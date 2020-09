Tikehau Capital : les comptes plombés par le coût d'une opération de couverture

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les actifs sous gestion de Tikehau Capital s’élèvent à 25,7 milliards d’euros à la fin du premier semestre, en progression de 9,8% sur un an, soit 2,3 milliards d’euros. Sur le deuxième trimestre 2020, l’évolution des encours atteint +1,2% (soit +0,3 milliard d’euros). Les actifs sous gestion du groupe à fin juin 2020 se répartissent entre 24,0 milliards d’euros pour l’activité de gestion d’actifs et 1,7 milliard d’euros pour l’activité d’investissement. En gestion d'actifs, ils sont en croissance de 2,8 milliards d'euros sur douze mois (+13,2%).Sur le premier semestre, la progression s'élève à +1,7% (+400 millions), grâce à une collecte de 1,1 milliard en dépit d'un contexte économique et sanitaire particulièrement dégradé. Les activités immobilières et de private equity, dont les taux de commissionnement sont supérieurs à la moyenne du groupe, représentent environ 80% de la collecte.À fin juin 2020, Tikehau Capital dispose d'un niveau de " dry powder " de 4,7 milliards d'euros au sein des fonds qu'il gère.Le résultat opérationnel des activités de gestion d'actifs a progressé de 39,5% sur un an pour atteindre 28,6 milliards d'euros à fin juin 2020, porté par une forte croissance des commissions de gestion ainsi que par une évolution maîtrisée des coûts. La profitabilité de cette activité progresse ainsi nettement sur le semestre avec une marge opérationnelle qui atteint 32,4%, contre 27,0% un an plus tôt.L'activité d'investissement affiche une perte opérationnelle de 290,3 milliards d'euros (vs + 119,4 millions au premier semestre 2019) reflétant d'une part les évolutions négatives de juste valeur de certains actifs cotés (-119,6 millions), dans un contexte de marché particulièrement difficile et, d'autre part, les coûts liés à des instruments dérivés mis en place par le groupe dans le cadre de sa politique de gestion des risques. Ces coûts s'élèvent à 165 millions d'euros.Tikehau Capital se fixe pour objectif d'atteindre plus de 27,5 milliards d'euros d'actifs sous gestion à fin 20205, et confirme ses objectifs structurants à horizon 2022, visant à atteindre plus de 35 milliards d'euros d'actifs sous gestion et à générer plus de 100 millions de résultat opérationnel dans la gestion d'actifs.