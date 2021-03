Tikehau Capital : enregistre une forte croissance de la profitabilité de son activité de gestion d'actifs en 2020 et confirme ses perspectives 18/03/2021 | 07:00 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Regulatory News: Tikehau Capital (Paris:TKO): L’année 2020 a démontré à nouveau la pertinence du modèle de développement de Tikehau Capital dans la gestion d’actifs alternative. Porté par une dynamique commerciale solide, le Groupe a montré sa capacité à continuer de faire croître cette activité à un rythme soutenu, tout en améliorant significativement sa profitabilité et en maintenant prudence et discipline dans le déploiement de ses fonds et l’allocation de son capital. Actifs sous gestion : 28,5 mds€ (+10,5% sur un an), dont 27,4 mds€ pour l’activité de gestion d’actifs (+15,7%) ;

: 28,5 mds€ (+10,5% sur un an), dont 27,4 mds€ pour l’activité de gestion d’actifs (+15,7%) ; Collecte nette : 4,2 mds€ pour l’activité de gestion d’actifs en 2020, dépassant 4 mds€ pour la troisième année consécutive ;

: 4,2 mds€ pour l’activité de gestion d’actifs en 2020, dépassant 4 mds€ pour la troisième année consécutive ; Revenus de l’activité de gestion d’actifs : 204,8 m€ en 2020, dont 198,6 m€ de commissions de gestion, en croissance

de +19,4%, avec un taux de commissionnement moyen maintenu à un niveau élevé à 0,92% ;

: 204,8 m€ en 2020, dont 198,6 m€ de commissions de gestion, en croissance de +19,4%, avec un taux de commissionnement moyen maintenu à un niveau élevé à 0,92% ; Résultat opérationnel de l’activité de gestion d’actifs : 76,4 m€, en croissance de +30,7%, avec un taux de marge opérationnelle de 37,3%, en progression de +3,9 points sur l’année ;

: 76,4 m€, en croissance de +30,7%, avec un taux de marge opérationnelle de 37,3%, en progression de +3,9 points sur l’année ; Revenus réalisés du portefeuille : 133,9 m€, en progression de +28,6% sur l’année, reflétant la qualité des actifs

en portefeuille, qu’il s’agisse d’investissements détenus en direct ou d’investissements dans les fonds de Tikehau Capital ;

: 133,9 m€, en progression de +28,6% sur l’année, reflétant la qualité des actifs en portefeuille, qu’il s’agisse d’investissements détenus en direct ou d’investissements dans les fonds de Tikehau Capital ; Résultat net part du Groupe : -206,6 m€, sur l’année, dont un résultat net positif de 34,3 m€ au second semestre. Il tient compte des coûts liés aux instruments dérivés mis en place par le Groupe au cours de l’année 2020, dans le cadre de sa politique de gestion des risques face à un contexte de marché inédit. Hors impact de ces instruments dérivés 1 , le résultat net part du Groupe s’élève à 13,0 m€ sur l’année, et 129,7 m€ au second semestre ;

: -206,6 m€, sur l’année, dont un résultat net positif de 34,3 m€ au second semestre. Il tient compte des coûts liés aux instruments dérivés mis en place par le Groupe au cours de l’année 2020, dans le cadre de sa politique de gestion des risques face à un contexte de marché inédit. Hors impact de ces instruments dérivés , le résultat net part du Groupe s’élève à 13,0 m€ sur l’année, et 129,7 m€ au second semestre ; Structure financière : un bilan robuste, fort de 2,8 mds€ de fonds propres et d’un portefeuille d’investissements de 2,4 mds€ dont 1,6 md€, soit plus de 65%, investis dans les fonds gérés par le Groupe ;

: un bilan robuste, fort de 2,8 mds€ de fonds propres et d’un portefeuille d’investissements de 2,4 mds€ dont 1,6 md€, soit plus de 65%, investis dans les fonds gérés par le Groupe ; Distribution aux actionnaires : proposition d’une distribution de 0,50€ par action au titre de l’exercice 2020, stable versus 2019 ;

: proposition d’une distribution de 0,50€ par action au titre de l’exercice 2020, stable versus 2019 ; Perspectives : confirmation des objectifs à horizon 2022 consistant à atteindre des actifs sous gestion supérieurs à 35 mds€

et des Fee-Related Earnings (« FRE »)2 supérieurs à 100 m€. Antoine Flamarion et Mathieu Chabran, co-fondateurs de Tikehau Capital, ont déclaré : « L’année 2020 confirme la pertinence du modèle de développement de Tikehau Capital dans la gestion d’actifs alternative. Nous avons su continuer à développer des stratégies d’investissement innovantes répondant tant aux besoins des entreprises, qu’aux évolutions de notre système de production et aux attentes des investisseurs. Le succès du récent closing à plus de 1 milliard d’euros de notre stratégie dédiée à la transition énergétique constitue à cet égard une importante étape pour Tikehau Capital. Nous avons par ailleurs, tout au long de l’année 2020, continué à déployer du capital au travers de nos différentes activités, avec 2,8 milliards d’euros d’investissements réalisés, pour financer les entreprises et les accompagner dans leur croissance. Dans le contexte de crise liée à la Covid-19, nous avons aussi tenu notre rôle d’investisseur actif et responsable en nous engageant aux côtés de nos participations et des sociétés financées. Les nombreux succès remportés en 2020 par Tikehau Capital résultent de l’engagement sans faille de ses équipes. L’excellente performance opérationnelle du Groupe leur doit beaucoup. Fort de ses atouts et de notre vision singulière du marché, Tikehau Capital est bien positionné pour poursuivre son développement sur un rythme soutenu et confirme donc ses objectifs à horizon 2022. » 1. CROISSANCE DES ACTIFS SOUS GESTION DE +10,5% EN 2020 Dans un contexte inédit et particulièrement mouvementé lié à la pandémie de Covid-19, Tikehau Capital a maintenu une solide dynamique de croissance de ses actifs sous gestion, reflétant l’attrait des investisseurs pour les stratégies développées par le Groupe, et la capacité d’adaptation dont ses équipes ont su faire preuve. Le Groupe a poursuivi avec succès la commercialisation de ses fonds amiraux en cours de levée, l’élargissement de son offre au travers du lancement de nouvelles stratégies , et le renforcement de sa plateforme de gestion d’actifs, notamment grâce

à la montée en puissance des opérations de croissance externe réalisées ces dernières années.

en cours de levée, l’élargissement de son offre au travers du lancement de , et le renforcement de sa plateforme de gestion d’actifs, notamment grâce à la montée en puissance des réalisées ces dernières années. Cette stratégie a permis à Tikehau Capital de faire progresser le total de ses actifs sous gestion de +2,7 mds€ (+10,5%)

en 2020 pour atteindre 28,5 mds€ au 31 décembre 2020, dont 27,4 mds€ pour l’activité de gestion d’actifs, qui affiche une hausse de ses encours de +3,7 mds€ (+15,7%). Cette forte croissance de l’activité de gestion d’actifs résulte d’une collecte nette élevée de 4,2 mds€, faisant de 2020 le troisième exercice consécutif au cours duquel les levées réalisées par les fonds du Groupe dépassent 4 mds€. Ainsi, depuis son introduction en bourse en 2017, l’activité de gestion d’actifs de Tikehau Capital a réalisé une collecte nette cumulée de 15,7 mds€. La performance réalisée en 2020 est le fruit d’une très bonne dynamique commerciale sur les fonds existants et du lancement réussi de nouvelles stratégies.

de +2,7 mds€ (+10,5%) en 2020 pour atteindre 28,5 mds€ au 31 décembre 2020, dont 27,4 mds€ pour l’activité de gestion d’actifs, qui affiche une hausse de ses encours de +3,7 mds€ (+15,7%). Cette forte croissance de l’activité de gestion d’actifs résulte d’une élevée de 4,2 mds€, faisant de 2020 le troisième exercice consécutif au cours duquel les levées réalisées par les fonds du Groupe dépassent 4 mds€. Ainsi, depuis son introduction en bourse en 2017, l’activité de gestion d’actifs de Tikehau Capital a réalisé une collecte nette cumulée de 15,7 mds€. La performance réalisée en 2020 est le fruit d’une très bonne dynamique commerciale sur les fonds existants et du lancement réussi de nouvelles stratégies. La collecte nette provenant d’investisseurs tiers a été particulièrement solide en 2020, reflétant à la fois la pertinence de l’offre du Groupe et la reconnaissance par les investisseurs de la capacité de Tikehau Capital à générer de la performance. Par ailleurs, conformément à sa stratégie d’alignement d’intérêts avec ses clients-investisseurs, Tikehau Capital a engagé son bilan dans l’ensemble des stratégies lancées au cours de l’année 2020, dans chacune des classes d’actifs. Au cours de l’année 2020, le Groupe a ainsi engagé un total de 667 m€ dans ses propres fonds et stratégies sous gestion.

avec ses clients-investisseurs, Tikehau Capital a engagé son bilan dans l’ensemble des stratégies lancées au cours de l’année 2020, dans chacune des classes d’actifs. Au cours de l’année 2020, le Groupe a ainsi engagé un total de 667 m€ dans ses propres fonds et stratégies sous gestion. Si l’ensemble des classes d’actifs sur lesquelles le Groupe est positionné contribue positivement à la collecte nette réalisée

en 2020, le private equity ressort, pour la première fois, premier contributeur de la collecte nette avec 1,6 md€ et enregistre

une progression de 73,3% de ses encours sur un an, atteignant 3,5 mds€ fin 2020. À titre d’exemple, Tikehau Capital a été sélectionné au travers de sa filiale Ace Capital Partners, pour la gestion exclusive d’un fonds de private equity destiné à soutenir la filière aéronautique dans le cadre d’un appel d’offres organisé par les grands industriels Airbus, Safran, Thales et Dassault Aviation, et avec le soutien de l’État français et de la BPI (Banque Publique d’Investissement). Au 31 décembre 2020, ce fonds disposait d’environ 750 m€ d’encours. Tikehau Capital a également annoncé le 23 février 2021 avoir finalisé la levée de fonds de sa stratégie d’investissement T2 dédiée à la transition énergétique avec un montant record de plus d’un milliard d’euros.

Le Groupe dépasse ainsi ses objectifs et réalise une performance remarquable pour une première génération de fonds. Acteur clé du financement des entreprises et de l’économie réelle, Tikehau Capital a joué pleinement son rôle en 2020 en accompagnant la croissance d’entreprises principalement de tailles intermédiaires (PME et ETI), au travers de participations le plus souvent minoritaires au capital ou de solutions de financement, et en s’engageant aux côtés d’entrepreneurs pour leur faire profiter de son expertise et de son écosystème. Tikehau Capital a ainsi déployé un total de 2,8 mds€ en 2020 au sein de ses fonds fermés, contre 3,6 mds€ en 2019. Cette évolution est liée à un ralentissement souhaité des déploiements intervenu au premier semestre de l’année 2020, dans un environnement économique très perturbé. La dynamique d’investissement s’est accélérée sur la deuxième partie de l’année, avec un niveau de déploiements sur cette période (1,9 md€) proche de celui réalisé au deuxième semestre 2019 (2,2 mds€). Le Groupe s’est mobilisé pour accompagner étroitement les entreprises financées au travers de ses fonds afin de leur permettre de faire face à la crise économique issue de la crise sanitaire. Le Groupe a continué à investir le capital de ses fonds en maintenant plus que jamais une politique d’investissement disciplinée et sélective, fondée sur une analyse approfondie des critères financiers, environnementaux, sociaux et de gouvernance pour chacune des opportunités d’investissement. À fin décembre 2020, Tikehau Capital dispose d’un niveau de fonds à déployer (« dry powder ») de 6,2 mds€ au sein des fonds qu’il gère. 2. RÉSULTAT OPÉRATIONNEL DE L’ACTIVITÉ DE GESTION D’ACTIFS EN HAUSSE DE +30,7% Le modèle de croissance rentable déployé par Tikehau Capital dans le domaine de la gestion d’actifs alternative a de nouveau généré de solides performances en 2020. (i) Le haut niveau de collecte nette de 4,2 mds€ enregistré en 2020 a permis au Groupe de poursuivre le rééquilibrage de son mix produits vers des stratégies plus rémunératrices en termes de commissions de gestion et donc d’améliorer significativement son profil de génération de revenus : Sur les 27,4 mds€ d’encours du périmètre gestion d’actifs à fin 2020, les actifs sous gestion générateurs de revenus atteignent 23,2 mds€ (soit 85%), en croissance de +17%. Cette croissance est le résultat des levées de fonds réalisées au sein des activités de private equity et de capital markets strategies et chez Sofidy, ainsi qu’au déploiement des fonds de dette privée dont les commissions de gestion sont assises sur le capital investi.

atteignent 23,2 mds€ (soit 85%), en croissance de +17%. Cette croissance est le résultat des levées de fonds réalisées au sein des activités de et de et chez Sofidy, ainsi qu’au déploiement des fonds de dette privée dont les commissions de gestion sont assises sur le capital investi. Les revenus de l’activité de gestion d’actifs s’inscrivent ainsi en hausse significative de +17,2% en 2020, pour atteindre 204,8 m€ contre 174,8 m€ en 2019 : Cette augmentation reflète la forte croissance des commissions de gestion 1 du Groupe sur l’exercice 2020 (+19,4% à 198,6 m€), en lien avec la croissance des actifs sous gestion générateurs de revenus. Ces commissions de gestion, qui représentent 97% des revenus de l’activité de gestion d’actifs de Tikehau Capital, proviennent très majoritairement de fonds fermés, avec des maturités longues, et permettent au Groupe de bénéficier d’une grande visibilité sur sa future génération de revenus. Le taux de commissionnement moyen pondéré , qui rapporte les commissions de gestion aux encours générateurs de revenus, se maintient à un niveau élevé à 0,92% en 2020, qui se compare à 0,71% en 2017, année de l’introduction en bourse de Tikehau Capital. Cette progression significative est liée à l’évolution du mix produits du Groupe avec une contribution croissante des actifs réels et du private equity , dont les taux de commissions de gestion sont supérieurs à la moyenne du Groupe. Les revenus de l’activité de gestion d’actifs tiennent compte de 6,3 m€ de revenus liés à la performance des fonds

du Groupe, en particulier les fonds ouverts. Pour mémoire, en 2019 le Groupe avait enregistré 8,5 m€ de commissions de performance liées notamment à la cession d’un portefeuille immobilier à Blackstone.

s’inscrivent ainsi en hausse significative de +17,2% en 2020, pour atteindre 204,8 m€ contre 174,8 m€ en 2019 : (ii) La forte croissance des revenus, à laquelle s’ajoute une évolution maîtrisée des coûts d’exploitation, a permis au Groupe d’améliorer significativement la profitabilité de son activité de gestion d’actifs : En 2020, le Groupe a continué à investir dans sa plateforme de gestion d’actifs, qui constitue un actif clé pour la poursuite de son développement en France et à l’international. Les coûts opérationnels de l’activité de gestion d’actifs ont ainsi augmenté de +10,4% sur l’exercice, un rythme de croissance moindre que celui de ses revenus ;

de l’activité de gestion d’actifs ont ainsi augmenté de +10,4% sur l’exercice, un rythme de croissance moindre que celui de ses revenus ; Le résultat opérationnel de l’activité de gestion d’actifs atteint 76,4 m€ en 2020, soit une progression de +30,7% sur l’année, et le taux de marge opérationnelle progresse de +3,9 points pour atteindre 37,3%.

atteint 76,4 m€ en 2020, soit une progression de +30,7% sur l’année, et le taux de marge opérationnelle progresse de +3,9 points pour atteindre 37,3%. Le résultat opérationnel hors revenus liés à la performance (Fee-Related Earnings) atteint 70,2 m€ en 2020 contre

50,0 m€ en 2019 (+40,4%), soit un taux de profitabilité de 35,3% en progression sensible (contre 30,1% en 2019).

Le Groupe est bien positionné pour réaliser son objectif 2022 consistant à atteindre plus de 100 m€ de Fee-Related Earnings. 3. DES REVENUS DU PORTEFEUILLE RÉSILIENTS EN 2020 L’année 2020 a été marquée par un contexte de marché particulièrement volatile, en lien avec la pandémie de Covid-19 et les nombreuses incertitudes qu’elle engendre sur l’évolution de l’économie mondiale. Dans ce contexte, les revenus du portefeuille du Groupe ont fait preuve de résilience et s’élèvent à 84,9 m€ au 31 décembre 2020. Ils sont composés de deux natures de revenus : (i) Les revenus « réalisés », qui s’élèvent à 133,9 m€ en 2020, en progression de +28,6% sur un an, et se répartissent de la manière suivante : Des dividendes, coupons et distributions à hauteur de 97,2 m€, en progression de +9,2% par rapport à 2019, avec

une contribution croissante provenant des fonds de Tikehau Capital dans lequel le Groupe est investi, et qui ont contribué

à ces revenus à hauteur de 66,8 m€ en 2020 contre 56,6 m€ en 2019 (+18%).

à hauteur de 97,2 m€, en progression de +9,2% par rapport à 2019, avec une contribution croissante provenant des fonds de Tikehau Capital dans lequel le Groupe est investi, et qui ont contribué à ces revenus à hauteur de 66,8 m€ en 2020 contre 56,6 m€ en 2019 (+18%). Des plus-values réalisées qui s’élèvent à 36,6 m€, un montant 2,4 fois supérieur à celui réalisé en 2019 (15,0 m€), suite à la poursuite d’une gestion active du portefeuille d’investissement du Groupe en 2020, avec notamment la cession de 83% de la participation de Tikehau Capital au capital de DWS. (ii) Les revenus « non-réalisés », correspondant aux variations de juste valeur des différents actifs détenus en portefeuille, mais que le Groupe n’a pas cédés. Ces variations ne préjugent ainsi pas de la valeur future que ces actifs pourraient dégager pour le Groupe. Sur l’ensemble de l’année, ces variations de juste valeur se sont élevées à -49,0 m€. Ce montant résulte toutefois d’évolutions contrastées au fil des trimestres de l’exercice 2020, avec un impact fortement négatif au premier trimestre (-287,5 m€) en lien avec l’évolution des marchés, qui a ensuite été partiellement compensé par +238,5 m€ d’effet positif cumulé sur les trois trimestres suivants. Dans ce contexte inédit, et suite notamment à l’effondrement des places boursières mondiales à la fin du premier trimestre 2020, le Groupe a mis en place des instruments financiers dans le cadre de sa politique de gestion des risques, afin d’amortir une correction de marché pouvant affecter le portefeuille d’investissements du Groupe en cas de crise systémique majeure. Ces instruments ont engendré un coût de -286,5 m€ sur le Groupe en 2020. Au 18 mars 2021, les positions liées à ces instruments financiers ont été intégralement débouclées, et engendrent un coût de -71,5 m€ dans le compte d’exploitation du Groupe en 2021. 4. UN BILAN SOLIDE, ATOUT DIFFÉRENCIANT DE TIKEHAU CAPITAL Tikehau Capital dispose d’un bilan robuste qui lui permet de poursuivre les investissements dans ses propres fonds, conformément à sa stratégie d’alignement d’intérêts avec ses clients-investisseurs, ainsi que de saisir des opportunités de croissance externe dans le domaine de la gestion d’actifs alternative. Au 31 décembre 2020, les capitaux propres du Groupe s’élèvent à 2,8 mds€ contre 3,1 mds€ au 31 décembre 2019. Cette évolution sur les six premiers mois de l’année est à mettre au regard du niveau de résultat net part du Groupe généré sur la période (-206,6 m€). Le portefeuille d’investissements atteint 2,4 mds€ à fin 2020 (2,3 mds€ à fin 2019), dont : 1,6 md€ investis dans les fonds et stratégies gérés par le Groupe , soit 65,8% du portefeuille (vs. 61,0% fin 2019 et 43%

à fin 2018). Au-delà de ce montant de 1,6 md€ déjà investi, Tikehau Capital compte 1,0 md€ d’engagements complémentaires qui sont amenés à être progressivement appelés à mesure que les fonds déploieront leur capital. Ainsi, le total des engagements (appelés et non-appelés) pris par le Groupe dans ses stratégies de gestion d’actifs s’élèvent à 2,6 mds€ à fin 2020. Le Groupe est donc en avance dans la réalisation de son objectif consistant à porter à horizon 2022 la part de ses propres stratégies

au sein de son portefeuille d’investissements entre 65% et 75%.

, soit 65,8% du portefeuille (vs. 61,0% fin 2019 et 43% à fin 2018). Au-delà de ce montant de 1,6 md€ déjà investi, Tikehau Capital compte 1,0 md€ d’engagements complémentaires qui sont amenés à être progressivement appelés à mesure que les fonds déploieront leur capital. Ainsi, le total des engagements (appelés et non-appelés) pris par le Groupe dans ses stratégies de gestion d’actifs s’élèvent à 2,6 mds€ à fin 2020. Le Groupe est donc en avance dans la réalisation de son objectif consistant à porter à horizon 2022 la part de ses propres stratégies au sein de son portefeuille d’investissements entre 65% et 75%. 823 m€ investis en direct dans des actifs cotés et non cotés. Au cours de l’exercice 2020, Tikehau Capital a continué à gérer activement son portefeuille d’investissements direct, et a notamment procédé à la cession de 83% de sa participation dans DWS pour un produit de cession total de 168 m€. Au 31 décembre 2020, Tikehau Capital détient ainsi 0,5% du capital de DWS. Tikehau Capital et DWS poursuivent par ailleurs le déploiement de leur partenariat stratégique, dont l’esprit et la nature restent inchangés à la suite de cette opération, avec plusieurs initiatives et projets communs actuellement en cours de développement. Au 31 décembre 2020, le Groupe affiche une position de trésorerie consolidée de 845 m€5, un montant quasiment stable par rapport au 30 juin 2020, et à comparer à 1,3 md€ au 31 décembre 2019. Cette évolution reflète notamment les investissements réalisés par Tikehau Capital dans ses propres fonds au cours de l’année, l’acquisition de Star America Infrastructure Partners, ainsi que les désinvestissements réalisés sur son portefeuille d’investissements directs, la distribution de dividendes et les décaissements liés aux instruments dérivés précédemment évoqués. L’endettement financier est quant à lui stable à 1 md€, avec un niveau de gearing de 36%. Tikehau Capital reste engagé dans une gestion dynamique de son bilan, tant via la rotation de son portefeuille que par une attention portée au niveau et à la structure de son endettement. Le Groupe souhaite en particulier que sa stratégie ESG volontariste, d’ores déjà déployée au cœur de ses opérations, puisse également se refléter au sein de ses financements. 5. DISTRIBUTION AUX ACTIONNAIRES Il sera proposé à l’Assemblée générale une distribution de 0,50 euro par action au titre de l’exercice 2020 (un montant stable par rapport à 2019). Le détachement interviendra le 21 mai 2021 et la mise en paiement sera réalisée à compter du 25 mai 2021. 6. PROGRAMME DE RACHAT D’ACTIONS Tikehau Capital annonce avoir prolongé jusqu’au 29 juillet 2021 inclus, date d’annonce des actifs sous gestion au 30 juin 2021, le mandat de rachat signé et annoncé le 19 mars 2020 et prolongé le 16 novembre 2020 jusqu’à ce jour. Pour rappel, ce mandat confié à un prestataire de services d’investissement a une taille de 90 m€ et est réalisé dans les limites imposées par la quatorzième résolution adoptée par l’Assemblée générale du 19 mai 2020 (ou toute résolution qui pourrait lui succéder pendant la durée du mandat). Les actions ainsi rachetées sont destinées à être annulées et/ou remises dans le cadre d’opérations de croissance externe, de fusion, de scission ou d’apport, dans la limite de 5% du capital social conformément à la loi. À ce jour, 3 097 714 actions ont été rachetées dans le cadre de ce mandat. Le descriptif du programme de rachat d’actions (figurant au paragraphe 8.3.4 du Document d’enregistrement de Tikehau Capital déposé par l’Autorité des marchés financiers le 14 avril 2020 sous le numéro D. 20-0290) est disponible sur le site internet de la société à la rubrique Informations réglementées (www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information). 7. CONFIRMATION DES OBJECTIFS À HORIZON 2022 Après une année 2020 qui a permis à Tikehau Capital de démontrer la solidité de son modèle de développement dans la gestion d’actifs alternative, le Groupe débute l’année 2021 fort de nombreux atouts : (i) Des équipes expérimentées, engagées et diverses, composées de 594 collaborateurs représentant 26 nationalités, et animées d’un état d’esprit entrepreneurial, colonne vertébrale de la plateforme de gestion d’actifs construite par le Groupe dans 12 pays. Début 2021, le Groupe a ainsi annoncé l’ouverture d’un bureau en Allemagne, dirigé par Dominik P. Felsmann, professionnel reconnu qui apporte quinze années d’expérience en leveraged finance à Londres et en Allemagne. Tikehau Capital annonce également le prochain lancement d’une activité de private equity secondaire en Asie, le Groupe étant en négociations exclusives avec une plateforme composée de professionnels expérimentés sur ce segment de marché et qui seraient amenés à opérer en partenariat avec le hub de Tikehau Capital à Singapour. (ii) Un positionnement pertinent sur un marché en croissance, avec un attrait toujours croissant des investisseurs pour les classes d’actifs et les véhicules d’investissement développés par Tikehau Capital. Le Groupe poursuivra ainsi : Une croissance organique ambitieuse , avec d’une part la commercialisation de ses fonds amiraux, en cours de levée, et d’autre part l’élargissement de son offre en lançant de nouvelles stratégies, tant à destination des investisseurs institutionnels que de la clientèle privée ;

, avec d’une part la commercialisation de ses fonds amiraux, en cours de levée, et d’autre part l’élargissement de son offre en lançant de nouvelles stratégies, tant à destination des investisseurs institutionnels que de la clientèle privée ; Une croissance externe ciblée, afin de renforcer sa plateforme de gestion d’actifs dans des géographies ou sur des classes d’actifs spécifiques. (iii) Pour y parvenir, Tikehau Capital s’appuie sur un bilan solide, avec 2,8 mds€ de fonds propres et un niveau d’endettement limité, qui permet au Groupe de : Continuer à investir dans ses fonds aux côtés de ses clients-investisseurs, en lien avec sa stratégie d’alignement d’intérêts ;

aux côtés de ses clients-investisseurs, en lien avec sa stratégie d’alignement d’intérêts ; Procéder à des acquisitions ciblées et créatrices de valeur, comme en 2020 avec l’acquisition de Star America Infrastructure Partners ;

et créatrices de valeur, comme en 2020 avec l’acquisition de Star America Infrastructure Partners ; Lancer de nouvelles initiatives porteuses, à l’instar du premier SPAC (Special Purpose Acquisition Company) sponsorisé par Tikehau Capital, aux côtés de Financière Agache, Jean-Pierre Mustier et Diego De Giorgi, et qui se concentrera sur le secteur européen des services financiers. Le Groupe confirme ses objectifs structurants (hors éventuelles acquisitions) à horizon 2022, consistant à atteindre des actifs sous gestion supérieurs à 35 mds€ et des Fee-Related Earnings (« FRE »)6 supérieurs à 100 m€. La réunion de présentation des résultats annuels sera retransmise le 18 mars 2021 à partir de 8h30 (CET) sur le site www.tikehaucapital.com. 8. PUBLICATION DES COMPTES CONSOLIDÉS 2020 Les comptes consolidés et le rapport des Commissaires aux comptes s’y rapportant ont fait l’objet d’un dépôt auprès de l’Autorité des marchés financiers (https://www.amf-france.org/) et sont disponibles sur le site Internet de Tikehau Capital à la rubrique « Informations Réglementées ». AGENDA 19 mai 2021 Actifs sous gestion au 31 mars 2021

Assemblée Générale annuelle des actionnaires 29 juillet 2021 Actifs sous gestion au 30 juin 2021 16 septembre 2021 Résultats semestriels 2021 10 novembre 2021 Actifs sous gestion au 30 septembre 2021 À PROPOS DE TIKEHAU CAPITAL Tikehau Capital est un groupe mondial de gestion d’actifs alternatifs qui gère 28,5 milliards d’euros d’actifs (au 31 décembre 2020). Tikehau Capital a développé un large éventail d’expertises dans quatre classes d’actifs (dette privée, actifs réels, private equity, capital markets strategies) ainsi que des stratégies axées sur les solutions multi-actifs et les situations spéciales. Dirigé par ses cofondateurs, Tikehau Capital est doté d’un modèle économique différenciant, d’un bilan solide, d’un accès privilégié à des opportunités de transactions au niveau mondial et d’une solide expérience dans l’accompagnement d’entreprises et de dirigeants de grande qualité. Profondément ancré dans l’économie réelle, Tikehau Capital fournit des solutions de financement alternatives sur-mesure et innovantes aux entreprises qu’elle accompagne, et s’emploie à créer de la valeur à long terme pour ses investisseurs. S’appuyant sur des fonds propres importants (2,8 milliards d’euros au 31 décembre 2020), le Groupe investit son capital aux côtés de ses clients-investisseurs au sein de chacune de ses stratégies. Contrôlée par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital est guidé par un esprit et un ADN entrepreneurial forts, partagés par ses 594 collaborateurs (au 31 décembre 2020) répartis dans ses 12 bureaux en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Tikehau Capital est coté sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612 ; Ticker : TKO.FP) Pour en savoir plus : www.tikehaucapital.com AVERTISSEMENT : Ce document ne constitue pas une offre de vente de titres ni des services de conseil en investissement. Ce document contient uniquement des informations générales et n’est pas destiné à représenter des conseils en investissement généraux ou spécifiques. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs et les objectifs ne sont pas garantis. Certaines déclarations et données prévisionnelles sont basées sur les prévisions actuelles, les conditions actuelles de marché et la situation économique actuelle, les estimations, projections, et les opinions de Tikehau Capital et / ou de ses sociétés affiliées. En raison de divers risques et incertitudes, les résultats réels peuvent différer considérablement de ceux reflétés ou envisagés dans ces déclarations prospectives ou dans n’importe laquelle des études de cas ou prévisions. Toutes les références aux activités de conseil de Tikehau Capital aux États-Unis ou à l’égard de ressortissants américains concernent Tikehau Capital North America. annexes – chiffres clÉs 2020 Actifs sous gestion Actifs sous gestion

au 31/12/2020 Évolution

sur 12 mois En m€ Montant (m€) Poids (%) En% En €m Dette privée 9 342 33% +8% +709 Actifs réels 10 334 36% +13% +1 157 Capital markets strategies 4 184 15% +10% +374 Private equity 3 491 12% +73% +1 476 Activité

de gestion d’actifs 27 351 96% +16% +3 716 Activité d’investissement 1 180 4% (46%) (993) Total des actifs sous gestion 28 530 100% +11% +2 722 Année 2020 (En m€) Encours au 31/12/2019 Collecte nette Distri- butions Effets de marché Effets de périm. Encours au 31/12/2020 Var.

(%) Var.

(m€) Dette privée 8 634 1 360 (670) 19 - 9 342 +8,2% +709 Actifs réels 9 177 906 (213) (75) 539 10 334 +12,6% +1 157 Capital markets strategies 3 810 341 (12) 45 - 4 184 +9,8% +374 Private equity 2 014 1 578 (142) 11 29 3 491 +73,3% +1 476 Total gestion d’actifs 23 635 4 185 (1 038) 0 568 27 351 +15,7% +3 716 En milliards d’euros Actifs sous gestion

au 31/12/2020 Évolution par rapport

au 31/12/2019 Montants (mds€) En% En md€ Activité de gestion d’actifs 27,4 +15,7% +3,7 Dont actifs sous gestion générant des commissions 23,2 +16,5% +3,3 Dont actifs sous gestion qui généreront à l’avenir

des commissions 3,0 +17,3% +0,4 Dont actifs sous gestion ne générant pas de commissions 1,1 -2,1% = 2020 2019 Évolution Taux de commissionnement moyen pondéré 92 bps 92 bps = Bilan simplifié Éléments du bilan En m€ 31.12.2020 31.12.2019 Portefeuille d’investissement 2 410 2 335 Trésorerie et actifs financiers de gestion de trésorerie7 845 1 307 Autres actifs courants et non courants 764 699 Total Actifs 4 018 4 341 Capitaux propres, part du Groupe 2 797 3 139 Intérêts minoritaires 7 7 Dettes financières 999 997 Autres passifs courants et non-courants 216 198 Total Passifs 4 018 4 341 Gearing 8 36% 32% LTV 9 -1,6% -15% Lignes de crédit non tirées 500 500 Compte de résultat simplifié En millions d’euros 2020 2019 Commissions de gestion et autres revenus 198,6 166,3 Charges opérationnelles (128,4) (116,3) Fee-Related Earnings (FRE) 70,2 50,0 Marge de FRE 35,3% 30,1% Commissions de performance et de surperformance (réalisées) 6,3 8,5 Résultat des activités de gestion d’actifs 76,4 58,5 Marge opérationnelle 37,3% 33,5% Revenus du portefeuille (réalisés) 133,9 104,1 Charges opérationnelles (98,5) (78,0) Variations de juste valeur non-réalisées (49,0) 173,7 Quote-part de résultat net des sociétés mises en équivalence (1,2) (0,2) Intérêts financiers (36,1) (33,3) Résultat du portefeuille d'instruments dérivés (286,5) - Éléments non-récurrents10 (3,8) (5,8) Impôts 58,6 (39,7) Intérêts minoritaires (0,5) (0,6) Résultat net, part du Groupe (206,6) 178,7 Résultat net, part du Groupe (hors instruments dérivés)11 13,0 178,7 1 Retraité des impacts fiscaux liés aux instruments dérivés.

2 Fee-Related Earnings (FRE) : correspond au résultat opérationnel de l’activité de gestion d’actifs hors commissions de performance et d’intéressement à la surperformance (« carried interest »)

3 Les Commissaires aux comptes ont rendu le 17 mars 2021 leurs rapports sans observations ni réserves sur les comptes sociaux et consolidés de l’exercice clos le 31 décembre 2020.

4 Commissions de gestion, de souscription et d’arrangement.

5 La trésorerie brute se compose de la somme des postes de trésorerie, d’équivalents de trésorerie (constitués principalement de valeurs mobilières de placement) et d’actifs financiers de gestion de trésorerie pour 747,3 millions d’euros et du dépôt de garantie et des appels de marge relatifs au portefeuille d’instruments dérivés pour un montant de 115,1 millions d’euros, diminué de la juste valeur du portefeuille d’instruments dérivés pour 17,4 millions d’euros (soit 97,7 millions d’euros).

6 Fee-Related Earnings (FRE) : correspond au résultat opérationnel de l’activité de gestion d’actifs hors commissions de performance et d’intéressement à la surperformance (« carried interest »)

7 La trésorerie brute se compose de la somme des postes de trésorerie, d’équivalents de trésorerie (constitués principalement de valeurs mobilières de placement) et d’actifs financiers de gestion de trésorerie pour 747,3 millions d’euros et du dépôt de garantie et des appels de marge relatifs au portefeuille d’instruments dérivés pour un montant de 115,1 millions d’euros, diminué de la juste valeur du portefeuille d’instruments dérivés pour 17,4 millions d’euros (soit 97,7 millions d’euros).

8 Gearing = Total des dettes financières / Capitaux propres, part du groupe

9 LTV = (Dette financières – Trésorerie et actifs financiers de gestion de trésorerie) / (Total Actifs – Trésorerie et actifs financiers de gestion de trésorerie)

10 Inclut en particulier les paiements non-récurrents fondés sur des actions gratuites se réfèrent principalement aux coûts du plan d’attribution d’actions gratuites (IFRS 2) du 1 décembre 2017, incluant les charges sociales, mis en place suite au processus d’introduction en bourse.

11 Retraité des impacts fiscaux liés aux instruments dérivés. Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20210317005922/fr/

© Business Wire 2021 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur TIKEHAU CAPITAL 07:34 Pour la Fed, tout est sous contrôle 07:00 TIKEHAU CAPITAL : enregistre une forte croissance de la profitabilité de son ac.. BU 17/03 Les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris Jeudi 18 mars 2021 AO 17/03 Agenda AOF / Sociétés France - Jeudi 18 mars 2021 AO 15/03 Agenda AOF / Sociétés France - Semaine du lundi 15 mars 2021 AO 15/03 TIKEHAU CAPITAL : publication des résultats annuels 12/03 TIKEHAU CAPITAL : Shares repurchases – 5 March to 11 March 2021 – A.. PU 12/03 TIKEHAU CAPITAL : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du.. BU 09/03 TIKEHAU CAPITAL : ouverture d'un nouveau bureau à Francfort CF 09/03 Tikehau Capital renforce sa présence en Europe de l’Ouest en ouvrant un bure.. AO Recommandations des analystes sur TIKEHAU CAPITAL 2020 Les marchés s'en fichent, vraiment ? 2020 BOURSE DE PARIS : Les valeurs à suivre à Paris et en Europe RE 2020 Qu'importe le flocon pourvu qu'on ait l'ivresse