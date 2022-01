Tikehau Capital : levée de fonds par Pegasus Asia

Tikehau Capital annonce que Pegasus Asia, le troisième SPAC sponsorisé du groupe et le premier coté à Singapour, a levé avec succès 170 millions de dollars singapouriens (équivalent à environ 111,2 millions d'euros) au travers d'une introduction en Bourse à Singapour.



Tout comme les SPACs Pegasus Europe et Pegasus Entrepreneurs lancés en Europe l'année dernière, Pegasus Asia a été lancé par la société de gestion d'actifs alternatifs avec ses co-sponsors Financière Agache, Jean-Pierre Mustier et Diego De Giorgi.



Pegasus Asia prévoit de se concentrer sur les secteurs s'appuyant sur la technologie, incluant ceux de la consommation, de la finance, de l'immobilier, de l'assurance, de la santé, et des services numériques, principalement en Asie-Pacifique.



