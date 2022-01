Tikehau Capital : finalise son entrée au capital d'Egis

La Caisse des Dépôts et Tikehau Capital ont annoncé la finalisation de l’acquisition par le second d’une participation de 40% dans Egis, premier ingénieriste français et spécialiste de l'ingénierie de la construction et des services à la mobilité. L’arrivée de Tikehau Capital au capital d’Egis constitue une étape majeure pour la réalisation de son plan stratégique, prioritairement axé vers le grand international et visant à positionner Egis dans le top 10 mondial de l’ingénierie avec le doublement de son chiffre d’affaires d’ici à cinq ans.



Le spécialiste de la gestion d'actifs alternatifs entend soutenir l'ambition d'Egis d'être un acteur de référence des infrastructures intelligentes et durables au service de la lutte contre le changement climatique, de la préservation de la biodiversité et de l'amélioration du cadre de vie des populations. Tikehau Capital soutient également le modèle d'acteur indépendant porté par Egis, tant dans ses activités d'ingénierie que dans celles d'exploitation-maintenance.



A l'issue de l'opération, Tikehau Capital détient, notamment par le biais de son fonds dédié à la transition énergétique T2 Energy Transition, 40% du capital d'Egis. La Caisse des Dépôts conserve une participation de 34% du capital, aux côtés des cadres partenaires et des salariés qui en détiennent 26%, ayant augmenté leur participation de 2%.



La Caisse des Dépôts, qui a assuré un rôle déterminant dans la création et le développement du groupe Egis, continuera d'accompagner le groupe dans la durée aux côtés de Tikehau Capital, des cadres partenaires et des salariés, avec une participation active à la gouvernance de la société.