée à Singapour, la constitution et la demande de licence étant prévues d'ici la fin de l'année 2024. Le lancement de la joint-venture est conditionné à l'obtention de l'autorisation réglementaire. L'objectif est de développer conjointement des stratégies d'investissement dans des actifs privés axés sur l'Asie, en tirant profit des compétences des deux Groupes.



Cette joint-venture vise à concevoir et lancer efficacement des produits pour répondre à la demande croissante des investisseurs en matière d'actifs privés, tout en se concentrant sur des thématiques d'investissement séculaires.



Dans un premier temps, la joint-venture s'appuiera sur l'expertise et le track record de Tikehau Capital en Europe pour lancer une stratégie d'investissement dédiée à la décarbonation en Asie. Les produits seront distribués à travers les plateformes globales des deux groupes.



Nikko Asset Management est en cours d'acquisition d'une participation dans Tikehau Capital. Cette prise de participation, qui restera inférieure au premier seuil légal de déclaration de franchissement, constitue une étape importante dans la consolidation de l'alliance entre les deux groupes.