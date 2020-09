Tikehau Capital : perte nette au 1er semestre

17/09/2020 | 07:30

Tikehau Capital affiche au titre du premier semestre 2020 un résultat net part du groupe de -240,9 millions d'euros, grevé par un résultat opérationnel de l'activité d'investissement de -290,3 millions avec des évolutions négatives de juste valeur de certains actifs cotés.



Le résultat opérationnel des activités de gestion d'actifs augmente par contre de 39,5% à 28,6 millions, porté par la croissance des commissions de gestion. Les actifs sous gestion au 30 juin s'élèvent à 25,7 milliards d'euros, en progression de 9,8% sur un an.



Tikehau Capital vise plus de 27,5 milliards d'euros d'actifs sous gestion à fin 2020, et confirme ses objectifs à horizon 2022 de plus de 35 milliards d'actifs sous gestion et de plus de 100 millions d'euros de résultat opérationnel dans la gestion d'actifs.



